Умер муж Валентины Матвиенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Матвиенко — мужа председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Информация об этом появилась на сайте белорусского лидера.

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Как сообщается, Лукашенко выразил сенатору глубокие соболезнования, также передал свои слова поддержки всем родным и близким Матвиенко.

В пресс-службе Совфеда также подтвердили, что Владимир Матвиенко скончался 30 августа.

У Владимира Матвиенко были серьезные проблемы со здоровьем, и он давно болел, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в верхней палате российского парламента. Также известно, что в последние годы он передвигался в инвалидной коляске.

Валентина Матвиенко (в девичестве Тютина) и Владимир Матвиенко поженились, когда учились на пятом курсе Ленинградского химико-фармацевтического института. После института супруг Матвиенко занимался преподавательской деятельностью. Он также работал в Военно-медицинской петербургской академии, и был отставным полковником медслужбы.

30 августа также стало известно, что Валентина Матвиенко вошла в список 100 самых влиятельных граждан России по версии российской редакции Forbes. Председатель Совфеда заняла 87-ю строчку в рейтинге. Кроме нее в списке есть и другие женщины-политики: 61-е место заняла вице-премьер правительства Татьяна Голикова, на 54-й строчке оказалась губернатор ХМАО Наталья Комарова, а самой влиятельной женщиной стала глава Центробанка Эльвина Набиуллина, ей досталось 7-е место.

Как сообщили составители списка, строчки распределялись, в том числе, с учетом количества сотрудников, размера выручки, активов, состояния, бюджета под управлением у чиновников, валового регионального продукта у губернаторов. Также брались в расчет возможность непосредственно влиять на жизнь людей, отрасли, близость к президенту или партии власти.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал этот рейтинг «странным». По его словам, непонятно, на каких критериях основывались его составители. В целом, о рейтинге «ничего нельзя сказать», отметил он.

Кроме того, накануне в СМИ появилась информация, что Валентина Матвиенко в скором времени может покинуть пост спикера Совфеда. Сообщалось, что Матвиенко, возможно, уйдет в отставку исключительно в силу возраста, а не из-за каких-то претензий к ее работе. Претендентами на ее место называли вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака и министра обороны Сергея Шойгу.

Однако исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Совфеда Владислав Пономаренко назвал данные сообщения слухами.

Дмитрий Песков также ответил на вопрос о возможном уходе Матвиенко с поста. «Нужно спрашивать авторов этих публикаций, с чего они это взяли», — сказал он.

В последние дни Валентина Матвиенко стала главным ньюсмейкером, в том числе в связи с ее заявлениями по поводу предстоящей пенсионной реформы в России.

На днях она прокомментировала обращение президента Владимира Путина к народу по изменениям в пенсионной системе. По ее словам, выступив перед населением, «президент подчеркнул ответственность власти и граждан перед будущими поколениями». Она также посчитала, что Путин «выстрадал это обращение», и выразила уверенность, что каждый человек, прочитавший его, «поймет правоту президента».

Кроме того, она поддержала инициативу об административной и уголовной ответственности работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста.

Как заявила Матвиенко, Совфед «с удовольствием подключится к подготовке и примет законы по ужесточению административной и уголовной ответственности к работодателям, которые позволяют себе обижать людей предпенсионного возраста».

Она также назвала «справедливым и оправданным» тот факт, что пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин, и поддержала идею о досрочной пенсии для многодетных матерей.

Законодатели, заявила сенатор, готовы активно подключиться к созданию необходимой нормативной базы, в том числе — в сфере защиты интересов тех, кто через несколько лет выходит на пенсию и может столкнуться с проблемами при трудоустройстве.