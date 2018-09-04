«Классный вопрос»: быть ли базам НАТО на Украине

На Украине продолжает развиваться дискуссия вокруг изменения конституции страны — после того как президент Петр Порошенко предложить убрать из основного закона положение о пребывании Черноморского флота России на территории Крыма, министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал возможность появления вместо ЧФ РФ баз НАТО.

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«Это очень классный вопрос… Та формулировка, которую вы видите, поданная президентом, она касается только одной базы, и там четко это прописано», — отметил Климкин.

Также он заявил, что Украина перед вступлением в НАТО и ЕС будет менять конституцию.

По его словам, в конституционных поправках будет «прописан» вопрос о размещении военных баз на территории страны.

О своих планах внести поправки в основной закон страны Порошенко впервые объявил на военном параде по случаю празднования дня независимости Украины 24 августа. «Я буду настаивать на закреплении в конституции нашего стремления присоединиться к Евросоюзу и вступить в НАТО», — заявил он.

Законопроект был зарегистрирован 3 сентября, за день до начала осенней сессии Рады. «Я думаю, что мы поставим первое голосование где-то на конец сентября... Так мы говорили и так говорил спикер парламента», — объявила позже представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко.

По ее словам, по итогам первого чтения законопроект может отправиться в конституционный суд Украины, а второе голосование за поправки пройдет уже в январе на следующей пленарной сессии.

Помимо законодательного закрепления намерений Украины стать членом НАТО и ЕС, Порошенко также намерен исключить из конституции положения о временном использовании военных баз на территории страны иностранными государствами на условиях аренды.

Это предложение встретило негативную реакцию российских парламентариев. По словам депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, подобными заявлениями Порошенко пытается «оживить труп».

Крым перешел в состав России весной 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей региона проголосовали за воссоединение с Россией. Киев результатов плебисцита не признал и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что референдум прошел в полном соответствии международному праву, а вопрос территориальной принадлежности Крыма «исторически закрыт».

«И выгнать Черноморский флот он [Порошенко] может лишь из своего сердца, что касается всего остального — руки коротки», — сказал Бальбек. Его коллега Михаил Шеремет счел логичным украинскому президенту вслед за Черноморским флотом убрать из конституции Украины вообще все, что связано с Крымом. По его мнению, Порошенко пора оставить иллюзии относительно возвращения полуострова в состав Украины и перестать смотреть на «отрезанный ломоть».

«Вслед за Черноморским флотом было бы логично исключить из конституции Украины все, что связано с Крымом и городом русской славы Севастополем, которые уже давно являются частью другого государства и не имеют ничего общего с Украиной», — сказал Шеремет.

Депутат подчеркнул, что украинским властям следует исходить в своих действиях из реальной политической обстановки. При этом, по его словам, нельзя запретить украинскому президенту «играть в настольные игры» и выдавать это за геополитику.

Предложение Порошенко о конституционных поправках, очевидно, ориентированно на получение предвыборных очков в преддверие президентской гонки в 2019 году.

Об этом в том числе говорит и его резкая критика на предложение лидера партии «Батькивщина», экс-премьера Юлии Тимошенко, которая на данный момент является самым популярным кандидатом в президенты, подписать меморандум о курсе страны в ЕС и НАТО.

«Любой другой формат документа, в котором нет юридического обязательства, на самом деле является, мягко говоря, неэффективным», — ответил на это украинский президент. При этом он отметил, что его «само слово «меморандум» несколько бесит», так как подобный документ не носит обязывающего характера.

Впрочем, Тимошенко не отстает от своего оппонента и по планам внесения конституционных поправок. На презентации своего концепта новой украинской конституции политик предложила изменить политическую систему Украины с президентской на парламентскую. Во главе государства же Тимошенко предложила поставить «канцлера».

При этом она подчеркнула, что предлагает сделать выборы парламентского большинства и канцлера всенародными.