Шаткий союз: почему Россию обвиняют в демонтаже ЕС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин неоднократно подчеркивал заинтересованность России в том, чтобы пространство ЕС было «развивающимся, процветающим, предсказуемым и стабильным». «Такой подход неоднократно высказывал Путин и каких-либо изменений здесь нет», — добавил он.

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Президент Франции Эммануэль Макрон же считает, что Путин мечтает «демонтировать» Евросоюз. С таким заявлением французский лидер выступил во время интервью шведскому телеканалу SVT Television.

Макрону был задан вопрос о недавнем заявлении одного из лидеров антииммигрантской партии «Демократы Швеции» Йимми Окессона, который отказался делать выбор в пользу как Макрона, так и Путина. В ответ президент Франции отметил, что слова шведского политика характеризуют его как человека, который не разбирается в европейских ценностях.

«Я постоянно контактирую с Путиным, я уважаю его, но мечтой Путина является демонтаж Евросоюза», — заявил политик.

Он добавил, что Франция уважает права человека и представляет собой одну из стран со значительным уровнем демократии, указав на то, что Россия вряд ли станет образцом для Швеции.

Стоит отметить, что на прошлой неделе президент Франции говорил чуть ли не о создании блока в лице ЕС, России и Турции с целью оказывать сопротивление Вашингтону. «Безопасность ЕС больше не должна зависеть от США», — заявил Макрон на совещании с послами 27 августа, призвав «немедленно начать обсуждение этих вопросов со всеми партнерами Европы, включая Россию и Турцию».

Примечателен и тот факт, что в ноябре Владимир Путин может посетить Париж по приглашению французской стороны. 28 августа источник в администрации президента Франции рассказал ТАСС, что Путин приглашен на торжественные мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. В свете возможного визита главы РФ во Францию резкие слова Макрона о желании Путина развалить ЕС выглядят как минимум странно.

При этом сам российский президент еще в начале июня в интервью австрийской телерадиокомпании ORF говорил, что Москва заинтересована в сохранении целостности и процветании Европейского союза. «У нас нет никаких целей что-либо или кого-либо разделять в Евросоюзе.

Мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы Евросоюз был единым и процветающим, потому что Евросоюз — наш крупнейший торгово-экономический союз», — пояснил Путин.

Комментируя последние высказывания Макрона, научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев отметил, что эти заявления, несмотря на противоречивость, хорошо вписываются в концепцию внешней политики французского президента в отношении РФ.

«Последние заявления Макрона очень четко соответствует формуле «жесткость и диалог» в отношениях с Россией. «Жесткость» проявляется по тем противоречиям, которые есть между Россией и Францией: Сирия, ситуация на Украине и так далее. «Диалог» ведется по тем сферам, где позиции России и Франции сочетаются: нераспространение ядерного оружия, борьба с терроризмом», — поясняет эксперт.

В то время как Макрон обвиняет Россию в желании «демонтировать» ЕС, внутри союза давно есть проблемы — и об этом говорит не только Brexit, который завершится 29 марта 2019 года.

Бунтующий Восток

Большой головной болью для руководства ЕС являются напряженные отношения с отдельными странами Восточной Европы, в частности, с Вышеградской группой (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия). Эти государства уже давно испытывают терпение Брюсселя, а в отношении Польши и Венгрии Еврокомиссия даже запустила санкционные процедуры из-за проводимых властями этих стран реформ, которые идут вразрез с демократическими принципами союза.

При этом собственно санкции в отношении Варшавы и Будапешта до сих пор не последовали, а сами восточноевропейские государства активно заступаются друг за друга, обещая блокировать принятие решений об ограничительных мерах. Конфликты с Польшей и Венгрией раздражают ЕС еще и потому, что обнажают его бессилие в данной ситуации.

Вышеградская группа открыто противопоставляет себя Брюсселю и «старой» Европе. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что эти страны проводят предварительные совещания перед крупными заседаниями ЕС, что, разумеется, нервирует Евросоюз. Тем самым восточноевропейские страны пытаются добиться, чтобы Брюссель учитывал их мнение при принятии важных решений.

Далеко не последнюю роль в этом противостоянии играют деньги — с 2019 года Евросоюз сократит дотации государствам Восточной Европы и странам Балтии.

