Кто отравил Скрипалей: Россия бьется в Совбезе ООН. LIVE

Российская сторона будет готова заняться проверкой личностей, которых полиция Великобритании назвала подозреваемыми в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, когда получит соответствующий запрос.

«Для того чтобы проверять их личности, для того чтобы у нас были правовые основания для проверки их личностей, нам необходимо обращение британской стороны. Понимаете? Существует обычная практика. И с самого начала российская сторона предлагала взаимодействие в расследовании обстоятельств», — сказал Песков.

По его словам, в Великобритании отказались от такого порядка действий, хотя он представляет собой «обычную международную практику». Песков подчеркнул, что публикации в СМИ и заявления в парламенте не могут рассматриваться в качестве такого запроса.