Такое «перемирие»: в Донецке убили Александра Захарченко

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР. Власти республики уже квалифицировали событие как теракт.

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Также отмечается, что в результате взрыва пострадали три человека. Само кафе расположено недалеко от резиденции Захарченко.

Ресторан русской кухни «Сепар» популярен среди жителей города, и Захарченко был его частым посетителем.

Правохранительные органы самопровозглашенной республики заявили, что уже смогли задержать предполагаемых преступников. Операция прошла на проспекте Богдана Хмельницкого, для ее проведения движение по улице было перекрыто. «Подозреваемых задержали в автомобиле»,

— сказал «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Фоторепортаж: Первые фото с места взрыва в Донецке __is_photorep_included11937277: 1

«Чудовищная весть из Донецка... В результате теракта погиб глава ДНР Александр Владимирович Захарченко. Соболезнования родным, близким, соратникам и всем гражданам Республики. Я хорошо знал этого сильного и цельного человека, патриота и прирожденного лидера. Вечная память!» — прокомментировал сообщение о смерти политика депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Источники ФАН в силовых структурах ДНР уже сообщили, что исполняющим обязанности главы республики может стать нынешний глава Верховного совета Денис Пушилин.

В свою очередь, в беседе с РИА «Новости»

сенатор Константин Косачев выразил опасение, что смерть Захарченко может негативно отразиться на реализации минских соглашений.

Захарченко был избран главой самопровозглашенной Донецкой народной республики в ноябре 2014 года. По профессии он электромеханик и работал на шахте в Донецке. В 1990-е и 2000-е годы занимался бизнесом. После событий Евромайдана зимой 2014 года стал одним из лидеров вооруженной оппозиции, не признавшей результаты государственного переворота в Киеве зимой 2014 года.

Фоторепортаж: Глава ДНР погиб при взрыве в центре Донецка __is_photorep_included11937187: 1

Занимал различные посты в руководстве самопровозглашенной ДНР, поэтому ранее Захарченко уже становился объектом попыток покушения на убийство. В частности, одна из таких попыток была предпринята в августе 2014 года. Уже в ноябре он возглавил республику.

В период противостояния с властями Киева Захарченко активно участвовал в боевых действиях и получил ранение в боях с ВСУ в Дебальцево.

Захарченко поддержал минские соглашения и заявлял о готовности прямых переговоров с украинским президентом Петром Порошенко. В то же время в Киеве Захарченко рассматривали как ставленника Кремля.

Сам Захарченко считал, что есть «два варианта» урегулирования ситуации в Донбассе: «Первый — Украина капитулирует, и мы занимаем территорию, которую считаем исконно нашей. Второй — Украину возглавляют те люди, с которыми можно будет сесть за стол переговоров», — детализировал военный.

Несмотря на жесткое отношение к власти в Киеве, Захарченко встречался с различными представителями Украины. В 2016 году, Надежда Савченко, которая на тот момент еще состояла в партии Юлии Тимошенко «Батькивщина», в трехстороннем порядке участвовала в переговорах с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким в Минске.

После той встречи Савченко заявила, что она не увидела «чертей» в лидерах самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По словам депутата, если бы она говорила с чертом, то «мы бы ни о чем не договорились». Она подчеркнула, что «говорила с людьми».

Стоит отметить, что при власти Захарченко был создан народный трибунал по расследованию военных преступлений режима Порошенко против граждан Украины.

В июне Захарченко предостерег ООН от ввода миротворцев на юго-восток Украины без согласования подобных действий с самопровозглашенными республиками Донбасса. «Если они хотят войти по украинскому сценарию — они будут превращаться в мишени. У нас просто станет больше противников», — подчеркнул он. Такое заявление глава ДНР сделал в ходе прямой линии, опубликованной на Youtube-канале телеканала «Оплот ТВ».

В прошлом году в Донецке в результате взрыва, устроенного с целью покушения на министра доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Тимофеева пострадали восемь человек. Покушение на Тимофеева, который также занимает пост заместителя председателя Совета министров ДНР, произошло на пересечении проспекта Мира и улицы Ульриха.

Смерть Захарченко — это гибель еще одной из знаковых фигур в руководстве непризнанных республик. В феврале 2017 года в результате покушения погиб командир батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви). В октябре 2016 года также в результате покушения погиб глава подразделения «Спарта» Арсений Павлова (Моторола).

В настоящее время на Донбассе действует «школьное перемирие», которое было начато 29 августа.