Путин отправил генералов в отставку

Президент России Владимир Путин освободил от должностей высокопоставленных чиновников МВД, МЧС, ФСИН и Следственного комитета в нескольких регионах России. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Самый высокопоставленный из перечисленных в указе президента лиц — Владлен Аксенов, до сих пор являвшийся замглавы МЧС. Кроме него ведомство покинули начальники Главного управления МЧС в трех субъектах федерации: Михаил Бегун, возглавлявший ГУМЧС по Томской области, Владимир Гусев (ГУМЧС по Мурманской области) и Денис Ильинов (ГУМЧС по Сахалинской области).

Управление Федеральной службы исполнения наказаний также лишилось руководителей в трех регионах. От должности были освобождены генералы Игорь Ванеев, Сергей Корючин и Павел Радченко, которые руководили УФСИН в Республике Коми, Омской области и Волгоградской области соответственно.

В Следственном комитете от занимаемых должностей были освобождены руководитель СУСК по Кемеровской области Сергей Калинкин и первый замруководителя военного следственного управления СК по Южному военному округу Дмитрий Васильев. Полковник юстиции Анвар Ахмедзянов, руководивший СУСК по Ханты-Мансийскому автономному округу, также был отправлен в отставку.

Наибольшее число отставок произошло в Министерстве внутренних дел. Нынешним указом президента от должностей были освобождены сразу семь генералов МВД.

Среди отправленных в отставку также были и чиновники федерального уровня: начальник департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Сергей Ляшенко, а также первый замначальника Договорно-правового департамента МВД Геннадий Спирин.

В регионах в отставку были отправлены начальники управлений МВД по Ульяновской и по Брянской областям Юрий Варченко и Валентин Кузьмин, а также замначальника ГУМВД по Саратовской области Андрей Бойко, замначальника ГУМВД по Кемеровской области Игорь Коршунов, замначальника ГУМВД по Нижегородской областям Григорий Ткаченко, а также полковник юстиции Дмитрий Демин, занимавший пост замначальника ГУМВД по Краснодарскому краю.

Кроме того, от должности были освобождены прокуроры Приморского края и Тверской области Сергей Бессчастный и Вячеслав Росинский.

Всего указом президента России от должностей были освобождены пятнадцать генералов, два полковника юстиции и два прокурора в шестнадцати субъектах Российской Федерации.

В том же указе приводятся распоряжения о назначении генералов и полковников на 25 должностей в МВД, Управлении Федеральной службы исполнения наказаний, и Следственном комитете. Также были назначены прокуроры Республики Хакасия, Челябинской и Тульской областей.

В начале июля президент уже проводил кадровые перестановки в регионах. Тогда генерал-майор полиции Михаил Давыдов был назначен на должность главы ГУ МВД РФ по Пермскому краю, а руководителем ГУ ФСИН по Ростовской области стал генерал-майор внутренней службы Муслим Даххаев.

УМВД РФ по Ярославской области возглавил Андрей Липилин, которому также было присвоено звание генерал-майора полиции. Полицию Камчатского края возглавил Михаил Киселев.

Кроме того, Вадим Антипов стал прокурором Нижегородской области, Андрей Юмшанов возглавил прокуратуру Пермского края, Артем Николаев стал во главе прокуратуры Удмуртской Республики. Денис Костенко назначен Западно-Сибирским транспортным прокурором.

Следственное управление СКР по Красноярскому краю возглавил генерал-майор юстиции Андрей Потапов, а начальником СУ СКР по Пермскому краю стал полковник юстиции Сергей Сарапульцев.

Произошло и одно назначение на федеральном уровне — Управление МВД по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ возглавил Александр Князев. Тем же указом Ольга Соленова была освобождена от должности начальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД РФ.