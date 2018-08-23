«Он испугался»: почему Лукашенко не пошел с Путиным на самбо

Переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в Сочи вызвали многочисленные пересуды в прессе — после переговоров «за закрытыми дверями» президент Белоруссии, вопреки изначальному плану, не пришел смотреть турнир по самбо с российским лидером.

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Отсутствие белорусского президента на спортивном мероприятии многие трактовали как проявление «обиды» со стороны Лукашенко. Впрочем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что переговоры Путина и Лукашенко прошли хорошо. «Ничего не случилось. У Лукашенко были другие планы. Переговоры прошли очень хорошо», — успокоил журналистов официальный представитель Кремля.

Доступная для представителей прессы протокольная часть встречи действительно прошла гладко — Владимир Путин тепло приветствовал своего коллегу, отметив, что рад возможности «с глазу на глаз» обсудить вопросы двусторонней повестки и «проблемы международного характера».

Лукашенко и вовсе выразил мнение, что в российско-белорусских отношениях не возникает каких-то новых проблем. «Нам действительно есть о чем поговорить, но я бы не сказал, что у нас накапливаются проблемы. У нас есть проблемы, которые решаются быстро и которые долго не решаются, но новые проблемы, к счастью, не появляются, как я проанализировал, за последнее время», — констатировал президент Белоруссии, после чего журналистов попросили покинуть зал переговоров.

В беседе с «Газетой.Ru» политолог и заместитель декана факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев отметил, что Лукашенко мог отказаться посетить турнир по самбо вместе с российским лидером, поскольку чувствовал себя неуютно из-за недавнего резкого высказывания в адрес РФ — напомним, 10 августа он обвинил Россию в «варварстве» и «недобросовестной конкуренции».

«У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам», — заявил Лукашенко во время рабочего визита на ОАО «Гомсельмаш».

Он посетовал на якобы нежелание Москвы выполнять свои обязательства в рамках ЕАЭС, отметив, что это создает неконкурентную ситуацию.

По словам эксперта, можно судить, что основными темами переговоров стали возможность предоставления Минску очередного кредита, вопрос о пограничном контроле и безвизовом режиме для граждан третьих стран и ряд других вопросов, которые уже затрагивались 19 июня на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Обсуждались и возможные пути углубления интеграции.

Накануне встречи Путина и Лукашенко в Сочи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков был вынужден прокомментировать слова белорусского президента. Он признал, что в контактах с Белоруссией «есть шероховатости», уточнив, что это абсолютно естественно.

«Белоруссия — наш ближайший союзник и экономический партнер. Объем отношений во всех сферах настолько велик, что эти отношения не могут осуществляться и существовать без шероховатостей. Это рабочие шероховатости, которые урегулируются», — пояснил официальный представитель Кремля, добавив, что двусторонние встречи предназначены именно для урегулирования подобных моментов.

По словам Андрея Суздальцева, тот факт, что Кремль обратил внимание на заявление о «варварах», мог «испугать» Лукашенко. «Он оскорбил российское государство, власти, народ. Лукашенко, конечно, несдержан, это глубинное, это его мышление. И он испугался, потому что обычно Россия игнорировала такие вещи, а теперь пресс-служба Кремля подчеркнула, что в Москве это оскорбление зафиксировали», — рассуждает эксперт.

«Шероховатостей» в российско-белорусских отношениях, о которых накануне переговоров в Сочи рассказал Дмитрий Песков, у сторон накопилось немало — причем это и экономические, и политические вопросы.

В частности, камнем преткновения стал налоговый маневр в нефтяной сфере, который планирует совершить Россия в 2019 году. Это приведет к удорожанию сырой нефти, а также снижению ежегодных доходов белорусского бюджета, так как в соответствии с действующими договоренностями экспортные пошлины зачисляются в бюджет Белоруссии. В итоге доходы Минска могут сократиться на 3,8% ВВП. Проблемной является и ситуация, связанная с реэкспортом санкционных продуктов в РФ.

Серьезные противоречия вызывает и пограничный вопрос — напомним, в 2017 году Белоруссия либерализовала пограничный контроль и разрешила без виз приезжать гражданам 80 государств. Поскольку Москва не заключала подобных соглашений с властями этих стран, ФСБ России создало пункты погранперехода и режим пограничной зоны на границе с Белоруссией в Псковской, Смоленской и Брянской областях — это вызвало критику со стороны Минска.

1 июня на эту тему высказывался и Лукашенко — опять же, в весьма резкой форме. Он посоветовал России определиться с форматом присутствия своих пограничников на белорусско-российской границе и предупредил о готовности закрыть ее. «Нам нельзя уподобляться россиянам. Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе», — заявил Лукашенко.

Не стоит забывать и о недавних кадровых перестановках в правительстве Белоруссии. Премьер-министром республики был назначен руководитель Банка развития Сергей Румас, сменились главы нескольких ведомств, причем эксперты отмечают, что новые чиновники придерживаются «прозападных» взглядов.

«Перестановки в правительстве показали, что Лукашенко выбирает путь жесткого противостояния с Москвой. Он считает, что сейчас, когда у России все будет сложно в свете новых санкций, Москва опять пойдет на уступки — это его традиционная политика», — считает Андрей Суздальцев.

По его словам, кризис в российско-белорусских отношениях есть уже сейчас: «Он просто очень аккуратный, но [проблемные] вопросы не решаются». И в данной ситуации важным фактором являются западные санкции и давление на Россию, обуславливающие стремление Белоруссии выторговывать для себя уступки.

«Когда Россия попадает под санкции, когда России тяжело и нужны союзники, Белоруссия воспринимает это как хороший момент, чтобы от России что-то потребовать — такое традиционное геополитическое мародерство»,

— констатирует эксперт.