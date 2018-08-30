Третий лишний: США «лезут» в Азовское море

США обвинили Россию в блокировке кораблей других стран в Азовском море и Керченском проливе и — соответственно — нарушении международные правила, касающиеся судоходства, соответствующее коммюнике опубликовал Госдепартамент США.

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«Соединенные Штаты осуждают преследование Россией объектов международного судоходства в Азовском и Керченском проливах. Россия задержала сотни коммерческих судов с апреля и в последние недели блокировала, по меньшей мере, 16 коммерческих судов, пытающихся добраться до украинских портов», — указывается в комментарии.

Далее американское внешнеполитическое ведомство указывает отдельно, что российская сторона, якобы, притесняет украинские суда.

«Действия России по пресечению морского транзита являются еще одним примером ее продолжающейся кампании по подрыву и дестабилизации Украины, а также игнорирования Москвой международных норм. Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ — это распространяется также и на ее территориальные воды», — резюмируется сообщение Госдепа.

В ответ на такое заявление Вашингтона член комитета Госдумы РФ по международным делам Виталий Милонов указал не бесправность американской стороны в том географическом районе, которого касаются их претензии, передает ФАН.

«Никак не надо реагировать, потому что всем известно, что у американцев большие «хотелки». Поскольку они не являются субъектами правовых отношений в Азовском море, то любые их высказывания — частная точка зрения, которая не имеет юридической силы. Таким образом, любые высказывания США по вопросам, не связанным с границами Соединенных Штатов или с территорией, где Соединенные Штаты как-то представлены, безусловно, ничтожны», — пояснил российский парламентарий.

При этом он добавил, что данная озабоченность американских властей показывает лишь зависимость Украины от США.

«Этот факт показывает, что Украина настолько несамостоятельное государство,

что их комичный Климкин (Павел, министр иностранных дел Украины. — Прим. ФАН) не может даже сформулировать какие-то вопросы или какие-то претензии по ситуации. Но поскольку, опять-таки, это дело совершенно не касается Соединенных Штатов, дадим возможность Госдепартаменту высказывать свое частное мнение, из которого ровным счетом ничего не следует», — резюмировал депутат.

Три дня назад бывший командующий военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук обвинил Россию в провоцировании бунтов в приморских украинских городах.

Он заявил, что в портовых гаванях Мариуполя и Бердянска трудятся до 5 тыс. человек, и если они потеряют работу — начнутся беспорядки и восстания. По словам вице-адмирала, это может произойти из-за действий российских пограничников, которые начали задерживать украинские суда в Азовском море.

Кроме того, Мариуполь находится неподалеку от территорий, подконтрольных самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам, отметил военный.

Гайдук также подчеркивал, что к востоку от Мариуполя находится приморская группировка киевских силовиков, и если в тылу у них начнутся бунты населения, неспособного содержать собственные семьи, это негативно скажется на обороноспособности Украины в целом, сообщает НСН.

Реагируя на это заявления украинского военного, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков пояснил, что таким способом Киев при поддержке западных товарищей пытается атаковать Россию в медиа-пространстве.

«У России есть свои экономические интересы в Азовском и Черном морях, и она их реализует.

Это не связано ни с какими попытками нанести ущерб другим странам. В высказываниях Сергея Гайдука нет ничего нового. Идет информационная война. Украинская сторона активно эту войну ведет, опираясь на поддержку Запада. Соответственно подобные всплески будут продолжаться и дальше в информационном поле», — уточнил парламентарий.

Интересно, что в тот же день заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль категорично заявила, что Киев не будет разрывать с Москвой договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, заключенный еще в 2003 году.

Касательно же полномочий американской стороны в данном районе, то член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков указывал, что закон запрещает судам США или Североатлантического альянса заходить в Азовское море без согласия российской стороны.