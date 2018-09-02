Песков: убивших Захарченко ждут последствия

Предательское убийство — так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал гибель главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Представитель Кремля заявил, что из жизни в результате трагического события ушел мужественный человек. Кроме того, Песков предупредил тех, кто ответственен за гибель главы ДНР, что последствия будут «достаточно неизбежные», сообщает НСН.

Песков подчеркнул, что убийства, подобные взрыву, унесшему жизнь Захарченко, отнюдь не способствуют политическому урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.

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Взрыв прогремел в ресторане «Сепар» в центре Донецка, неподалеку от резиденции Захарченко. Глава ДНР и его охранник погибли на месте, министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев получил тяжелые ранения. В результате покушения пострадали 10 человек.

Власти Донецкой народной республики назвали этот взрыв террористическим актом, возложив ответственность на киевские власти Украины. Президент России Владимир Путин в контексте гибели Захарченко заявил, что те, кто убил главу ДНР, не хотят мирным способом решать донбасский конфликт, сообщает ФАН.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что гибель Захарченко в результате покушения — провокация. Цель ее — срыв выполнения Минских договоренностей, которые «и так не выполнялись киевскими властями», добавил глава российского МИДа. Лавров подчеркнул, что в ближайшее время о встречах в нормандском формате, которых желают некоторые страны Европы, не может идти речь, поскольку сложившаяся в Донбассе ситуация нуждается в анализе.

О провокационном характере убийства Захарченко ранее заявил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он напомнил, что в данный момент непонятно, кто именно несет ответственность за убийство главы ДНР, его охранника и нанесение увечий еще нескольким людям.

Советник главы ДНР Александр Козаков рассказал подробности гибели Александра Захарченко. По его словам, при покушении было использовано безоболочное взрывное устройство. Основным принципом действия этого СВУ являются пламя и взрывная волна. Бомба была заложена над входом в ресторан и взорвалась непосредственно в момент, когда Захарченко входил внутрь.

Примечательно, что в ресторане должны были состояться поминки по герою ДНР, народному артисту СССР Иосифу Кобзону, скончавшемуся от рака за день до взрыва в Донецке.

Похороны Захарченко прошли в столице ДНР 2 сентября. В церемонии прощания с убитым главой самопровозглашенной Донецкой народной республики принял участие глава Крыма Сергей Аксенов. Попрощаться с Захарченко пришло всего около 200 тысяч человек, сообщали местные СМИ.

В Киеве известия о гибели главы ДНР встретили заявлением о непричастности к убийству. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил о непричастности украинской разведки к гибели Захарченко, добавив, что данное убийство было разборкой «на коммерческой основе».

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в свою очередь призвал правительство Украины взять на себя ответственность за преступление. По его словам, Украина имела полное право «расправиться» с главой самопровозглашенной ДНР. Он также добавил, что СБУ уже несколько раз готовили покушение на Захарченко. Мосийчук подчеркнул, что нежелание Киева признавать причастность к убийству главы ДНР является «трусостью».

Александр Захарченко родился 26 июня 1976 года в Донецке в семье шахтера с 35-летним стажем Владимира Захарченко, пережившего сына. Занимался бизнесом, а весной 2014 года с началом протестов на юго-востоке Украины Захарченко присоединился к формировавшемуся в регионе народному ополчению.

После референдума о независимости Донецкой народной республики (ДНР) 11 мая 2014 года Захарченко был назначен военным комендантом Донецка. Занимал эту должность около двух месяцев, позднее работал заместителем министра внутренних дел ДНР. В конце лета 2014 года утвержден Верховным советом ДНР на пост председателем Совета министров республики, сменил на этом посту Александра Бородая. Участвовал в боях против украинских силовиков и батальонов украинских националистов.