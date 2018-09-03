Европейская мечта: что так взбесило Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко признался, что его «бесит» предложение лидера партии «Батькивщина», бывшего председателя правительства страны Юлии Тимошенко подписать меморандум, закрепляющий курс Киева в ЕС и НАТО и называющий ситуацию в Донбассе войной – по словам украинского лидера, такой вид документа не является обязующим.

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Ранее представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко сообщила, что Порошенко зарегистрировал в парламенте законопроект о внесении изменений в конституцию, предусматривающих закрепление курса Киева на сближение с Евросоюзом и НАТО. Вскоре Тимошенко призвала депутатов подписать меморандум, в котором оговаривалась бы такая внешняя политика Киева.

«Любой другой формат документа, в котором нет юридического обязательства, на самом деле является, мягко говоря, неэффективным», — сказал в ответ на это Порошенко, добавив, что «слово меморандум его несколько бесит», передает РИА «Новости».

Неделей ранее представитель Украины при ЕС Николай Точицкий заявил о согласовании условий получения финансовой помощи от Евросоюза в размере €1 млрд. По словам дипломата, в диалоге по предоставлению макрофинансовой помощи есть «прогресс» и добавил, что сами условия сформулированы. При этом он отметил, что в данный момент не может рассказать о них, так как соглашение еще не подписано.

Днем ранее стало известно, что Киев хочет сотрудничать с ЕС и в поиске решения своих территориальных проблем — Порошенко предложил ряду европейских государств взять патронаж над городами Донбасса. Об этом украинский президент рассказал в рамках общения с дипломатами и военными в Авдеевке Донецкой области.

«Мы уже несколько раз обсуждали с лидерами Европейского Союза программу установления отдельными странами своеобразного патроната над определенными городами и поселками Донбасса», — сказал он.

В частности, по словам Порошенко, Германия может взять ответственность за Крематорск, Великобритания — за Волноваху, Греция — за Мариуполь и так далее.

Также украинский лидер выражал уверенность в том, что Евросоюз не сможет стать завершенным проектом без Украины. По словам Порошенко, граница современной Европы проходит по северо-восточной украинской границе. Он подчеркнул, что без «независимой европейской» Украины в Европе будет меньше безопасности и мира.

«Я хочу отдельно подчеркнуть, что мы нужны Европе, потому что без нас ЕС не станет завершенным и совершенным проектом», — сказал глава украинский политик.

Такие взгляды были благосклонно встречены в Варшаве. Президент Польши Анджей Дуда в поздравительной телеграмме Порошенко в честь Дня независимости страны поддержал украинский суверенитет и территориальную целостность. Он также обратил внимание на стремление Украины стать частью Евросоюза и НАТО.

«Декларирую дальнейшую деятельность Польши на благо укрепления отношений Украины с ЕС и НАТО, а также поддержку в реализации амбициозных внутренних реформ, которые приблизят Украину к стандартам, принятым в этих организациях», — написал польский лидер.

Вместе с тем, Венгрия уже несколько раз блокировала проведение заседания комиссии «НАТО – Украина» из-за принятого Киевом закона об образовании, существенно сокращающего возможность обучения на языках национальных меньшинств.

Представитель министерства иностранных дел Венгрии Томаш Менчер недавно заявил, что Украина сама виновата в том, что не может вступить в ЕС и Североатлантический альянс, передает НСН.

«Украина не может добиться прогресса в процессе присоединения к Евросоюзу и НАТО по своей вине, а Венгрия не имеет к этому никакого отношения», — сказал дипломат.

Он отметил, что на Украине права нацменьшинств в стране находятся под угрозой, и это идет вразрез с международными обязательствами, которые взял на себя Киев.

В апреле нынешнего года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киеву необходимо «вернуть 3 млн украинцев, работающих в России» с тем, чтобы перенаправить их на работу в Европу. Экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник назвал эту идею «сущим бредом», указав, что на Украине работы нет, а в Европе и без украинцев достаточно трудовых мигрантов.

В целом же, по словам Олейника, Киев не собирается заниматься выполнением своих высказанных предложений, и это все является мечтой и прожектерством, «как и присоединение к Евросоюзу или вступление в НАТО». Бывший депутат добавил, что Киев пытается продать своему народу «евромечту» накануне новых выборов президента Украины, передает ФАН.