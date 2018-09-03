Ничего не изменилось: что в ЕС сказали на убийство Захарченко

Представительство Европейского Союза на Украине заявило, что убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко не повлияет на выполнение Киевом минских договоренностей.

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В сообщении миссии ЕС подчеркивается, что «конфликт на востоке Украины привел к потерям слишком многих жизней», и работа над выполнением минских договоренностей будет продолжена.

Говоря о возможных последствиях теракта в Донецке на переговоры в нормандском формате, в ЕС отметили, что «не будут спекулировать на влиянии этого» на будущие встречи «четверки», передает ФАН.

Несколькими часами ранее во французском МИДе также указали, что «развитие событий на востоке Украины» не ставит под сомнение целесообразность встреч в нормандском формате между Россией, Украиной, Францией и ФРГ.

В свою очередь, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия призывает все стороны конфликта на востоке Украины «продолжить конструктивные переговоры в рамках трехсторонней контактной группы, а также в нормандском формате». Он заверил, что правительство страны, канцлер и МИД «продолжат участие в этом процессе».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заверил, что Москва не планирует выходить из минского процесса, несмотря на убийство главы ДНР.

«Россия была и остается страной, приверженной минскому процессу.

Но также Россия была и остается страной, которая всегда говорила, что именно Киев тормозит реализацию этих договоренностей. После произошедшего террористического акта, наверное, сложно о чем-то говорить с украинской стороной. Но еще раз повторяю — это не означает, что Россия выходит из минского процесса», — сказал представитель Кремля.

Вместе с тем, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что убийство Александра Захарченко является саботажем Минских договоренностей. По утверждению дипломата, «нынешний террористический акт» подтверждает, что Киев не желает договариваться в рамках минского переговорного процесса.

«Именно поэтому очень давно буксует работа контактной группы, именно поэтому мы неоднократно говорили и говорим, что главная причина ступора в переговорном процессе — это открытый и намеренный саботаж Киевом минских договоренностей», — сказал сотрудник МИД России.

Чуть ранее официальный представитель командования ДНР Эдуард Басурин рассказал о распоряжении украинского командования о подготовке к наступлению в Донбассе, передает НСН.

«Нашими специалистами производится анализ распоряжения начальника штаба оккупационных сил Залужного, распространяемого в социальных сетях, о проведении подготовительных мероприятий и соблюдении режима секретности при подготовке к наступлению. По информации из штаба ООС, этот документ является настоящим», — сказал военный.

Накануне руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов сообщил, что

в Донбасс прибыли множество иностранных наемников. В их числе — высокопоставленные военные из армий США и Канады.

Наемники дислоцированы на позициях 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 406-й артиллерийской бригады украинских вооруженных сил. Они также прибыли в штаб ОТГ «Восток», заявил Безсонов, и вероятно, наемники будут активно участвовать в планировании и проведении украинского наступления на позиции ополчения.

Безсонов подчеркнул, что Киев готовит наступление на ДНР на юге линии соприкосновения сторон. В операции, по данным самопровозглашенной республики, будут принимать участие батальон «Азов» и три бригады ВСУ — пехотная, морпехов и воздушно-десантных войск.

Александр Захарченко и его телохранитель погибли в пятницу, 31 августа, в результате теракта в кафе «Сепар» на пересечении проспекта Мира и улицы Ульриха в Донецке. Захарченко получил тяжелое ранение в голову, после чего он скончался. Ему было 42 года. По данным СМИ, самодельное взрывное устройство без оболочки, предположительно, было заложено в люстру или торшер в кафе.

В результате взрыва пострадали 12 человек, в том числе «правая рука» Захарченко — министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев (известен как «Ташкент»), и руководитель молодежного крыла организации «Оплот Донбасса» Наталья Волкова.