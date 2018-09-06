Курсы валют$ 69.24 (+0.001) 80.46 (-0.038)
Пенсионный советник
Москва: +13°C
Провокация в Идлибе: как Совбез искал химоружие в Сирии

СБ ООН обсудил возможную провокацию с химоружием в Сирии

В СБ ООН прошло заседание, посвященное применению химического оружия в Сирии, а также опасениям США, что правительство Асада применит его в контролируемой террористами провинции Идлиб. Представители России и Сирии выступили с резкими заявлениями в адрес США, Франции и Великобритании, чьи действия, по их словам, мешают урегулированию сирийского конфликта. «Газета.Ru» следила за ходом заседания в режиме онлайн.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
23:46

На этом, дорогие друзья, мы завершаем нашу онлайн-трансляцию. «Газета.Ru» продолжит следить за развитием событий в Сирии и на международной арене. Спасибо, что были с нами!

23:44

Удивительно, но желающих взять ответное слово на заседании, полном взаимных обвинений и претензий не оказалось. Заседание объявляется закрытым.

23:42

«Никто не хочет решать сирийских проблем. Наоборот, поддержка террористов кому-то выгодна», — говорит Джафари. Он напоминает, что за последний год правительство Сирии направило в ООН, ОЗХО 55 писем, которые даже не были рассмотрены.

23:39

Мы ведем войну. Войну с террористами, которые совершали теракты в Нью-Йорке, в Париже. Мы ведем ее не во Франции, не в Великобритании, не в США. Мы ведем войну в Сирии, а вы обвиняете нас в том, что мы боремся с этими террористами и помогаете им, возмущается сирийский дипломат.

23:36

Сирийский дипломат перечисляет многочисленные грехи США, добавляя, что такие страны не имеют морального права обвинять Сирию в применении химоружия. Он также напоминает, что неоднократно для нанесения ударов по Сирии использовались подложные доказательства, в том числе фальшивые репортажи американских СМИ, таких как CNN.

23:33

Мы — дипломаты, говорит Джафари. Наша работа заключается в предотвращении войн и угроз, а не в том, чтобы плодить эти угрозы. Вы должны признать ошибки, которые допустили в Ливии, в Ираке и перестать совершать их снова и снова, говорит сирийский дипломат, обращаясь к американскому постпреду.

23:31

Слово берет представитель Сирии, который начинает свою речь с того, что все заявления об использовании химоружия в Сирии — ложь. «Потому что в Сирии нет химоружия. И ООН подтверждает эту информацию», — добавляет Башар Джафари.

23:30

Хейли напоминает, что США неоднократно обещали ответить на использование химоружия в Сирии. И всегда свои обещания сдерживали. «Я обращаюсь к России, Сирии и Ирану: не думайте, что на этот раз мы не ответим», — говорит она.

23:29

«Мы не бросим сирийский народ», — говорит Хейли, напоминая о санкциях, которые США и Франция применили против лиц и организаций, якобы имеющих связи с производством химоружия в Сирии.

23:27

Американский постпред начинает перечислять факты о предыдущих химатаках в Сирии. От их интерпретации Хейли также не отказывается: режим Асада неоднократно использовал химическое оружие против своих граждан, прикрываясь защитой российского режима, говорит она.

23:25

Слово берет постпред США Никки Хейли. По ее словам, нынешняя ситуация в Сирии — позор Совета Безопасности. Она также говорит, что Россия ответственна за происходящее в Сирии, и напоминает об усилении военно-морской группировки РФ у берегов САР.

23:22

Выступает представитель Швеции. Выступление дипломата оказалось довольно длинным, однако ничего нового сказано не было. Можно считать, что представитель Швеции сделал резюме уже ранее сказанных слов.

23:17

«Мы осуждаем сложившуюся тенденцию о дезинформации касательно химатак», — продолжает постпред Нидерландов. По его словам заявления «одной из сторон против стран Запада и Белых касок» не имеют фактических обоснований.

23:15

Слово берет представитель Нидерландов. Снова звучат призывы не допустить эскалацию конфликта в Идлибе. «Борьба с терроризмом — это не оправдание для наступления», — говорит дипломат. Интересная точка зрения.

23:13

Слово берет представитель Китая, который впервые выступает в Совбезе. Каких-либо откровений в его дебюте не оказалось: призывы к беспристрастному расследованию, недопущению повторения инцидентов с химоружием и слова о том, что политическое урегулирование — единственный выход из сложившейся в Сирии ситуации.

