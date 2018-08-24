Доживем до понедельника: новый удар Госдепа по России

Новые санкции США, связанные с так называемым «делом Скрипалей», могут вступить в силу в понедельник, 27 августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

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«Мы подписали уведомление в федеральном регистре, которое вводит в действие санкции, и ожидаем, что оно будет опубликовано 27 августа», — заявил представитель.

Таким образом, введение санкций было отложено почти на неделю. При этом анонсируя их в начале августа, Госдепартамент обещал, что они вступят в силу 22 августа.

Соединенные Штаты вводят новые антироссийские санкции из-за отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российские власти неоднократно отрицали причастность России к нападению на Скрипалей.

Ввести новые санкции против России американское правительство обязывает принятый в 1991 году закон «О контроле над химическим и биологическим оружием».

Согласно этому закону, США обязаны ввести санкции в отношении любой страны, которая, по их мнению, использовала химическое или биологическое оружие в нарушение международного права. Закон предоставляет администрации 60 дней для применения соответствующих мер, в нем также перечислены все санкции, которые должны быть введены против «нарушителей».

Представитель Госдепа в разговоре с российским информагентством отметил, что предусмотренный законом срок уведомления о санкциях в федеральном регистре истек 22 августа. Однако на самом деле это лукавство — срок истек еще за месяц до анонса новых ограничительных мер. В администрацию Трампа приходили письма из конгресса, в которых говорилось о задержке.

Если бы закон был применен в срок, то санкции вступили бы в силу непосредственно перед саммитом президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, что определенно отразилось бы на их переговорах.

Вполне возможно, что по такому же принципу санкции были отложены, чтобы не омрачить прошедшую накануне встречу советника американского президента по вопросам национальной безопасности Джона Болтона и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

Все ограничения, которые США введут в отношении России, прописаны в законе. Согласно их списку, Вашингтон должен прекратить оказание помощи стране, которая обвиняется в применении химоружия, прекратить поставки вооружений и остановить финансирование для закупок оружия, отказать в американских госкредитах и запретить экспорт товаров и технологий, «чувствительных с точки зрения национальной безопасности» США.

Важнейшие из этого списка меры заключаются в возможном запрете на поставку в РФ электронных устройств и иной продукции двойного назначения.

Эти рестрикции могут применяться в отношении всех государственных компаний РФ или компаний, которые финансируются государством, и могут негативно отразиться на авиационно-космической отрасли, хотя в рамках программ сотрудничества в космической сфере допускаются определенные исключения.

Вторая волна санкций может последовать через 90 дней после первой, то есть в конце ноября текущего года. В Госдепе отмечают, что второй раунд санкций может быть отменен в случае выполнения Россией поставленных условий.

Москва в течение трех месяцев должна предоставить гарантии, что не будет использовать химическое оружие, и дать согласие на допуск международных инспекторов на свои объекты, где это химоружие предположительно может производиться.

Среди возможных мер, которые Вашингтон может применить против Москвы в рамках второго раунда санкций, также числятся понижение или приостановка дипломатических отношений.

Кроме того, возможен полный запрет на полеты в США самолетов российских госавиакомпаний. Эта мера может коснуться, в первую очередь, «Аэрофлота» — в случае второй волны санкций посадка самолетов авиакомпании в США и поставка ему американских товаров будет запрещена, так как перевозчик является государственным.

Несмотря на то что санкции так и не были введены 22 августа, российская национальная валюта негативно отреагировала даже на саму возможность их вступления в силу. За последние пару дней курс доллара и евро вырос по отношению к рублю и достиг отметки 68 и 78 рублей соответственно.