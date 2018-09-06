Кто отравил Скрипалей: Россия бьется в Совбезе ООН. LIVE

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- 194137 просмотров Мэй назвала подозреваемых по «делу Скрипалей» сотрудниками ГРУ
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Российская сторона будет готова заняться проверкой личностей, которых полиция Великобритании назвала подозреваемыми в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, когда получит соответствующий запрос.
«Для того чтобы проверять их личности, для того чтобы у нас были правовые основания для проверки их личностей, нам необходимо обращение британской стороны. Понимаете? Существует обычная практика. И с самого начала российская сторона предлагала взаимодействие в расследовании обстоятельств», — сказал Песков.
По его словам, в Великобритании отказались от такого порядка действий, хотя он представляет собой «обычную международную практику». Песков подчеркнул, что публикации в СМИ и заявления в парламенте не могут рассматриваться в качестве такого запроса.
В конце августа США ввели против России еще один пакет санкций, также связанный с «делом Скрипаля». Подробно об этих мерах и том, как они могут повлиять на Россию, читайте в материале «Газеты.Ru»:
Нестандартные меры применили два государства. Исландия вместо высылки дипломатов решила приостановить дипломатические отношения с Россией на высоком уровне, а Новая Зеландия запретила въезд в страну тем российским дипломатам, которых выслали из других стран.
Россия встретила такие недружелюбные жесты не только от отдельных стран, но и международных организаций. Так, в НАТО приняли решение выслать семь российских дипломатов и еще троим отказали в аккредитации. Евросоюз принял решение отозвать своего посла из Москвы.
Германия, Франция, Польша, Канада выслали по 4 дипломата; Чехия, Литва и Молдавия — по 3 дипломата; Австралия, Албания, Испания, Нидерланды, Дания и Италия — по 2. К демаршу также присоединились Финляндия, Швеция, Ирландия, Бельгия, Венгрия, Норвегия, Румыния, Хорватия, Эстония, Черногория, Латвия и Грузия — каждая из этих стран выслала по одному дипломату. При этом Черногория также отозвала разрешение на работу почетного консула из России, а Латвия объявила персоной нон грата сотрудника компании «Аэрофлот».
Самую серьезную «чистку рядов» устроил Вашингтон: Белый дом принял решение высылать 48 сотрудников российской дипломатической миссии. Также США стали инициатором высылки 12 российских сотрудников в миссии ООН. Великобритания, с чьих обвинений и начался демарш против России, выслала 23 дипломатов. На третьем месте в этой массовой высылке расположилась Украина: Киев отправил в Москву 13 наших дипломатов.
Несмотря на то, что Россия неоднократно отрицала свою причастность к отравлению бывшего полковника ГРУ, «дело Скрипаля» обернулось широкомасштабным дипломатическим демаршем против Москвы.
Антироссийские меры в связи с отравлением Сергея Скрипаля приняли более 30 стран по всему миру. Основной способ «наказания», который используют в отношении России, — высылка наших дипломатов. Их число превысило 150 человек.
«Россия не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери. Россия никоим образом не причастна. Для нас являются недопустимыми какие-либо обвинения в адрес российского руководства. Вчера госпожа Мэй говорила о возможной причастности высшего российского руководства. Мы еще раз заявляем, что ни высшее руководство России, ни руководство рангом ниже и никакие официальные представители не имели и не имеют ничего общего с событиями в Солсбери. Об этом не может идти речи, какие-либо предположения на этот счет или обвинения являются недопустимыми», — сказал Песков.
Кремль также отвергает все обвинения Британии в адрес России о ее причастности к событиям в Солсбери и считает недопустимыми утверждения о причастности высшего руководства России к делу Скрипалей, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Мы же пока расскажем о последних подробностях в «деле Скрипаля». Россия сочла предоставленные Лондоном доказательства неубедительными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «увязка с Россией» делается намеренно.
«Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят. Вновь призываем британскую сторону перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов. Многочисленные соответствующие запросы от российской стороны у Лондона имеются. Расследование столько серьёзных преступлений, о которых неоднократно заявляли в Великобритании, требует самой тщательной работы, скрупулезного анализа данных и плотного взаимодействия», — сообщила она радиостанции «Говорит Москва».
Точное время начала заседания пока неизвестно. В 17:00 мск начнется заседание, посвященное ситуации на Гаити. Обсуждение инцидента в Солсбери начнется сразу после его завершения.
Ознакомиться с доказательствами, которые предоставила британская прокуратура, можно ознакомиться в фоторепортаже «Газеты.Ru»:
Фоторепортаж: Опубликованы фото подозреваемых в отравлении Скрипалей
Поскольку доказательства против подозреваемых россиян являются существенными, любая другая линия расследования по данному делу отсутствует, заявила Мэй. По ее словам, Лондон будет добиваться расширения санкций против России «за применение химического оружия». При этом британский премьер подчеркнула, что Лондон не хочет «бороться» с россиянами, но настаивает на ответственности российских властей за инциденты с отравляющим веществом.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что мужчины, обвиняемые в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, являются сотрудниками ГРУ. Она также сообщила, что решение о спецоперации в Солсбери, скорее всего, «принималось на высшем уровне руководства ГРУ или даже руководства России». Кроме того, она обвинила Москву в дезинформации по делу об отравлении и заявила, что «только у России» были мотивы для того, чтобы совершить подобное преступление.
Накануне британская прокуратура назвала имена подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Это россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Мужчинам, предположительно, около 40 лет. По данным полиции, они перемещались под псевдонимами и это не их настоящие имена. Экстрадиции подозреваемых британская сторона требовать не будет, так как «Конституция России не позволяет выдавать своих граждан». Их поиском Лондон будет заниматься совместно с Интерполом.
Сегодняшнее заседание является внеплановым. О желании провести его накануне сообщила делегация из Великобритании. Поводом для него стало «появление новой информации по инциденту в Солсбери».
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня в Совете Безопасности ООН пройдет заседание, посвященное инциденту в Солсбери, известному также как «дело Скрипаля».
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