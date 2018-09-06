Провокация в Идлибе: как Совбез искал химоружие в Сирии

- 710257 просмотров ПВО Сирии отразили ракетный удар по пригороду Хамы
- 535857 просмотров Источник рассказал, кто по ошибке продырявил корабль «Союз»
- 246994 просмотра Некоторые банкоматы перестали принимать купюры в 5 тыс. рублей
- 198592 просмотра Мэй назвала подозреваемых по «делу Скрипалей» сотрудниками ГРУ
- 112535 просмотров Климкин назвал «катастрофической» ситуацию с оттоком населения на Украине
- 101259 просмотров Набиуллина не исключает повышения ключевой ставки
- 93586 просмотров Американский политолог Саймс стал ведущим российского ток-шоу
На этом, дорогие друзья, мы завершаем нашу онлайн-трансляцию. «Газета.Ru» продолжит следить за развитием событий в Сирии и на международной арене. Спасибо, что были с нами!
Удивительно, но желающих взять ответное слово на заседании, полном взаимных обвинений и претензий не оказалось. Заседание объявляется закрытым.
«Никто не хочет решать сирийских проблем. Наоборот, поддержка террористов кому-то выгодна», — говорит Джафари. Он напоминает, что за последний год правительство Сирии направило в ООН, ОЗХО 55 писем, которые даже не были рассмотрены.
Мы ведем войну. Войну с террористами, которые совершали теракты в Нью-Йорке, в Париже. Мы ведем ее не во Франции, не в Великобритании, не в США. Мы ведем войну в Сирии, а вы обвиняете нас в том, что мы боремся с этими террористами и помогаете им, возмущается сирийский дипломат.
Сирийский дипломат перечисляет многочисленные грехи США, добавляя, что такие страны не имеют морального права обвинять Сирию в применении химоружия. Он также напоминает, что неоднократно для нанесения ударов по Сирии использовались подложные доказательства, в том числе фальшивые репортажи американских СМИ, таких как CNN.
Мы — дипломаты, говорит Джафари. Наша работа заключается в предотвращении войн и угроз, а не в том, чтобы плодить эти угрозы. Вы должны признать ошибки, которые допустили в Ливии, в Ираке и перестать совершать их снова и снова, говорит сирийский дипломат, обращаясь к американскому постпреду.
Слово берет представитель Сирии, который начинает свою речь с того, что все заявления об использовании химоружия в Сирии — ложь. «Потому что в Сирии нет химоружия. И ООН подтверждает эту информацию», — добавляет Башар Джафари.
Хейли напоминает, что США неоднократно обещали ответить на использование химоружия в Сирии. И всегда свои обещания сдерживали. «Я обращаюсь к России, Сирии и Ирану: не думайте, что на этот раз мы не ответим», — говорит она.
«Мы не бросим сирийский народ», — говорит Хейли, напоминая о санкциях, которые США и Франция применили против лиц и организаций, якобы имеющих связи с производством химоружия в Сирии.
Американский постпред начинает перечислять факты о предыдущих химатаках в Сирии. От их интерпретации Хейли также не отказывается: режим Асада неоднократно использовал химическое оружие против своих граждан, прикрываясь защитой российского режима, говорит она.
Слово берет постпред США Никки Хейли. По ее словам, нынешняя ситуация в Сирии — позор Совета Безопасности. Она также говорит, что Россия ответственна за происходящее в Сирии, и напоминает об усилении военно-морской группировки РФ у берегов САР.
Выступает представитель Швеции. Выступление дипломата оказалось довольно длинным, однако ничего нового сказано не было. Можно считать, что представитель Швеции сделал резюме уже ранее сказанных слов.
«Мы осуждаем сложившуюся тенденцию о дезинформации касательно химатак», — продолжает постпред Нидерландов. По его словам заявления «одной из сторон против стран Запада и Белых касок» не имеют фактических обоснований.
Слово берет представитель Нидерландов. Снова звучат призывы не допустить эскалацию конфликта в Идлибе. «Борьба с терроризмом — это не оправдание для наступления», — говорит дипломат. Интересная точка зрения.
