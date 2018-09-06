Провокация в Идлибе: как Совбез искал химоружие в Сирии

Пирс делает выпад в сторону России: «Агата Кристи писала беллетристику, а факт заключается в том, что правительство Сирии применяет химоружие против своих граждан». Она также отвергла все обвинения российского постпреда в отношении Великобритании, США и Франции. «Мы продолжим давать решительный ответ на применение химоружия против гражданского населения», — говорит она.

Пирс призывает Москву использовать свое влияние на Дамаск и предотвратить очередное использование химоружие. «Либо Россия предотвратит эскалацию, либо ее обвинят в пособничестве», — добавляет она.