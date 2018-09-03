Вино, мигранты, выборы: зачем Додон летит в Россию

Президент Молдавии Игорь Додон — частый гость в Москве. В 2017 году он побывал в России дважды, а 9 мая стал гостем парада Победы на Красной площади. Последний раз молдавский лидер прилетал в Россию во время чемпионата мира по футболу.

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В интервью агентству Sputnik, Додон рассказал, что одна из главных тем — возможность увеличить экспорт молдавских товаров на российский рынок.

Кроме того, Додон собирается обсуждать и проблему мигрантов. Ситуация с молдавскими гастарбайтерами — один из ключевых вопросов, который нуждается в урегулировании. Кишинев хочет добиться больших прав для трудовых мигрантов из Молдавии, работающих в России.

В настоящее время эту проблему изучает комиссия, созданная под эгидой Совбеза России. При этом, Москва уже пошла на определенные шаги навстречу Молдавии.

В частности, с 1 марта 2017 года в стране была объявлена амнистия для трудовых мигрантов, работающих нелегально. Благодаря этому более 100 тыс. человек получили возможность легализовать свое пребывание на территории РФ. Также Молдавия получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

В России в настоящее время работает более 500 тыс. мигрантов из Молдавии, и решение их проблем — возможность для Додона обрести поддержку избирателей в преддверии выборов в парламент страны, которые пройдут в феврале 2019 года.

Президент Молдавии надеется, что выборы помогут прийти к власти близким ему политических сил, представляющих Партию Социалистов — эта партия традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией.

«Наша позиция четкая и понятная. Мы хотим дружить со всеми, но не хотим, чтобы нас использовали геополитически против кого-то. Дружить с Западом против России мы не намерены — это моя позиция», — сказал Додон во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в июле.

Пока же молдавский президент фактически находится в политической изоляции: парламент контролируют представители коалиции на основе Демократической партии, выступающие с антироссийских позиций.

Недавние попытки укрепить позиции союзников Додона не увенчались успехом. Выдвиженец Соцпартии Ион Чебан проиграл выборы мэра своему противнику, основателю оппозиционной партии «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе. Правда ЦИК страны выборы не признал, что привело к выходу на улицу представителей оппозиции, состоящей из представителей как правых, так и левых сил.

Додон осудил протесты, написав в фейсбуке, что они опасны для страны. «То, что сделали партии на площади Великого Национального собрания, — это позор для демократии, и очень грустно, что это происходит накануне Дня независимости. Никто не имеет морального права использовать людей для маневров в своих политических интересах», — написал Додон.

Расклад политических сил в Молдавии довольно сложен, так как находящейся у власти прозападной коалиции Демпартии также противостоят проевропейские силы, которые обвиняют правящую элиту в коррупции.

В преддверии парламентских выборов Москва внимательно следит за ситуацией в Молдавии. В июле Кремль сменил посла в этой стране. Вместо ушедшего в отставку посла Фарита Мухаметшина новым послом стал Олег Васнецов, который до своего назначения занимал высокие посты в МИД.

Однако, по мнению экспертов вряд ли стоит ожидать, что Москва пойдет на какие-то дополнительные уступки Додону, ожидая, каким будет исход выборов. Вместе с тем Додон все же пытается использовать свои поездки для «повышения собственного рейтинга, отмечает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По словам собеседника «Газеты.Ru», силы, которые поддерживают Додона, способны победить на выборах, однако Додону для этого необязательно ездить в Москву, поскольку Россия вряд ли в настоящее время обладает большим влиянием на нынешнюю молдавскую власть.

Помимо вопросов экономики и мигрантов, Додон планирует вновь поднять в Москве проблему Приднестровья. Политик ранее заявлял, что поддерживает идею широкой автономии для Приднестровья в составе Молдавии. При этом он также заявил, что выступает за продолжение присутствия в Приднестровье российских миротворцев. «Мы считаем, что миротворческая миссия на Днестре, роль российских миротворцев — это успешная миссия», — сказал ранее Додон, который отметил, что его позицию разделяет большинство граждан страны.

Однако и в этом направлении ожидать каких-то подвижек мало оснований.

«Те идеи, которые выдвигает Додон, не устраивают Россию, а российские идеи — не устраивают Молдавию», — говорит Брутер, подчеркивая, что сегодня все стороны «пытаются быть осторожными» в этом вопросе.

Эксперт добавляет, что Дмитрий Козак, недавно назначенный спецпредставителем российского президента по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, «пока не отметился» какими-то шагами.

Вместе с тем в этом году исполняется 15 лет со дня попытки имплементации так называемого «меморандума Козака» — плана решения проблемы Преднестровья. Его суть — создание «ассиметричной федерации» с особым статусом Приднестровья. Принятие плана было сорвано тогдашним президентом Молдавии Владимиром Ворониным, на которого, как заявлял позже Козак, оказало давление ОБСЕ.

В свою очередь, советник Воронина Марк Ткачук рассказывал «Коммерсанту», что Воронина не устраивало положение о военном присутствии России в Молдавии.

В то же время, отмечает Брутер, вернуться к «меморандуму Козака» уже нельзя: «Меморандум умер, его уже нельзя взять с полки и использовать вновь». Эксперт считает, что для реализации нового плана урегулирования Россия «должна решать сложные вопросы внутри молдавской политической элиты».