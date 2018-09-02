Трусость Киева: что говорят на Украине о гибели Захарченко

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал украинские власти взять на себя ответственность за убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.

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По словам парламентария, официальному Киеву необходимо обнародовать информацию о том, что якобы «террористов» убивает не российская Федеральная служба безопасности, а украинские силовики.

В этой связи он напомнил, что сотрудники Службы безопасности Украины ранее организовывали несколько покушений на Захарченко, отметив, что это «общеизвестный» факт.

Также Мосийчук заявил, что ранее совершенные убийства военнослужащих ДНР Арсения Павлова с позывным Моторола и Михаила Толстых с позывным Гиви также были выполнены Киевом.

Резюмируя свою речь, украинский политик обвинил украинские власти в трусости в связи с нежеланием взять на себя ответственность за гибель главы ДНР, передает ФАН.

Глава республики погиб в пятницу, 31 августа, в результате теракта в кафе «Сепар» на пересечении проспекта Мира и улицы Ульриха в Донецке. Захарченко получил тяжелое ранение в голову, которое и стало причиной смерти главы ДНР. Ему было 42 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи подчеркнула, что в Москве убийство главы ДНР считают терактом, за которым стоит «киевский режим».

«Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных», — заявила дипломат.

Она допустила, что в Киеве решили перейти к «кровавой бойне», не выполнив обещания о мире. Также она призвала мировое сообщество потребовать и проконтролировать «беспристрастное расследование этого преступления».

«Вместо выполнения минских договоренностей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Председатель народного совета ДНР Денис Пушилин также заявил, что за гибелью Захарченко стоит Украина.

«Глава Донецкой Народной Республики погиб в результате взрыва, который произошел ориентировочно в 17.00. Донецк отомстит за это преступление», — сказал Пушилин.

На следующий день советник лидера ДНР Александр Казаков со ссылкой на результаты допроса подозреваемых сообщил, что организаторами убийства Захарченко были сотрудники Сил специальных операций Украины.

«Мы уже знаем инициатора — это Силы специальных операций. Скорее всего, мы сможем в ближайшее время назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры», — сказал Казаков, подчеркнув, что сами задержанные дали признательные показания.

На причастность украинских спецслужб к убийству Захарченко намекнул и советник президента Украины Юрий Бирюков. На своей странице в фейсбуке вскоре после появления сообщений о гибели главы ДНР он опубликовал фотографию командующего ССО Украины Игоря Лунева и снабдил ее надписью: «Обожаю эту фотку…».

Вскоре, однако, пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что в ведомстве отрицают факт своей причастности к убийству Захарченко.

«Мы подтверждаем эту информацию, но никакого отношения к этому украинские спецслужбы не имеют. По нашему мнению, это стало результатом войн между предводителями — кто-то что-то делит», — сказала Гитлянская.

Позднее и сам глава СБУ Василий Грицак заявил о непричастности украинских правоохранителей к убийству Захарченко. По его мнению, убийство могло быть зачисткой «тех, кто знал слишком много», или разборкой «на коммерческой основе».

«Меня абсолютно не удивляет, что нас обвиняют во всех грехах, время покажет. У нас нет никаких данных о задержании украинских ДРГ, потому что украинские ДРГ туда никто не отправлял», — сказал руководитель украинского силового ведомства.

Бывший советник президента Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин считает, что президент Украины Петр Порошенко может воспользоваться ситуацией в ДНР и организовать военную эскалацию в Донбассе, чтобы повысить свой рейтинг в преддверии президентских выборов, передает НСН.

«Это очень хорошая возможность, чтобы совершить активные действия по продвижению позиций и ограничить возможности этого анклава. Там сейчас царит очень серьезная растерянность и паралич власти. Поэтому Порошенко попытается развить этот успех. Нужно готовиться, что будет взят под контроль Луганск», — пояснил эксперт.