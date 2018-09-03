Макрон запутался: «уважаю Путина – он хочет демонтировать ЕС»

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о мечте президента России Владимира Путина — по мнению французского лидера, Путин хочет устроить «демонтаж Евросоюза».

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При этом в интервью шведскому телеканалу SVT Макрон заявил, что

он постоянно контактирует с Путиным и уважает российского президента, но при этом Москва не может похвастаться строгим соблюдением прав человека. Макрон подчеркнул, что Россия вряд ли сможет стать примером для Швеции.

Кроме того, французский лидер косвенно обвинил Россию в агрессии, заявив, что Франция — не из тех, кто вторгается на территорию сопредельного государства. По словам Макрона, у Швеции не должно никогда возникнуть проблем с Францией, где также соблюдаются права человека.

Вместе с тем Макрон прокомментировал слова лидера антиимигрантской партии «Шведские демократы» Йимми Окессона, который ранее отказался делать выбор в пользу как Макрона, так и Путина. Макрон сказал, что не хотел бы вмешиваться во внутренние дела Швеции, но считает, что подобный ответ дает представление о лидере, который не разбирается в европейских ценностях.

Сейчас отношения между Россией и Францией далеко не самые худшие. 30 августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил возможность поездки Владимира Путина во Францию на столетнюю годовщину окончания Первой мировой войны.

По словам Пескова, в настоящее время предложение о таком визите прорабатывается и будет согласовано по дипломатическим каналам. «Если будет все-таки принято решение о такой поездке, мы сделаем соответствующее заявление», — сказал Песков.

Российская Империя и Французская республика в Первой мировой войне выступали как союзники по Антанте, и экспедиционный корпус Русской армии численностью в 750 офицеров и 45 тыс. нижних чинов прибыл во Францию в 1916 году, где воевал с Германской империей до Февральской революции 1917 года.

Визит Путина во Францию будет ответным — Эммануэль Макрон со своей супругой Бриджит прибыли в Москву 15 июля 2018 года, чтобы посетить финальный матч чемпионата мира по футболу, в котоором сборная Франции обыграла хорватскую команду.

Путин встретился с Макроном и его супругой Бриджит Макрон в Кремле. Хотя сама встреча проходила за закрытыми дверьми тет-а-тет, перед этим российский президент несколько минут пообщался с четой Макронов неформально, подарив Бриджит букет цветов.

Помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков отмечал, что Путин и Макрон будут обмениваться мнениями о состоянии российско-французских отношений и перспективах их развития. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко предположил, что лидеры двух держав могут обсуждать варианты разрешения военно-политического кризиса в Сирии, ситуацию на Украине и проблемы иранской ядерной сделки.

На встрече с французским коллегой глава российского государства отметил, что между Парижем и Москвой постепенно восстанавливаются привычные механизмы сотрудничества. «Это дает основание полагать, что мы преодолеем все сложности, с которыми сталкивались в предыдущее время и выйдем на путь позитивного развития», — подчеркнул Путин.

Ранее президент России поздравил президента Франции с национальным праздником — Днем взятия Бастилии. В телеграмме, направленной в адрес Эммануэля Макрона, российский лидер дал высокую оценку отношениям между Москвой и Парижем, подчеркнув, что, действуя вместе, страны могут внести существенный вклад в решение актуальных геополитических проблем, успешно содействовать обеспечению мира, безопасности и стабильности на континенте.

Макрон подчеркнул, что хочет вести с президентом России Владимиром Путиным «стратегический и исторический разговор», а кроме того — «не дать России замкнуться в себе самой» и «состыковать ее с Европой».

По словам Макрона, он в качестве своей задачи в отношениях с Россией видит создание условий для становления РФ «частью Европы». Он рассказал, что «в результате нескольких раундов телефонных переговоров с Владимиром Путиным» дал российскому лидеру понять, что не является неоконсерватором и «ястребом», а хочет наладить контакт с Москвой.

Французский президент отметил, что Путин хочет «вернуть России то величие», которое было утрачено в результате падения Берлинской стены, демонтажа социалистического лагеря и распада Советского Союза.

При этом Макрон заявил, что «Россия почти никогда не знала той демократии», которая для французов как мать родная.

Вместе с тем буквально на прошлой неделе Макрон заявил, что Европа должна выстраивать свою систему безопасности совместно с Россией и Турцией.