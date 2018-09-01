Глава совета министров ЛНР Сергей Козлов не покидал ЛНР, сообщили в пресс-службе совета. «Председатель Совета министров ЛНР Сергей Козлов не имеет аккаунтов ни в одной из социальных сетей», — отметили в пресс-службе. По этой причине любая информация, размещенная в соцсетях от его имени, не может оцениваться как достоверная, подчеркнули в пресс-службе совета.

Запись о том, что председатель совета министров ЛНР покидает республику в целях безопасности, появилась ранее в аккаунте в фейсбуке, записанном на самого Сергея Козлова. Но этот аккаунт не верифицирован соцсетью.

Через некоторое время на этой же неверифицированной странице в фейсбуке появилось опровержение информации о том, что Козлов покидает территорию ЛНР. «Я никуда не убегал и пытаюсь взять ситуацию под контроль», — написали в записи. Там также отмечается, что Киев проводит подготовку информационных операций против самопровозглашенных республик, а также «убийства политиков, общественных деятелей».

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Ранее власти ЛНР ввели в республике режим повышенной боевой готовности для силовых структур. Это связано с убийством главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. «Нами приняты все исчерпывающие меры по усилению безопасности, введен режим повышенной боевой готовности в подразделениях народной милиции, в усиленном режиме находятся подразделения МГБ (министерство государственной безопасности – «Газета.Ru»), МВД и прокуратуры», — сообщил журналистам и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник. Он также отметил, что ситуация в стране стабильная и находится под контролем.

Он добавил, что в связи с инцидентом в ДНР в Луганске объявлен трехдневный траур, на фоне которого будут приспущены флаги. «(Захарченко. — «Газета.Ru») был человек до фанатизма патриотичный и до фанатизма преданный своему народу, своей стране. Невосполнимая потеря», — заявил Пасечник.

Александр Захарченко погиб 31 августа в ресторане «Сепар» в центре Донецка после детонации заложенной там бомбы. По предварительным данным, злоумышленники заложили взрывное устройство в один из осветительных приборов в ресторане. Глава ДНР скончался в больнице от ранений, несовместимых с жизнью. Вместе с ним были двое спутников — министр доходов и сборов Александр Тимофеев и неизвестная девушка. Обоих госпитализировали с тяжелыми ранениями.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибшего. «Александр Владимирович был настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса. В трудное для своего родного края время он встал на его защиту, взял на себя огромную личную ответственность, вел за собой людей», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин также назвал это убийство подлым и заявил, что убийцам главы ДНР не удастся дестабилизировать ситуацию в республике. «Подлое убийство Александра Захарченко — это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока, а делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится. Рассчитываю, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание», — выразил надежду президент России.

Уголовное дело по статье «Теракт» возбудила генпрокуратура самопровозглашенной республики. В МИД России тоже расценили убийство Захарченко как теракт.

Следственный комитет (СК)России заявил о готовности оказать содействие правоохранителям ДНР в расследовании убийства главы республики. СК также возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку».

На данный момент есть информация о том, что к убийству главы ДНР могли быть причастны сотрудники Сил специальных операций Украины. Об этом заявил советник лидера ДНР Александр Казаков, ссылаясь на результаты допроса подозреваемых. «Мы уже знаем инициатора — это Силы специальных операций. Скорее всего, мы сможем в ближайшее время назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры», — сообщил Казаков. Более того, он заявил, что сами задержанные дали признательные показания.

На возможную причастность украинских спецслужб к убийству Захарченко в своем фейсбуке намекнул советник президента Украины Юрий Бирюков. После появления сообщений о гибели главы ДНР он опубликовал пост с фотографией генерал-майора, командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины Игоря Лунева и надписью : «Обожаю эту фотку…».

Впрочем, говорить что-то определенное в этой ситуации нельзя, поскольку через некоторое время в комментариях к сообщению советник Петра Порошенко заверил, что этот пост не имеет отношения к гибели Захарченко. Причастность Киева к убийству главы ДНР опровергла пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.