Война миров: Госдеп снова обрушился на Россию

В пятницу, 24 августа, в Федеральном регистре США были обнародованы новые санкции, которыми «наградят» Россию с 27 августа.

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«Государственный департамент определил <…>, что правительство Российской Федерации использовало химическое оружие в нарушение международного права / смертельное химическое оружие против собственных граждан», — говорится в уведомлении.

В соответствии с Законом о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года, правительство США обязано применить следующие виды санкций.

Это прекращение оказания иностранной помощи, прекращение поставок вооружений и финансирования для закупок оружия, отказ в американских госкредитах и запрещение экспорта в Россию товаров и технологий, чувствительных с точки зрения нацбезопасности.

Так, в частности, в рамках нового санкционного пакета прекращается кредитование и оказание финансовой помощи со стороны госструктур США. Речь идет об отказе от выдачи России любых кредитов, кредитных гарантий и предоставления финансовой помощи со стороны любого департамента, государственного агентства или других американских ведомств, включая Экспортно-импортный банк США.

Также Штаты приостановят выдачу лицензий на экспорт российским государственным компаниям американского оружия и продукции двойного назначения.

Однако тот же закон позволяет Вашингтону отказаться от некоторых санкций.

И в итоге было решено не прекращать оказание Москве иностранной помощи и не прекращать выдачу экспортных лицензий, необходимых для продолжения сотрудничества России и США в освоении космоса и в коммерческих пусках в космос.

Кроме того,

Госдепартамент США решил запретить экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по разделу «Национальная безопасность» (например, авионика, подводные аппараты, некоторые газовые турбины, калибровочное оборудование и т.д.). Однако и здесь есть исключения.

В прежнем режиме будут выдаваться лицензии на экспорт товаров и технологий, необходимых для обеспечения безопасности гражданской пассажирской авиации.

«Дочки» американских корпораций в России смогут ввозить чувствительные товары. Никаких изменений не будет для «коммерческих конечных пользователей» американских продуктов в России, если речь идет об их чисто гражданском использовании.

В начале августа Госдеп объявил о намерении ввести новые санкции против России в два этапа. Первый должен был состояться «около» 22 августа. Однако в среду США так и не объявили о новом раунде. Позже было уточнение – санкции введут 27 августа. Второй этап должен состояться через три месяца, в ноябре.

Новые санкции США вводятся в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте этого года. Российские власти отрицают свою причастность к отравлению.

На новостях о новых санкциях курс рубля 23 августа упал до минимума с весны 2016 года. Цена доллара на торгах Московской биржи превысила 69 рублей, курс евро вплотную приближался к 80 рублям.

И круглые отметки иностранная валюта наверняка бы взяла, если бы не вмешался Центральный банк, который объявил о том, что больше чем на месяц прекращает скупать валюту для Минфина в рамках бюджетного правила. В результате рубль частично отыграл падение.

Вечером в пятницу доллар торговался по 67,4 руб., евро — по 78,39 руб.

Ответ Москвы может быть несимметричным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона даст адекватный ответ на предпринимаемые США действия.

При этом замглавы российского МИДа Сергей Рябков пояснил накануне, что ответ российской стороны на санкции США необязательно будет зеркальным. Об этом он сказал в интервью журналу «Международная жизнь». По словам Рябкова, Россия не может тягаться с США в экономической сфере. При этом он подчеркнул, что российская сторона сохраняет неопределенность в том, что касается ответа на санкции США, поскольку не хочет ослабления своих позиций.

Рябков заметил, что на санкции можно отвечать симметрично и асимметрично, а также расширять списки «подсанкционных» политиков. «Когда кто-то из них узнает, что он или она ущемлен или ущемлена во всеобъемлющих правах, потому что он или она просто не может получить российскую визу, — это некий щелчок по носу и самолюбию», — сказал Рябков.