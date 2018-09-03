«Гибель Захарченко не отменяет минские соглашения»

Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко не ставит под сомнение взятые сторонами обязательства по минским соглашениям, заявили в министерстве иностранных дел Франции. Об этом пишет РИА «Новости».

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Кроме того, Париж не считает, что «развитие событий на востоке Украины» как-либо ставит под сомнение целесообразность встреч в нормандском формате между Россией, Украиной, Францией и ФРГ, добавил представитель ведомства.

Честные переговоры нужны именно тогда, когда возникает напряженность, считают в МИД Франции.

В свою очередь, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия призывает все стороны конфликта на востоке Украины «продолжить конструктивные переговоры в рамках трехсторонней контактной группы, а также в нормандском формате». Он заверил, что правительство страны, канцлер и МИД «продолжат участие в этом процессе».

«Правительство пристально наблюдает за обстановкой в Донбассе после убийства Захарченко. Применение насилия по определению заслуживает осуждения», — сказал Зайберт.

Александр Захарченко и его телохранитель погибли в пятницу, 31 августа, в результате теракта в кафе «Сепар» на пересечении проспекта Мира и улицы Ульриха в Донецке. Захарченко получил тяжелое ранение в голову, после чего он скончался. Ему было 42 года.

По данным СМИ, самодельное взрывное устройство без оболочки, предположительно, было заложено в люстру или торшер в кафе.

В результате взрыва пострадали 12 человек, в том числе «правая рука» Захарченко — министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев (известен как «Ташкент»), и руководитель молодежного крыла организации «Оплот Донбасса» Наталья Волкова.

Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье «Теракт».

По подозрению в организации убийства местные силовики уже задержали «украинских диверсантов и связанных с ними лиц», которые признали, что убийство организовали силы специальных операций Украины. Об этом заявил советник главы ДНР Александр Казаков.

В организации покушения также подозревается один из охранников Захарченко, поскольку заложить бомбу в кафе, находившееся под наблюдением донецких спецслужб, мог только человек из личного окружения главы ДНР, считает следствие. Охраннику удалось скрыться.

Киев отрицает причастность подконтрольных силовых структур к взрыву в Донецке. Там считают, что убийство могло стать следствием внутренних разборок «на коммерческой основе» или было организовано российскими спецслужбами.

После убийства главы ДНР политики и эксперты стали говорить о том, что эта трагедия может привести к обострению конфликта в Донбассе и срыву минских договоренностей.

Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал убийство Захарченко предательским и выразил уверенность, что его гибель, безусловно, «ведет к повышению напряженности в регионе».

При этом он отметил, что, несмотря на трагедию, РФ не планирует выходить из минского процесса.

«Россия была и остается страной, приверженной минскому процессу. Но также Россия была и остается страной, которая всегда говорила, что именно Киев тормозит реализацию этих договоренностей. После произошедшего террористического акта, наверное, сложно о чем-то говорить с украинской стороной. Но еще раз повторяю — это не означает, что Россия выходит из минского процесса», — сказал Песков.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что гибель Захарченко в результате покушения — это провокация. Цель ее — срыв выполнения минских договоренностей, которые «и так не выполнялись киевскими властями», добавил глава российского МИДа.

При этом, считает Лавров, убийство главы ДНР исключило возможность проведения в ближайшее время встречи лидеров «нормандской четверки».

«В нынешней ситуации невозможно разговаривать о ближайших встречах в нормандском формате, как этого хотят наши европейские партнеры», — сообщил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее в МИД Белоруссии заявили о необходимости провести еще один раунд переговоров между руководителями стран «нормандской четверки». Это нужно, чтобы выработать механизм контроля над выполнением минских договоренностей, уверены в ведомстве.

«Возможно, нужно, чтобы главы государств собрались в очередной раз и договорились о том, что нужно еще дополнительно сделать, чтобы существовал четкий механизм контроля над выполнением минских соглашений», — сказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, отвечая на вопрос, почему стороны конфликта в Донбассе не соблюдают минские соглашения.