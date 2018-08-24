Карты раскрыты: по кому ударят новые санкции. LIVE

Первая из возможных мер предполагала прекращение оказания помощи России в соответствии с законом «О внешней помощи» от 1961 года, за исключением срочной гуманитарной помощи и продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров или продуктов. Однако эта мера введена не будет.

«Государственный департамент определил, что для интересов национальной безопасности США необходимо отказаться от применения этого ограничения», — говорится в документе.