«Похороны Маккейна — последнее послание Путину и Трампу»

Кроме американских актеров и политиков, гроб с телом сенатора-республиканца Джона Маккейна будет нести российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший. О последней воле Маккейна, самостоятельно планировавшего церемонию своих похорон, сообщает издание Politico.

Траурная церемония прощания с сенатором состоятся в субботу, 1 сентября, в Национальном соборе Вашингтона. По словам Владимира Кара-Мурзы-младшего, он согласился, и для него «это будет честь, вызывающая глубочайшую печаль из всех, что может представить себе человек».

Кроме него, гроб Маккейна будут нести бывший вице-президент США Джо Байден, экс-сенатор-демократ от Висконсина Расс Файнгольд, бывший министр обороны США Уильям Коэн и ближайшие друзья аризонского сенатора — в их числе актер Уоррен Битти.

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Отмечается, что Маккейн лично попросил Кара-Мурзу нести его гроб еще в апреле. Владимир Владимирович Кара-Мурза — федеральный координатор общественного движения «Открытая Россия», с 2015 по 2016 годы он был заместителем председателя Партии народной свободы. Кроме того, Кара-Мурза-младший — член бюро демократического движения «Солидарность», координационного совета российской оппозиции. Он активно и последовательно критикует российские власти и по политическим взглядам вполне совпадает с американскими республиканцами.

Кара-Мурза-младший был одним из тех оппозиционеров, кто активно поддерживал принятие конгрессом США «закона Магнитского», вводящего санкции в отношении российских чиновников, по версии американских законодателей, причастных к нарушению права человека.

Politico полагает, что церемония похорон и выбор людей, несущих гроб, — «последнее послание Маккейна двум его главным недругам — [президенту России] Владимиру Путину и [президенту США] Дональду Трампу». Американского лидера сенатор-ветеран критиковал за слишком мягкую позицию по отношению к российскому президенту на фоне расследования о якобы вмешательстве Москвы в выборы 2016 года.

Маккейн был ярым ненавистником Советского Союза и властей современной Российской Федерации. Особенно остро он критиковал президента РФ Владимира Путина.

В 2003 году он заявил, что «американская внешняя политика должна отражать отрезвляющий вывод о том, что российское правительство, которое не разделяет наши самые базовые ценности, не может быть другом или партнером и рискует своим собственным поведением поставить себя в разряд врагов».

После встречи с российским президентом в Словении в начале 2000-х годов Маккейн заявил: «Когда я заглянул в глаза Путину, то увидел три буквы: КГБ».

Одной из причин такой неприязни к СССР и Кремлю может быть то, что Маккейн воевал во Вьетнаме в 1960-х годах, был сбит и попал в плен.

Однако с другой стороны, Маккейн был убежденным консерватором, сторонником правового государства и защитником американских национальных интересов, и антикоммунизм мог быть лишь дополнением к его патриотизму.

Маккейн был сбит с помощью советской ракеты северовьетнамскими силами ПВО, его самолет упал в озеро неподалеку от Ханоя. Тяжелораненый Маккейн (вьетконговец сломал ему плечо и проткнул штыком) попал в лагерь для военнопленных, который американцы прозвали «Ханойским Хилтоном». В лагере в невероятно тяжелых условиях летчик провел пять с половиной лет и был выпущен в 1973 году по условиям Парижского соглашения, положившего конец Вьетнамской войне.

Американский сенатор Джон Маккейн будет похоронен 2 сентября на территории Военно-морской академии в Аннаполисе, которую Маккейн окончил в 1958 году, говорится в сообщении офиса сенатора. 31 августа гроб с телом Маккейна будет выставлен в центральной ротонде Капитолия. На следующий день в Кафедральном соборе Вашингтона состоится национальная мемориальная служба. Мероприятие будет закрыто для публики и представителей средств массовой информации.