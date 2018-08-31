Нас не спросили: как рассекретили беседы Клинтона и Ельцина

В Кремле прокомментировали рассекречивание содержания переговоров экс-президента США Билла Клинтона, в том числе с первым российским президентом Борисом Ельциным. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в публикации разговоров бывшего американского лидера нет ничего предосудительного.

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«Существует практика рассекречивания записей бесед и телефонных разговоров. Она не всегда подлежит рассекречиванию, но, как правило, не рассекречиваются документы, которые касаются действующих политиков, это общемировая практика», — пояснил официальный представитель Кремля. Песков добавил, что Белый дом не согласовывал публикацию разговоров Клинтона с Москвой.

Ранее на сайте библиотеки Билла Клинтона появилась расшифровка телефонных разговоров бывшего президента России Бориса Ельцина и экс-президента США. Стоит отметить, что Клинтон пришел к власти в 1993 году. Его первая встреча с Ельциным состоялась в апреле того же года в Ванкувере.

С первой же встречи между российским и американским президентами сложились теплые отношения. Президенты называли друг друга не иначе как «друг Борис» и «друг Билл». Всего Ельцин и Клинтон встречались 17 раз.

Как следует из опубликованных в сети расшифровок разговоров Ельцина и Клинтона, 8 сентября 1999 года они говорили о Владимире Путине, занимавшем на тот момент пост исполняющего обязанности премьера. Ельцин, в частности, сказал своему американскому коллеге, что ему предстоит встретится с Путиным, которого российский лидер рассматривал в качестве своего преемника.

«Я долго думал над тем, кто может стать президентом России в 2000-м году. К сожалению, на тот момент, я не мог найти ни одного подходящего кандидата. Наконец, я наткнулся на него, Путина, и я изучил его биографию, интересы, знакомства и так далее. Я выяснил, что он надежный человек, который хорошо разбирается в том, что находится в его сфере ответственности», — рассказал тогда Ельцин.

Из опубликованных документов также следует, что первый российский президент Борис Ельцин предупреждал своего американского коллегу Билла Клинтона о желании коммунистов вернуть Крымский полуостров и Аляску в состав страны.

В той беседе Ельцин отметил, что американские СМИ изображают коммунистов «хорошими, честными и добрыми», но этому нельзя верить. Он назвал коммунистов «фанатиками», которые все уничтожат. «Они [коммунисты. — «Газета.Ru»] вернут Крым, они даже заявляют свое право на Аляску», — заявил Ельцин американскому президенту.

В опубликованных записях есть и забавные моменты — как оказалось, порой Ельцин и Клинтон обсуждали лишний вес и диеты. Так, весной 1996 года, когда два лидера разговаривали о предвыборной кампании Ельцина, американский президент внезапно обратил внимание на внешность российского коллеги. «Я заметил, что вы похудели. Вам нужно что-то съесть», — посоветовал Клинтон. На это Ельцин отметил, что обычно не ест много по утрам и ночам, а в течение дня урезает порции вдвое.

Президенты вновь созвонились уже после окончания первого этапа голосования на выборах. Тогда Ельцин пожаловался Клинтону на усталость от президентской гонки — желая поддержать своего коллегу, Клинтон заговорил о понравившихся ему фотографиях с мероприятий избирательной кампании, заверив, что Ельцин на них «выглядел замечательно». Американский президент также с сожалением констатировал, что в США для него подобных мероприятий не устраивают.

Ельцин и Клинтон затрагивали тему внешнего вида и в 1997 году, тогда Клинтон сделал российскому президенту комплимент по поводу хорошей формы. В ответ Ельцин сообщил, что похудел на 30 килограмм. «Моя голова стала работать быстрее, теперь я стал энергичнее! Но я немного постарел», — поделился глава РФ.

В день ухода в отставку 31 декабря 1999 года Клинтон тоже звонил «другу Борису». Во время той беседы президент США подчеркнул, что Ельцин «провел свою страну через историческую эпоху, и оставляет наследие, которое позволит русским лучше справиться с грядущими годами». Клинтон выразил уверенность, что проведенные Ельциным экономические реформы позволят РФ стать частью международного сообщества.