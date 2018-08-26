10 лет свободы: куда идут Абхазия и Южная Осетия

26 августа Абхазия и Южная Осетия с размахом отмечают свою независимость. В Южной Осетии проходит фестиваль в форме исторической реконструкции. В понедельник, 27 августа, в Цхинвале состоится Второй международный осетинский рок-фестиваль Iron Rock, где примут участие рок-музыканты с Северного Кавказа, из Абхазии, а также самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Реклама

На торжества в Южную Осетию прибыло более 600 иностранных гостей. Главы Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Леонид Пасечник с супругами отметят этот праздник в компании посла Сирии в России Рияда Хаддада и делегацией из Науру. Будут и гости из Италии и Нагорного Карабаха. В Абхазии тем временем будет проводиться музыкальный фестиваль, фотовыставка, а также выступления фольклорных коллективов.

Независимость Абхазии и Осетии признало всего несколько государств. Самые крупные из них — союзники России Никарагуа и Венесуэла.

Недавно это сделала и Сирия, после чего Грузия разорвала с ней дипломатические отношения. Однако, похоже, Дамаск это не пугает. Посол Сирийской Арабской Республики (САР) в России Рияд Хаддад заявил, что в скором времени страна откроет свое посольство в Южной Осетии.

Накануне празднований президенты Абхазии Рауль Хаджимба и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов были приняты в Кремле президентом России Владимиром Путиным. «Это важное, если не сказать историческое, событие в жизни республики и немаловажное для Российской Федерации», — сказал российский лидер, обращаясь к Хаджимбе.

Обращаясь к президенту Осетии Бибилову, Путин охарактеризовал события 10-летней давности как «тяжелые», «….но, тем не менее, несмотря на все сложности, а сложностей всегда много, республика развивается, мы стараемся делать все для того, чтобы обеспечить и безопасности Республики Южная Осетия, поддержать экономически», — подчеркнул российский лидер.

Признать после Саакашвили

Россия, которая долгое время не признавала отколовшиеся от Грузии республики, сделала это сразу после конфликта с Грузией в августе 2008 года.

Как объяснил недавно премьер Дмитрий Медведев, который в те годы занимал пост президента РФ, признание государственности Абхазии и Южной Осетии было связано во многом с личностью грузинского президента Михаила Саакашвили.

«С учетом того, что во главе Грузии в тот период стоял такой несбалансированный в психическом смысле человек, как Михаил Саакашвили, другого варианта просто не было», — рассказывал премьер в интервью «Коммерсанту».

Другой причиной, как объяснял премьер, было желание обеспечить защиту обоих республик от возможного грузинского нападения. Однако был и другой резон — признание исключало возможность для Грузии в ближайшем будущем стать членом НАТО. Альянс не горел желанием принимать в свой состав страны с нерешенными территориальными конфликтами.

Спустя 10 лет ситуация в Абхазии и Южной Осетии спокойная — руководство нынешней Грузии не стремится вернуть республики военным путем и обращает на них меньше внимания. Вместе с тем ситуация вполне может измениться, если на выборах 2019 года в Грузии победят сторонники экс-президента Саакашвили.

Правда, недавно тема Абхазии и Южной Осетии вновь стала объектом обсуждения в Грузии. Тбилиси подал на Москву иск в Европейский суд по правам человека, обвинив ее в оккупации территории и притеснении этнических грузин.

Зависеть от России

Стоит отметить, что обе республики жили в статусе де-факто независимых государств с начала 90-х годов. После распада СССР они оказались втянуты в конфликт с Тбилиси. В 1990 году первый президент независимой Грузии Звиад Гамсахурдия отнял у Южной Осетии автономию.

Это стало причиной грузино-южноосетинского конфликта, последствия которого только начинают осознаваться грузинским обществом. «По отношению к осетинам во времена Гамсахурдиа были допущены катастрофические ошибки, и сегодня в Грузии идет медленное переосмысление доли собственной вины», — рассказывал ранее «Газете.Ru» грузинский политолог Георгий Канашвили.

Сегодня оба государства во многом зависит от России, которая вкладывает в них немалые средства — за годы независимости Абхазии Россия отправила в эту страну 36,8 млрд руб.

Немало средств получает и Южная Осетия. По данным Счетной Палаты России, с 2008 по 2013 год Москва направила в Южную Осетию более 45 миллиардов рублей, львиная доля из этих денег — бюджетные средства.

Кроме средств, получаемых из России, главной строчкой доходов для Абхазии является туризм. В последние годы страна стала одним из самых популярных мест отдыха для российских туристов наравне с Финляндией и Турцией. В 2016 году республику посетило более 1 млн туристов. Однако в 2017 году турпоток сократился на 30%. Туроператоры отмечают, что несмотря на климат и завораживающие пейзажи Абхазии трудно выдержать конкуренцию с соседним Сочи и даже Крымом, куда Россия сегодня вкладывает огромные средства.

Несмотря на вложения в инфраструктуру и определенные улучшения оба государства еще долгие годы будут дотационными, однако в состав Грузии уже вряд ли вернутся в обозримом будущем. При этом Абхазия и Южная Осетия видят развитие своей государственности по-разному.

Если для Абхазии во главе угла стоит независимость, то власти Южной Осетии не скрывают, что хотели бы присоединиться к Северной Осетии — республике в составе России. В начале августа президент Южной Осетии Бибилов заявил, что если осетинский народ не объединится, то «получится, как с русскими и украинцами».

Однако Москва пока вряд ли готова к такому шагу, и ее руководство вполне устраивает сегодняшний статус-кво, который вполне позволяет защитить оба государства от возможных вооруженных акций со стороны Грузии.