23:11

Пирс делает выпад в сторону России: «Агата Кристи писала беллетристику, а факт заключается в том, что правительство Сирии применяет химоружие против своих граждан». Она также отвергла все обвинения российского постпреда в отношении Великобритании, США и Франции. «Мы продолжим давать решительный ответ на применение химоружия против гражданского населения», — говорит она.

Пирс призывает Москву использовать свое влияние на Дамаск и предотвратить очередное использование химоружие. «Либо Россия предотвратит эскалацию, либо ее обвинят в пособничестве», — добавляет она.

23:08

Слово берет представитель Великобритании Карен Пирс, которая всего несколько часов назад обвиняла Россию в использовании химического оружия в британском городе Солсбери. Теперь она говорит, что за четыре года работы ОЗХО в Сирии, список вопросов к сирийскому правительству только увеличился, а не сократился. «Разве может быть такая ситуация, если страна-член ООН добросовестно выполняет свои обязательства?», — задается она вопросом.

23:04

Слово берет Кот-д'Ивуар. Страна призывает не допустить очередного витка насилия в Сирии и призывает найти политический путь урегулирования.

23:00

Каждое новое выступление напоминает предыдущее. Вот и представитель Кувейта говорит, что виновные в применении химоружия не были найдены из-за того, что Совбез ООН расколот как никогда. И конечно же осуждает любое применение химоружия в любой точке мира.

22:56

Слово берет Боливия. Здесь также без откровений: химоружие использовать нельзя, с ОЗХО надо сотрудничать, СБ должен объединиться, чтобы урегулировать конфликт в Сирии.

22:51

Экваториальная Гвинея также выражает удовлетворение тем фактом, что Сирия наконец завершила процесс по ликвидации 27 объектов, связанных с производством химоружия. При этом дипломат призывает Дамаск продолжать сотрудничать с ОЗХО.

22:48

Слово берет представитель Эфиопии, которая сразу напоминает, что ОЗХО давно подтвердил уничтожение всех полигонов по производство химоружия в Сирии. Эфиопия призывает к объединению усилий всех членов Совбеза для предотвращения использования химоружия на Ближнем Востоке и во всем мире.

22:45

Теперь к обвинениям приступает Россия: провокации с химоружием устраивают боевики, которых поддерживают страны Запада. По словам Небензи, провокации, которые устраивают союзники ставят собой только одну цель: дискредитацию Сирии и России.

22:41

«Разговоры о том, что Дамаск приберег запасы химоружия — это пропаганда», — говорит российский постпред. Российский постпред осуждает союзников сирийской оппозиции за попиты дискредитировать официальные власти Сирии. Небензя как всегда поэтичен: он упоминает творчество Агаты Кристи и задается риторическими вопросами.

22:38

Слово берет постпред России. Нашу страну представляет все-таки Василий Небензя. Он говорит о безосновательности обвинений в адрес Дамаска: власти Сирии уничтожили имевшееся у них химоружие под контролем ОЗХО.

22:35

Выступает постпред Польши. Она негодует на тему того, что сегодня Совбез обсуждает уже 59-й доклад ОЗХО по ситуации в Сирии. «Это говорит о том, что мы на данный момент не способны решить проблему», — говорит дипломат.

При этом она подчеркивает, что когда Совбез работает сообща, решени проблем может быть найдено.

22:32

Режим Башара Асада использует любые способы для борьбы с оппозицией, не стесняясь применять в том числе и химоружие, говорит постпред Франции. Кроме того, по словам дипломата, никто не может подтвердить, что Дамаск уничтожил имевшиеся у него запасы химоружия.

Постпред Франции призывает Россию и Иран повлиять на Дамаск, чтобы не допустить наступления на Идлиб.

22:28

Французский дипломат говорит о недопустимости наступления правительственных сил на Идлиб. По его словам, подобный сценарий привел бы к немыслимому количеству беженцев, которые затем отправятся в Европу, а также перемещению боевиков, занимающих Идлиб, в другие регионы мира. «Риск очень серьезен и особо велик», — говорит представитель Франции.

22:26

Итак, Франция. Напомним, что Париж в последнее время ведет достаточно активную политику в регионе. В том числе французские ВВС участвовали в последней бомбардировке союзников по территории Сирии, которая также была связана с инцидентом с химоружием.