Слово берет представитель Китая, который впервые выступает в Совбезе. Каких-либо откровений в его дебюте не оказалось: призывы к беспристрастному расследованию, недопущению повторения инцидентов с химоружием и слова о том, что политическое урегулирование — единственный выход из сложившейся в Сирии ситуации.
Пирс делает выпад в сторону России: «Агата Кристи писала беллетристику, а факт заключается в том, что правительство Сирии применяет химоружие против своих граждан». Она также отвергла все обвинения российского постпреда в отношении Великобритании, США и Франции. «Мы продолжим давать решительный ответ на применение химоружия против гражданского населения», — говорит она.
Пирс призывает Москву использовать свое влияние на Дамаск и предотвратить очередное использование химоружие. «Либо Россия предотвратит эскалацию, либо ее обвинят в пособничестве», — добавляет она.
Слово берет представитель Великобритании Карен Пирс, которая всего несколько часов назад обвиняла Россию в использовании химического оружия в британском городе Солсбери. Теперь она говорит, что за четыре года работы ОЗХО в Сирии, список вопросов к сирийскому правительству только увеличился, а не сократился. «Разве может быть такая ситуация, если страна-член ООН добросовестно выполняет свои обязательства?», — задается она вопросом.
Слово берет Кот-д'Ивуар. Страна призывает не допустить очередного витка насилия в Сирии и призывает найти политический путь урегулирования.
Каждое новое выступление напоминает предыдущее. Вот и представитель Кувейта говорит, что виновные в применении химоружия не были найдены из-за того, что Совбез ООН расколот как никогда. И конечно же осуждает любое применение химоружия в любой точке мира.
Слово берет Боливия. Здесь также без откровений: химоружие использовать нельзя, с ОЗХО надо сотрудничать, СБ должен объединиться, чтобы урегулировать конфликт в Сирии.
Экваториальная Гвинея также выражает удовлетворение тем фактом, что Сирия наконец завершила процесс по ликвидации 27 объектов, связанных с производством химоружия. При этом дипломат призывает Дамаск продолжать сотрудничать с ОЗХО.
Слово берет представитель Эфиопии, которая сразу напоминает, что ОЗХО давно подтвердил уничтожение всех полигонов по производство химоружия в Сирии. Эфиопия призывает к объединению усилий всех членов Совбеза для предотвращения использования химоружия на Ближнем Востоке и во всем мире.
Теперь к обвинениям приступает Россия: провокации с химоружием устраивают боевики, которых поддерживают страны Запада. По словам Небензи, провокации, которые устраивают союзники ставят собой только одну цель: дискредитацию Сирии и России.
«Разговоры о том, что Дамаск приберег запасы химоружия — это пропаганда», — говорит российский постпред. Российский постпред осуждает союзников сирийской оппозиции за попиты дискредитировать официальные власти Сирии. Небензя как всегда поэтичен: он упоминает творчество Агаты Кристи и задается риторическими вопросами.
Слово берет постпред России. Нашу страну представляет все-таки Василий Небензя. Он говорит о безосновательности обвинений в адрес Дамаска: власти Сирии уничтожили имевшееся у них химоружие под контролем ОЗХО.
Выступает постпред Польши. Она негодует на тему того, что сегодня Совбез обсуждает уже 59-й доклад ОЗХО по ситуации в Сирии. «Это говорит о том, что мы на данный момент не способны решить проблему», — говорит дипломат.
При этом она подчеркивает, что когда Совбез работает сообща, решени проблем может быть найдено.
Режим Башара Асада использует любые способы для борьбы с оппозицией, не стесняясь применять в том числе и химоружие, говорит постпред Франции. Кроме того, по словам дипломата, никто не может подтвердить, что Дамаск уничтожил имевшиеся у него запасы химоружия.
Постпред Франции призывает Россию и Иран повлиять на Дамаск, чтобы не допустить наступления на Идлиб.
Французский дипломат говорит о недопустимости наступления правительственных сил на Идлиб. По его словам, подобный сценарий привел бы к немыслимому количеству беженцев, которые затем отправятся в Европу, а также перемещению боевиков, занимающих Идлиб, в другие регионы мира. «Риск очень серьезен и особо велик», — говорит представитель Франции.
Итак, Франция. Напомним, что Париж в последнее время ведет достаточно активную политику в регионе. В том числе французские ВВС участвовали в последней бомбардировке союзников по территории Сирии, которая также была связана с инцидентом с химоружием.