Та же Польша до сих пор получала от ЕС огромные средства — объем ежегодной помощи составлял порядка $10 млрд. Однако после Brexit ситуация изменится, и Варшава начнет отдавать в бюджет ЕС больше, чем получать.

Еще сильнее сокращение финансирования затронет Венгрию, Чехию, Литву и Эстонию — объем дотаций будет урезан на 24%. В общей сложности Вышеградская группа и страны Балтии станут получать от Евросоюза на €37 млрд меньше.

О возможных последствиях сокращения дотаций восточноевропейским странам в январе говорил председатель Европейского совета Дональд Туск. Европейский чиновник выразил мнение, что националистическое руководство Польши в лице правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) собирается вывести страну из состава ЕС, если Варшава лишится финансовой поддержки.

«Я не сомневаюсь, что одна из целей ПИС — «освободить» польскую политику от ноши ЕС», — заявил Туск. По его словам, когда членство в ЕС станет невыгодно Польше, в стране может пройти референдум по модели Великобритании.

Популярность евроскептиков растет

Евроскептики находятся у власти и в Венгрии, причем не так давно глава аппарата венгерского премьера Виктора Орбана Янош Лазар объявил, что проголосовал бы за выход страны из Евросоюза, если бы в стране проводился соответствующий референдум.

«Я не смог бы проголосовать с чистым сердцем за сохранение Венгрии в составе ЕС. Если бы передо мной стояла задача высказать мнение по данному вопросу, я либо вообще не стал бы голосовать, либо проголосовал бы против», — сказал политик, уточнив, впрочем, что его заявление не отражает официальную позицию страны.

Важным фактором, приводящим к росту евроскептических настроений в Евросоюзе, являются проблемы, связанные с иммиграцией. Этим летом дискуссия о необходимости принятия мер для преодоления миграционного кризиса вызвала ожесточенные споры среди европейских политиков.

На саммите ЕС 29 июня лидеры стран Евросоюза договорились об изменениях правил приема беженцев, однако то было не окончательное, а рамочное соглашение, и об эффективности оговоренных мер можно будет судить еще нескоро.

Миграционная политика Брюсселя давно раздражает многие страны ЕС, в которых, кстати, неуклонно набирают популярность партии националистического толка. Речь идет не только о Восточной и Центральной Европе, но и о таких ведущих европейских странах, как Германия, Австрия и Италия.

В феврале крайне правая «Альтернатива для Германии» впервые в истории обошла по рейтингам старейшую партию страны — СДПГ. С начала 2018 года популярность АдГ выросла с 13 до 16%. «Альтернатива» с отрывом на несколько процентных пунктов обгоняет другие малые партии, но выход на второе место ей обеспечила вовсе не собственная политическая платформа, а неурядицы и перестановки в других партиях.

В Австрии победителем в парламентских выборах 2017 года стала консервативная правящая Народная партия (31% голосов), а новый премьер Себастьян Курц активно выступает за ужесточение миграционного контроля. При этом второе место (27,6% голосов) заполучили националисты-евроскептики из «Партии Cвободы». После избрания Курца западные СМИ неоднократно выражали опасения по поводу роста евроскептических настроений в Австрии.

9 сентября парламентские выборы пройдут в Швеции, где набирает популярность ультраправая партия «Шведские демократы». Демократы настаивают на ограничении иммиграции, от которой серьезно пострадала Швеция. По данным социологов, сегодня «Шведские демократы» — вторая по популярности партия в стране.

Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев считает, что, хотя Европейский союз и сталкивается с серьезными проблемами, до развала ЕС дело не дойдет.

«Я не верю в то, что Евросоюз может развалиться. Он уже проделал огромный путь и преодолел множество кризисов. Кроме того, несмотря на взлет националистов и правых популистов, большая часть граждан Евросоюза позитивно оценивают евроинтеграцию и пользуются ее плодами, — например, шенгенскими соглашениями», — констатирует эксперт.

По его словам, судьба евроинтеграции не находится под угрозой. «Стоит вопрос о том, в каких направлениях будет развиваться европейская интеграция, какие страны могут вступить в ЕС и так далее. То есть это скорее концептуальные вопросы о том, в каких форматах будет продолжаться взаимодействие в рамках ЕС. Ситуация далека от идеальной, и проблемы есть», — заключил он.