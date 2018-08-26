«Практическое измерение»: зачем Климкин увез послов в Донбасс

Необычная «экскурсия» посетила зону боевых действий в Донбассе – порядка 80 украинских послов из разных стран мира приехали в подконтрольную Киеву часть региона вместе с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, сообщает ФАН, что визит посольской делегации в Донбасс представляет собой «практическое измерение совещания послов».

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В своей публикации в твиттере Дещица приложил

фотографии – на них восемь десятков украинских дипломатов стоят на взлетно-посадочной полосе военной базы ВСУ на фоне транспортного самолета. Кроме того, Дещица сфотографировался с министром иностранных дел Климкиным внутри самого самолета.

По данным пресс-службы МИД Украины, 80 дипломатов приехали на Украины из мест своей службы, чтобы на конференции обсуждать «опыт и тяжелые нюансы работы». По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, у киевских дипломатов «проходит необычная дипломатическая миссия».

В конце июля Павел Климкин весьма эмоционально отреагировал на предложение президента России Владимира Путина президенту США Дональду Трампу провести референдум о самоопределении в Донбассе. Глава МИД Украины заявил, что донбасский референдум станет репетицией для развала Украины.

«Одну вещь стоит четко уяснить: Россию Донбасс совершенно не интересует, и наши, украинские граждане в Донбассе, конечно, тоже. Вспомните русские пассажи о федерализации Украины, и вы сразу поймете, что это не про Донбасс», — заявил министр.

По словам заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, подобная реакция связана с тем, что Киев заранее знает, что результаты плебисцита будут не в пользу украинских властей.

«В Киеве прекрасно понимают, что на референдуме люди проголосуют за выход из состава страны. И их это очень пугает», — передает слова Суздальцева НСН. Кроме того, по мнению эксперта,

в глазах украинских дипломатов, их страна — «центр вселенной», хотя очевидно, что Запад может пренебречь интересами Украины ради более значительных тем.

В США не вдохновлены перспективами предоставить жителями Донбасса возможность высказаться и самостоятельно выбрать свое будущее — представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис заявил, что администрация Трампа не рассматривает возможность поддержки референдума в Донбассе. По словам американского чиновника, минские соглашения не подразумевают возможность проведения референдума.

«Администрация [президента США ДональдаТрампа] не поддерживает проведение референдума на востоке Украины — «референдум» был бы нелегитимным. Мы продолжаем поддерживать минские соглашения для разрешения конфликта», — заявила в свою очередь представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

Напомним, что заявления Порошенко о «российских наймитах» опровергались не только в Кремле, но и на самой Украине. «Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии», — рассказал в середине июля 2017 года заместитель министра Украины по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука.

23 августа президент Украины Петр Порошенко извинился за то, что в 2014 году пообещал закончить военную операцию в Донбассе «в считанные часы». По словам украинского главы, контекст этого заявления «уже не важен, потому что люди восприняли это как обещание быстро закончить войну».

Порошенко подчеркнул, что для него эта ситуацию стала серьезным испытанием собственного отношения к обещаниям. При этом в середине лета 2018 года Порошенко пообещал в своем фейсбуке уже не в первый раз, что над всеми городами и селами Донецкой и Луганской областей будет реять жовто-блакитный флаг Украины.

Напомним, что вооруженный конфликт на юго-востоке Украины вспыхнул весной 2014 года, после того, как местное население на фоне происходившего в Киеве государственного переворота решило взять власть в Донбассе в свои руки. Провозгласив создание ЛНР и ДНР, жители Донбасса были вынуждены в оружием в руках противостоять агрессии киевских силовиков, решивших насильно загнать регион обратно под власть Украины.