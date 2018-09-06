Новый пресс-секретарь Медведева: от полета со стерхами до Белого дома

О новом пресс-секретаре премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, помимо официальной биографии, известно немного. Вся карьера Олега Осипова связана с РИА «Вести», которое позже трансформировалось в РИА «Новости», а теперь носит название МИА «Россия сегодня».

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Работать в агентстве новый пресс-секретарь Медведева начал сразу после окончания Института стран Азии и Африки МГУ в 1999 году.

Уже в 2001 году стал специальным корреспондентом президентской группы службы оперативной информации РИА «Вести». Фактически это значит, что Осипов вошел в так называемый «кремлевский пул», куда входят журналисты, сопровождающие президента РФ в ходе его мероприятий.

Источник «Газеты.Ru» из окружения Осипова рассказывает, что он работал и с правительственным пулом. «В агентствах обычно это не разделено», — отмечает собеседник издания.

В этой должности Осипов оставался до 2007 года. По информации «Газеты.Ru», в 2012 году, уже занимая руководящую должность, он присутствовал на орнитологической станции «Кушеват» в Ямало-Ненецком автономном округе, когда президент России Владимир Путин совершил свой знаменитый полет со стерхами — глава государства пролетел с птицами на дельтаплане, чтобы указать им путь к зимовке.

Очевидец этого события рассказывает, что в поездку взяли довольно «узкий пул», то есть далеко не всех представителей СМИ, аккредитованных в Кремле.

При этом с Осиповым, по словам собеседника «Газеты.Ru», Путин лично поздоровался за руку.

Как сообщил источник, несколько «привилегированное» положение Осипова было заметно, хотя это и не сильно удивляет. «Он же с начала 2000-х годов в пуле», — отмечает он.

Впрочем, еще один собеседник «Газеты.Ru», присутствовавший на мероприятии, добавил, что Путин пожал руку не только представителю РИА «Новости», а нескольким людям, которых подвели к президенту.

С 2006 по 2014 год главным редактором РИА «Новости» была Светлана Миронюк, которую в журналистских кругах считали довольно прогрессивным медиаменеджером. Однако впоследствии ее увольнение связали с недовольством Кремля.

Сама Миронюк в одном из интервью в качестве причины своей отставки назвала расхождение «в наполнении понятия «государственные интересы» в государственном СМИ «РИА Новости» с одним из чиновников Кремля.

При этом именно при Миронюк карьера Осипова пошла в рост. Собеседник «Газеты.Ru», знакомый с Осиповым, отмечает, что у них сложились хорошие отношения. Еще один источник, знавший Миронюк, утверждает, что она считала его представителем «своей команды».

Однако позже их отношения охладели. Экс-главреду РИА «Новости» не понравилось, что ее люди продолжили работать в агентстве и после ее ухода.

С 2007 по 2013 год Осипов прошел путь от заместителя директора главной дирекции информации до руководителя объединенной редакции новостей. Впоследствии стал первым заместителем главного редактора ФГУП МИА «Россия сегодня».

Источники «Газеты.Ru», близкие к Кремлю, говорят, что им не известно о крепких связях нового пресс-секретаря Медведева с самим премьер-министром. По мнению одного из собеседников, близкого к правительству, Осипов выглядит скорее «внешней фигурой».

Новому пресс-секретарю премьер-министра придется хорошо проявить себя на новой должности, продолжает источник, близкий к Кремлю, —

статусом «соратника Медведева», который был у Тимаковой, Осипов точно не обладает.

При этом собеседник предполагает, что Осипов был рекомендован либо самой Тимаковой, либо представителями администрации президента, ответственными за координацию работы с МИА «Россия сегодня».

Источник в правительстве утверждает, что кандидатуру Осипова Дмитрию Медведеву предложила сама Наталья Тимакова. По его словам, главный тезис при выборе кандидата на должность представителя премьера — чтобы в работе пресс-службы Белого дома не было никаких революций, а потому большинство сотрудников команды Тимаковой, проработавшие у нее в подчинении многие годы, сегодня чувствуют себя уверенно.

Впрочем, еще один собеседник «Газеты.Ru», знакомый с ситуацией, предполагает, что порекомендовать Осипова Тимаковой могла именно Миронюк. «Они же дружат», — добавил собеседник.

Однако еще два источника уверенно называют в качестве главной «рекомендации» именно Кремль.

При этом работавшие вместе с Осиповым считают его большим профессионалом медиасферы.

«Все будет зависеть от того, какие у него будут полномочия, дадут ли ему карт-бланш и возможность для маневра. Задача стоит не из легких. В нынешнем состоянии пресс-службы правительства это потребует титанической работы», — заключает источник.

Один из источников «Газеты.Ru» полагает, что Осипов — подходящая кандидатура для замещения должности. «Он комфортен Медведеву и понятен журналистам. Он не будет рушить мир», — отметил собеседник.