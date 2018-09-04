Ах эта свадьба: Порошенко припомнил канцлеру приезд Путина

В ходе встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем президент Украины Петр Порошенко заявил, что «никакие свадьбы с казаками и чемпионаты мира по футболу» не смогут остановить «агрессию» России, пишет украинский портал «Страна.ua».

Издание подчеркивает, что эти слова прозвучали несколько странно на фоне того, что накануне президент Украины запросил у Австрии макрофинансовую помощь.

Кроме того, в своем выступлении Порошенко заявил, что 2019 год станет и годом украинской культуры в Австрии, хотя по дипломатическому этикету об этом должен был объявить австрийский канцлер.

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Порошенко упомянул о казачьем хоре, который появился на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль вместе с президентом России Владимиром Путиным, приглашенным на торжество в качестве гостя. Российский лидер также подарил Кнайсль тульский самовар, картину с сельскими мотивами и старинную масловыжималку.

Путин произнес тост на немецком языке и пожелал Кнайсль и ее супругу Вольфгангу Майлингеру долгой и счастливой семейной жизни.

«Дорогие брачующиеся! Уважаемая госпожа Кнайсль, уважаемый господин Майлингер, уважаемые дамы и господа! Для меня большая радость — возможность еще один раз посетить дружелюбную Австрию. Что меня особенно радует, так это повод, по которому мы все собрались в «зеленом сердце» Австрии, живописной Штирии. Разумеется, я имею в виду праздник по случаю свадьбы госпожи Кнайсль и господина Майленгера», — обратился к собравшимся российский президент.

Мероприятие с участием первого лица российского государства широко освещалось в австрийской и европейской прессе, однако вызвала недовольство в Киеве, и даже привело к уходу в отставку одного из украинских политиков.

Ранее сопредседатель депутатской группы Верховной рады Украины по межпарламентским связям с Австрией Виктор Вовк подал заявление об отставке из-за визита Путина на свадьбу Кнайсль.

Свое решение Вовк объяснил тем, что, по его мнению, приглашение российского лидера на свадьбу Кнайсль стало тяжелым ударом по «доброму имени Австрии на Украине».

Этот визит на Украину — уже второй для Курца в должности канцлера Австрии. В 2017 году, когда Вена председательствовала в ОБСЕ, политик побывал в Донбассе. В этом году канцлер Австрии вновь коснулся событий, происходящих на Украине, и довольно жестко высказался о роли России в конфликте.

«Я высказываюсь не только в качестве канцлера Австрии, но и в качестве главы Совета Евросоюза: нужна ясная реакция на российскую агрессию»,

— цитирует канцлера «Радио Свобода».

При этом в Вене неоднократно заявляли, что хотят соблюдать баланс в том, что касается ситуации на Украине.

Хотя Австрия как член ЕС и присоединилась к антироссийским санкциям из-за связи ситуации на Украине, глава государства Себастьян Курц — активный сторонник диалога с Москвой. Издание The Washington Post также отмечает, что австрийский канцлер занял не слишком жесткую позицию в «деле Скрипалей». МИД Австрии заявил, что хочет «держать каналы коммуникации с Россией открытыми и видит себя как мост между Востоком и Западом».

В феврале 2018 года Курц предложил, чтобы Австрия занималась мониторингом прекращения огня на Украине. Он также заявлял, что «после каждой позитивной подвижки в зоне украинского конфликта мы должны ослаблять санкции».

Австрия — одна из стран Европы, которая выстраивает диалог с Россией на относительно конструктивных началах. В июне президент России Владимир Путин заявил в интервью австрийскому телеканалу ORF, что Австрия является надежным партнером России.

«Даже в последние годы, несмотря на все сложности, не был оборван диалог — ни политический, ни в области безопасности, ни в области экономики», — добавил Путин. Он также подчеркнул, что Австрия для России — традиционный и надежный партнер в Европе. По его словам, у Москвы и Вены много «общих и совпадающих интересов».