22:24

Слово берет представитель Перу. Здесь все без каких-либо сюрпризов и откровений: стандартные заявления о недопустимости использования химоружия, необходимости поиска ответственных за инциденты и выражения благодарности сотрудникам ОЗХО, работающим в Сирии.

21:21

Переходим к выступлениям глав национальных делегаций. Первое слово берет представитель Казахстана. Он отмечает, что голословные обвинения и поиск ответственных за применение химоружия в Сирии без достаточного количество доказательств парализует работу Совета.

«Мы, члены СБ, должны подняться над своими национальными интересами и найти совместный способ решения ситуации», — говорит казахстанский дипломат.

22:17

Первое слово берет Накимицу. Ее речь посвящена деятельности ОЗХО в Сирии, а также расследованию уже имевших место инцидентов с применением химического оружия в стране. Дипломат ведет себя достаточно профессионально: она перечисляет факты, избегая их интерпретации, не делает голословных обвинений и призывает членов Совбеза работать сообща, посколько это — единственный путь решения конфликта в Сирии и предотвращения использования в республики запрещенных веществ.

22:07

Итак, поехали. Заседание открыто. В нем также примет участие постоянный представитель Сирийской Арабской Республики при ООН Башар Джаафари и заместитель Генерального секретаря и Высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

22:03

Заседание вот-вот начнется. Постоянные представители стран-членов СБ ООН заходят в зал и занимают свои места. Россию на этом заседании, судя по всему, будет представлять не Василий Небензя. Дав настояния своему коллеге, он покинул зал заседания.

21:53

Ранее же российские военные сообщили о возможной подготовке со стороны США провокации, связанной с якобы применением химического оружия в Сирии. Американские же власти заявили об имеющейся у них информации, что правительственные сирийские силы переместили два боевых вертолета ближе к провинции Идлиб, и якобы именно они могут быть использованы Дамаском для химатаки.

21:46

1 сентября телеканал CNN со ссылкой на источники среди официальных лиц сообщил, что американские разведслужбы и военные определились с предварительным списком возможных целей для воздушных ударов, если Трамп отдаст соответствующее распоряжение. Все эти объекты, по версии Вашингтона, так или иначе связаны с химическим оружием. Таким образом американские власти дали понять, что «готовы очень быстро ответить» в случае химической атаки.

21:37

Идлиб — последняя провинция, остающаяся в руках противников Асада, среди которых присутствуют как вооруженная оппозиция, так и террористические группы. Дамаск считает своей приоритетной задачей освободить эту территорию — военным путем или через примирение. По словам главы МИД Сирии, международное сообщество должно признать, что провинция Идлиб является сирийской территорией. В последние несколько недель конфронтация вокруг этого района Сирии только усиливалась.

21:26

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что заявления Великобритании по делу Скрипалей неслучайно были сделаны на фоне готовящейся провокации в сирийской провинции Идлиб. По его словам, выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по делу Скрипалей состоялось в преддверии готовящейся химической провокации боевиков в Идлибе.

21:10

Российское Минобороны при этом уже более недели предупреждает, что боевики в Идлибе при поддержке британских спецслужб готовят провокацию с применением химоружия. По данным военного ведомства, в ответ на применение химического оружия США планируют нанести мощный ракетный удар по важным государственным и военным объектам этой ближневосточной страны.

21:05

Заседание пройдет под председательством США, постпред которых Никки Хейли ранее анонсировала, что основной темой встречи станет химическое оружие. Вашингтон предполагает, что сирийские власти якобы собираются применить в контролируемой боевиками и вооруженной оппозицией провинции Идлиб отравляющие вещества. «На заседании будет обсуждаться химическое оружие, включая нашу обеспокоенность опасностью применения химоружия режимом Асада против собственного народа», — заявила Хейли.

21:00

Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

У Совета Безопасности ООН сегодня большой объем работы. Вскоре после завершения заседания, посвященному применению химоружия в британском городе Солсбери, СБ обсудит еще один вопрос, связанный с химоружием. На этот раз в центре внимания Сирия, в частности — контролируемая боевиками провинция Идлиб, где уже несколько недель ожидается провокация с применением химоружия.

Мы следим за ходом заседания и рассказываем вам о самых важных его моментах оставайтесь с нами!