Новые санкции: к чему Америка принуждает Россию

Повод для санкций

Госдепартамент США объявил о намерении ввести новые санкции против России из-за обвинений в якобы причастности к отравлению в британском городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. США открыто заявляют о вине России в этом инциденте, несмотря на то что расследование еще не завершено. Москва, с точки зрения Вашингтона, нарушила нормы международного права.

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Российская сторона неоднократно опровергала сообщения о производстве «Новичка» на территории России или СССР. Также российские власти не раз заявляли, что Москва не имеет отношения к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В связи с этим пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что

Кремль считает неприемлемой «увязку» новых санкций со стороны США с делом Скрипалей.

Многие российские политики скептически относятся к такому обоснованию нового санкционного пакета. Так, член Совета Федерации, зампред комитета по науке Игорь Морозов в разговоре с «Газетой.Ru» отметил: «Если бы не было дела Скрипалей, был бы найден другой повод или создан очередной «миф».

Однако на самом деле новые санкции плотно увязаны с американским законодательством, действующим уже почти 30 лет.

Закон о контроле над химоружием

Ввести новые санкции против России американское правительство обязывает принятый в 1991 году закон «О контроле над химическим и биологическим оружием».

Согласно этому закону, США обязаны ввести санкции в отношении любой страны, которая, по их мнению, использовала химическое или биологическое оружие в нарушение международного права. Закон предоставляет администрации 60 дней для этого и предусматривает необходимые санкции.

Срок, в течение которого эти меры должны были быть применены, истек за месяц до анонса новых санкций, в администрацию Трампа приходили письма из конгресса, в которых говорилось о задержке. Однако если бы закон был применен в срок, то санкции вступили бы в силу непосредственно перед саммитом президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, что определенно бы отложило отпечаток на их переговоры.

Закон «О контроле над химическим и биологическим оружием» применяется лишь в третий раз. Впервые санкции в соответствии с этим законом были введены против Сирии в 2013 году. Второй раз он был применен в 2018 году — США обвинили КНДР в использовании химического оружия против брата Ким Чен Ына в Малайзии в 2017 году.

Список мер

Все ограничения, которые США введут в отношении России, прописаны в законе. Согласно их списку, Вашингтон должен прекратить оказание помощи стране, которая обвиняется в применении химоружия, прекратить поставки вооружений и остановить финансирование для закупок оружия, отказать в американских госкредитах и запретить экспорт товаров и технологий, «чувствительных с точки зрения национальной безопасности» США.

Самые чувствительные из этого списка меры заключаются в возможном запрете на поставку в РФ электронных устройств и иной продукции двойного назначения.

Эти меры могут применяться в отношении всех государственных компаний РФ или компаний, которые финансируются государством, и могут негативно отразиться на авиационно-космической отрасли, хотя в рамках программ сотрудничества в космической сфере допускаются определенные исключения.

В остальном же этот пакет санкций повторяет уже и так существующие реалии российско-американских торговых отношений. Россия не покупает американские вооружения, а американцы не предоставляют нашей стране каких-либо кредитов.

Торговля с США также не будет полностью оборвана: закон от 1991 года предполагает введение исключений, чем Вашингтон непременно будет пользоваться. По словам представителя Госдепартамента, США выведут из списка ограничений товары, необходимые для обеспечения безопасности коммерческой авиации, а также товары и технологии, ограничение к продаже которых может негативно отразиться на российско-американском сотрудничестве в космосе.

Второй этап

Большие опасения вызывает второй раунд санкций, предусмотренный законом. Он будет введен в случае, если Россия откажется выполнять поставленные США условия.

Москва в течение трех месяцев должна предоставить гарантии, что не будет использовать химическое оружие, и согласиться на допуск международных инспекторов на свои объекты, где это химоружие предположительно может производиться.

В противном случае Россию могут ждать несколько вариантов. Всего закон «О контроле над химическим и биологическим оружием» предусматривает шесть мер, которые могут быть введены на втором этапе. При этом чтобы закон считался исполненным, достаточно будет ввести всего три. Хотя могут применить и все шесть.

Первая из шести возможных мер предполагает блокирование предоставления любой финансовой или технической помощи для России со стороны международных финансовых организаций — таких, как МВФ. Вторая мера носит схожий характер и предполагает запрет на кредитование российского правительства со стороны самих США. Еще две из возможных мер касаются ограничений экспорта и импорта. США могут практически полностью ограничить свой экспорт в Россию, а также ограничить свой импорт российских товаров. Пятая мера предполагает понижение или приостановку дипломатических отношений.

Последняя из возможных мер предполагает полный запрет на полеты в США самолетов российских госавиакомпаний. Эта мера может коснуться, в первую очередь, «Аэрофлота» — в случае второй волны санкций «посадка» в США его самолетов и поставка ему американских товаров будет запрещена, так как перевозчик является государственным.

Когда введут и когда отменят

Первый пакет санкций начнет действовать уже с завтрашнего дня — 22 августа. Вторая волна санкций должна будет последовать через 90 дней после первой, то есть в 20-х числах ноября 2018 года.

Санкции, введенные в соответствии с законом «О контроле над химическим и биологическим оружием», будут действовать по меньшей мере год. Отменены они могут быть по инициативе президента США, в случае если попадающее под санкции государство не только выполнит поставленные перед ним условия о предоставлении гарантий, но также возместят ущерб потерпевшей от применения химоружия стороне.