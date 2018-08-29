После свадьбы: почему из Австрии Россия выглядит добрее

Несмотря на то что свадьба главы МИД Австрии Карин Кнайсль, на которой побывал российский президент, давно прошла, «фигура Владимира Путина по-прежнему доминирует на встрече министров обороны и иностранных дел», которая завершилась в Вене, отмечает в своем комментарии Euronews.

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В свою очередь, обозреватель австрийского издания Der Standard Ганс Раушер отмечает, что

Вена «проводит политику по умиротворению Москвы».

Власти Австрии, действительно, воздерживаются от резких заявлений в сторону России, мотивируя это желанием представлять нейтральную площадку для переговоров.

Армия Европы и Франции

Саммит в Вене, в котором приняли участие главы оборонных и внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, — это возможность обсудить вопросы обороны вне рамок НАТО. В то время как на саммитах альянса тон дискуссиям задают США, встреча в рамках ЕС — способ обсудить эту тему в неформальной обстановке.

Интерес к проблеме европейской обороны возник у стран ЕС после прихода к власти в США Дональда Трампа. Глава Белого дома неоднократно призывал союзников по НАТО тратить больше средств на военные нужды. Администрация США при этом дает понять, что в противном случае Вашингтон может и не прийти на их защиту. Это побудило европейцев заговорить о необходимости укрепления собственной обороны без оглядки на Штаты.

Хотя стоить отметить, что подобные разговоры звучали в Европе и раньше. В 2015 году с подобным предложением даже выступал глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. «Общая европейская армия показала бы миру, что между странами — членами ЕС никогда больше не будет войны», — заявил Юнкер.

Его в то время поддержала министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, сказав, что единая армия — это «будущее европейцев». По ее мнению, подобный шаг «усилит европейскую безопаcность», а также позиции Европы в Североатлантическом альянсе.

В среду, 29 августа, американский журнал Newsweek вновь вспомнил об идее «европейской армии» в связи с заявлениями французского президента Эммануэля Макрона о необходимости укрепления европейской безопасности в сотрудничестве с Россией и Турцией. «Президент Макрон хочет создать европейскую армию, но он возрождает французскую военную мощь», — отмечает при этом обозреватель издания Дэвид Бреннан.

Сегодня Макрон заявил о необходимости для ЕС строить «стратегические отношения» с Турцией и Россией, которые, по его мнению, «помогут укреплению стабильности» в долгосрочной перспективе.

Накануне встречи министров в Вене Макрону уже удалось убедить премьер-министра Дании проявить больше инициативы в области европейской обороны, сообщает радиостанция «Немецкая волна».

В настоящее время Дания, являясь членом ЕС, не участвует в вопросах европейской обороны, однако элита страны настроена эту ситуацию изменить. Как заявил после встречи с Макроном премьер Дании Ларс Лекке Расмуссен, Копенгаген собирается усилить сотрудничество с ЕС в этой сфере.

Тренд меняется, меняется тренд

Заявления французского президента стали темой для обсуждения в кулуарах министерских встреч в Вене, отмечают европейские СМИ. В тон заявлениям Макрона звучат и заявления вице-канцлера Германии Олафа Шольца, который на встрече с французскими коллегами заявил о необходимости усилить кооперацию между европейскими производителями военной продукции, чтобы уменьшить зависимость от американских поставщиков, пишет в четверг, 30 августа, германское деловое издание Handelsblatt.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» глава Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко,

заявления европейских политиков связаны с тем, что в Европе «меняется тренд», который чувствуют правящие элиты.

«Им на пятки наступают альтернативные силы, и правящие партии понимают, что завтра они могут потерять власть, если не будут прислушиваться к настроениям общества», — отмечает эксперт.

Однако, несмотря на заявления Макрона о необходимости большего взаимодействия с Россией в сфере безопасности, подобные идеи пока далеки от реальности. В оборонных ведомствах европейских стран прекратили сотрудничество с российскими коллегами после референдума в Крыму в 2014 году, по итогам которого полуостров вошел в состав России.

Наиболее жесткую позицию в отношении России в НАТО занимают страны Балтии и Польши, которые воспользовались ситуацией для увеличения военных расходов. Единственной европейской страной, которая продолжает сотрудничество с Россией в военной области, является Сербия, однако она не входит ни в НАТО, ни в ЕС.

Отношения Москвы и ЕС вряд ли изменятся в ближайшем будущем, однако Макрон вскоре напомнит Европе и России об общем военном прошлом. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что не исключает поездки президента России Владимира Путина во Францию на годовщину 100-летия окончания Первой мировой войны. В то время Российская империя была союзником Франции и Великобритании, сражаясь против Германии.

Политолог Бондаренко считает приглашение российского лидера на торжества «важным знаком», однако отмечает, что он больше важен для европейских стран, чем для России, для которой большее историческое значение несет Вторая мировая война, а не Первая.