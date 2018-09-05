За евреев, против Израиля: лидер лейбористов оказался антисемитом

Причиной атак на лидера лейбористов Джереми Корбина стало его нежелание полностью принять согласованное определение антисемитизма. Он было разработано Международной организацией по сотрудничеству в увековечении и изучении холокоста.

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«Антисемитизм — это определенное восприятие евреев, которое может выражаться в ненависти по отношению к евреям», — гласит одно из его положений.

Союзники Корбина в партии настаивали, что это положение помешает Лейбористской партии критиковать действия Израиля.

Однако нежелание полностью принять положения доктрины вызвало протесты со стороны многих видных членов партийного политбюро, и Корбин был вынужден отступить. Партия приняла все положения доктрины. При этом Корбин выступил с заявлением, что лейбористы будут защищать право свободы слова в Израиле, а также права палестинцев.

В среду, 5 сентября, влиятельное британское издание Financial Times осудило действия Корбина в редакционной статье, выразив в ней сомнение, что он «способен руководить Великобританией». Как отметило издание, «окруженный учениками, а не сторонниками, он позволил, чтобы Лейбористскую партию упрекнули в безразличном отношении к антисемитизму…». Издание подчеркнуло, что осуждение антисемитизма не мешает обоснованной критике правительства Израиля.

В свою очередь, представители Европейского еврейского конгресса заявили, что принятие документа должно быть использовано, чтобы избавить партию от антисемитских настроений. «Если Лейбористская партия не накажет тех кто выступает против согласованного определения, тогда это не будет иметь смысла и станет лишь ширмой», — говорится в заявлении организации.

Против генеральной линии

Внутренние разборки лейбористов стали достоянием общественности и могут привести к серьезному кризису внутри Лейбористской партии. Стоит отметить, что недавно в партии прошли выборы в состав политбюро и на нем победили сторонники Корбина.

Однако «антисемитский скандал» грозит подорвать партийное единство. Против Корбина уже выступили видные члены партии, в том числе Маргарет Ходж, которая обратилась к Корбину с требованием «восстановить доверие» к партии.

Несмотря на то что Корбин, заняв пост главы Лейбористской партии в 2015 году, заявил, что будет бороться с антисемитскими взглядами, оппоненты упрекали его в потворстве подобным настроениям. Источники в Лейбористской партии рассказали The Times, что против Корбина накопилось более 200 различных жалоб по обвинению в антисемитизме, однако никакого внутреннего расследования так и не провели.

Британские СМИ также недавно напомнили о посещении Корбиным в 2014 году кладбища в Тунисе, где похоронены лидеры палестинской радикальной организации «Черный сентябрь». Боевики этой группы стояли за захватом и убийством израильских заложников на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.

Журналисты написали, что политик возложил цветы на могилы, однако сам Корбин утверждает, что был в составе делегации, которая возлагала цветы другим палестинским лидерам.

Сам Корбин еще в начале августа пытался откреститься от обвинений, заявив, что в партии «нет места антисемитизму». Однако скандалы отразились на репутации политика. Согласно опросу британского социологического агентства YouGov, рейтинг доверия к Корбину снизился. Политика поддерживают 22% британцев против 36% поддерживающих Мэй.

Стоит отметить, что дискуссии вокруг Корбина начались в довольно острый момент для Великобритании. Деятели профсоюзов требуют от Корбина и его партии поддержки повторного референдума по выходу из состава Евросоюза (Brexit), хотя британский премьер Тереза Мэй выступает против него.

Известно, что сам Корбин выступал против выхода Великобритании из ЕС, что принесло ему немало новых сторонников.

Своими речами о необходимости социальных реформ, доступности образования и улучшения системы здравоохранения, Корбин завоевал популярность у британской молодежи. Сторонники даже сравнивают его с американским политиком — социалистом Берни Сандерсом,

против которого, как выяснилось после утечки писем национального комитета Демократической партии США, играли демократы на праймериз в 2016 году.

«Он не стандартный лидер лейбористов, он — человек с левацкими взглядами, отличными от прошлого поколения партийных лидеров», — объясняет «Газете.Ru» директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Популярности Корбина способствует и тот факт, что в июне 2017 года он вновь выиграл выборы лидера лейбористов с большим отрывом, несмотря на то что его влиятельные противники внутри партии желали ему поражения.

Несмотря на тяжелые отношения между Россией и Великобританией, Корбин также неоднократно высказывался в поддержку взаимодействия с Москвой.

В июле он заявил, что не исключает ее воссоединения с G7, писала газета Daily Mail со ссылкой на представителя британского политика.

Эти идеи находят поддержку в британском обществе, и, как отмечают эксперты, неизбежное ухудшение экономической ситуации после Brexit, дает шансы лейбористам завоевать власть в стране на следующих выборах, которые пройдут в стране в 2020 году. Однако нежелание Корбина открыто выступить против антисемитских заявлений снижает шансы лейбористов. «Brexit дает шанс лейбористам, однако возник кризис с антисемитизмом», — озаглавила свою статью о Корбине The New York Times.

Топорнин напоминает, что в Великобритании с ее политической культурой репутационные риски представляют угрозу для политика, и избиратель может оказать Корбину в поддержке. Он также предполагает, что противники Корбина «будут пытаться убрать его из партии, однако пока у лейбористов нет ярких лиц на смену Корбину».