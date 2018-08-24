«Президент в постоянном контакте с председателем правительства»

Президент России Владимир Путин находится в постоянном рабочем контакте с премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Президент традиционно в постоянном контакте с председателем правительства», — подчеркнул Песков. Он добавил, что их работа предусматривает постоянный контакт независимо от их местоположения.

При этом вопрос о состоянии здоровья Медведева, накануне получившего спортивную травму, застал Пескова врасплох — официальный представитель Кремля признался, что ему об этом ничего не известно. «Лучше об этом получать информацию в кабинете министров», — отметил пресс-секретарь.

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Днем ранее о «пропаже» Медведева сообщило издание «Проект». По данным источников издания в Кремле и Госдуме, премьера не видели уже девять дней, но причина его отсутствия никому не известна. «Глава правительства точно не в отпуске — в его графике много важных мероприятий, но все они по неизвестной причине отменяются», — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале издания.

Вскоре данную информацию прокомментировали в пресс-службе правительства. Там отсутствие премьера на публичных мероприятиях, в которых он должен был участвовать, объяснили травмой, полученной Медведевым во время занятий спортом.

«Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия», — подчеркнул представитель пресс-службы правительства, уточнив, что в ближайшее время проведение публичных мероприятий с участием Медведева не планируется.

Последний раз об «исчезновении» Медведева сообщалось еще в марте прошлого года. Тогда Владимир Путин объяснил его отсутствие тем, что премьер заболел гриппом.

Об этом президент сообщал на совещании с членами правительства, которое прошло без главы кабмина. «Эпидемическая ситуация у нас, вроде как, идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича не уберегли», — отметил Путин.

Впрочем, вероятно, глава государства ошибся с причиной отсутствия премьер-министра, поскольку уже 23 марта, когда Дмитрий Медведев появился на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок, глава правительства заявил, что не был болен. Директор некоммерческого партнерства «Объединение добросовестных участников рынка перевозок «Эверест» Павел Осеев, принимавший участие во встрече с премьер-министром, поздравил Медведева с выздоровлением. «Да я и не болел», — ответил премьер.

До этого, еще в 2015 году, СМИ породили множество слухов о якобы болезни самого Владимира Путина, который некоторое время не появлялся на публике. Тогда агентство Reuters сообщило, что ввиду болезни президента России под вопросом оказался его визит в Казахстан.

Возможные причины отсутствия президента на публике так активно обсуждали в социальных сетях, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков был вынужден выступить с официальным опровержением слухов. «Все разбитого параличом президента, захваченного генералами, увидели? Только что прилетел из Швейцарии, где принимал роды, как известно», — шутил в ответ на все предположения по этому поводу официальный представитель Кремля. К тому же он подчеркнул, что впредь Кремль не намерен комментировать слухи о здоровье главы государства.

16 марта СМИ начали писать о возвращении Владимира Путина после десятидневного отсутствия на публике. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, с которым он в тот день встретился в Санкт-Петербурге, в присутствии журналистов сразу же высказался на тему здоровья российского лидера.

«Я, с вашего разрешения, Владимир Владимирович, хочу добавить для прессы. Только что Владимир Владимирович меня по территории [Константиновского дворца] покатал, сам сидел за рулем. Это чтобы меньше было сплетен. Я часто про себя разные сплетни слышу. Это, конечно, не совсем правильно. То есть президент России не только ходит, он и гоняет только так, гостей катает за рулем», — заявил киргизский лидер.

«Скучно будет без сплетен», — пошутил в ответ на слова Атамбаева российский президент.