Слово берет представитель Перу. Здесь все без каких-либо сюрпризов и откровений: стандартные заявления о недопустимости использования химоружия, необходимости поиска ответственных за инциденты и выражения благодарности сотрудникам ОЗХО, работающим в Сирии.
Переходим к выступлениям глав национальных делегаций. Первое слово берет представитель Казахстана. Он отмечает, что голословные обвинения и поиск ответственных за применение химоружия в Сирии без достаточного количество доказательств парализует работу Совета.
«Мы, члены СБ, должны подняться над своими национальными интересами и найти совместный способ решения ситуации», — говорит казахстанский дипломат.
Первое слово берет Накимицу. Ее речь посвящена деятельности ОЗХО в Сирии, а также расследованию уже имевших место инцидентов с применением химического оружия в стране. Дипломат ведет себя достаточно профессионально: она перечисляет факты, избегая их интерпретации, не делает голословных обвинений и призывает членов Совбеза работать сообща, посколько это — единственный путь решения конфликта в Сирии и предотвращения использования в республики запрещенных веществ.
Итак, поехали. Заседание открыто. В нем также примет участие постоянный представитель Сирийской Арабской Республики при ООН Башар Джаафари и заместитель Генерального секретаря и Высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.
Заседание вот-вот начнется. Постоянные представители стран-членов СБ ООН заходят в зал и занимают свои места. Россию на этом заседании, судя по всему, будет представлять не Василий Небензя. Дав настояния своему коллеге, он покинул зал заседания.
Ранее же российские военные сообщили о возможной подготовке со стороны США провокации, связанной с якобы применением химического оружия в Сирии. Американские же власти заявили об имеющейся у них информации, что правительственные сирийские силы переместили два боевых вертолета ближе к провинции Идлиб, и якобы именно они могут быть использованы Дамаском для химатаки.
1 сентября телеканал CNN со ссылкой на источники среди официальных лиц сообщил, что американские разведслужбы и военные определились с предварительным списком возможных целей для воздушных ударов, если Трамп отдаст соответствующее распоряжение. Все эти объекты, по версии Вашингтона, так или иначе связаны с химическим оружием. Таким образом американские власти дали понять, что «готовы очень быстро ответить» в случае химической атаки.
Идлиб — последняя провинция, остающаяся в руках противников Асада, среди которых присутствуют как вооруженная оппозиция, так и террористические группы. Дамаск считает своей приоритетной задачей освободить эту территорию — военным путем или через примирение. По словам главы МИД Сирии, международное сообщество должно признать, что провинция Идлиб является сирийской территорией. В последние несколько недель конфронтация вокруг этого района Сирии только усиливалась.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что заявления Великобритании по делу Скрипалей неслучайно были сделаны на фоне готовящейся провокации в сирийской провинции Идлиб. По его словам, выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по делу Скрипалей состоялось в преддверии готовящейся химической провокации боевиков в Идлибе.
Российское Минобороны при этом уже более недели предупреждает, что боевики в Идлибе при поддержке британских спецслужб готовят провокацию с применением химоружия. По данным военного ведомства, в ответ на применение химического оружия США планируют нанести мощный ракетный удар по важным государственным и военным объектам этой ближневосточной страны.
Заседание пройдет под председательством США, постпред которых Никки Хейли ранее анонсировала, что основной темой встречи станет химическое оружие. Вашингтон предполагает, что сирийские власти якобы собираются применить в контролируемой боевиками и вооруженной оппозицией провинции Идлиб отравляющие вещества. «На заседании будет обсуждаться химическое оружие, включая нашу обеспокоенность опасностью применения химоружия режимом Асада против собственного народа», — заявила Хейли.
Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
У Совета Безопасности ООН сегодня большой объем работы. Вскоре после завершения заседания, посвященному применению химоружия в британском городе Солсбери, СБ обсудит еще один вопрос, связанный с химоружием. На этот раз в центре внимания Сирия, в частности — контролируемая боевиками провинция Идлиб, где уже несколько недель ожидается провокация с применением химоружия.
Мы следим за ходом заседания и рассказываем вам о самых важных его моментах оставайтесь с нами!