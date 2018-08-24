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Карты раскрыты: по кому ударят новые санкции. LIVE

США опубликовали документы по новым санкциям против России

В Федеральном реестре США появился документ, который раскрывает суть нового пакета санкций, введенного в отношении России в связи с так называемым «делом Скрипалей». Ранее в Госдепартаменте США утверждали, что санкции вступят в силу сразу после публикации документа, однако утром 24 августа представители Госдепа сообщили, что новые ограничительные меры заработают только 27 августа. «Газета.Ru» в онлайн-трансляции рассказывает, по кому ударят новые санкции и как это отразится на российской экономике.
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17:33

Первая из возможных мер предполагала прекращение оказания помощи России в соответствии с законом «О внешней помощи» от 1961 года, за исключением срочной гуманитарной помощи и продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров или продуктов. Однако эта мера введена не будет.

«Государственный департамент определил, что для интересов национальной безопасности США необходимо отказаться от применения этого ограничения», — говорится в документе.

17:29

Всего закон «О контроле над химическим и биологическим оружием» предусматривает пять мер, которые могут быть применены в отношении страны, применившей, по мнению Вашингтона, химоружие. Однако не все эти меры обязательны к исполнению, кроме того, Госдепартамент имеет право вводить исключения из правил. В каком именно виде американские санкции будут введены в отношении России — главная интрига последних недель, которая наконец открылась.

17:27

Согласно документам, санкции будут запрещать американские кредиты для России, а также экспорт оружия и продукции двойного назначения.

17:26

Согласно этому закону, США обязаны ввести санкции в отношении любой страны, которая, по их мнению, использовала химическое или биологическое оружие в нарушение международного права

17:22

Ввести новые санкции против России американское правительство обязывает принятый в 1991 году закон «О контроле над химическим и биологическим оружием».

17:19

Сегодня утром РИА «Новости» со ссылкой на представителя Госдепартамента США сообщили о том, что новые санкции США, связанные с так называемым «делом Скрипалей» вступят в силу в понедельник, 27 августа.

17:16

Стоит отметить, что анонсируя эти санкции в начале августа, Госдепартамент обещал, что они вступят в силу 22 августа.

17:14

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»! В Федеральном реестре США был опубликован документ, описывающий санкции против России в связи с «делом Скрипаля». Мы следим за реакцией на публикацию документа в режиме онлайн.