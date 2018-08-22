Санкции бессмысленны: Путин оценил политику США

Новые санкции США против России, которые Вашингтон привязывает к отравлению Скрипалей в британском Солсбери, контрпродуктивны и бессмысленны, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Российский лидер также выразил надежду, что когда-нибудь американские партнеры осознают отсутствие перспектив у санкционной политики, и два государства смогут сотрудничать «в нормальном режиме».

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Он также отметил, что отношения с Россией стали «разменной картой» во внутриполитической борьбе истеблишмента США.

Ранее антироссийские санкции оценил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, ограничительные меры Вашингтоном вводит не из-за Сирии или Украины, а из-за желания сдержать Москву. Стремление «использовать методы недобросовестной конкуренции» заставляет США продвигать «абсолютно бесперспективную политику сдерживания России», отметил министр.

22 августа должен вступить в силу очередной пакет американских санкций против России. На этот раз причиной ограничительных мер в Вашингтоне назвали причастность Москвы к отравлению Скрипалей в британском Солсбери.

Новые санкции направлены против российских банков, добывающих компаний и товаров двойного назначения. К последним относятся отдельные виды сырья, материалов, оборудования, а также технологии, которые могут использоваться не только в гражданских, но и в военных целях.

Пакет санкций, подготовленный Госдепартаментом, подразумевает также прекращение оказания России иностранной помощи со стороны США, прекращение поставок вооружений и финансирования для закупок оружия, отказ в американских госкредитах и запрещение экспорта в Россию товаров и технологий, «чувствительных с точки зрения национальной безопасности» Америки.

Как поясняют в Вашингтоне, американское правительство обязано ввести санкции против России в связи с принятым в 1991 году законом «О контроле над химическим и биологическим оружием». Согласно этому документу, США применяют санкционную политику в отношении любой страны, которая, по их мнению, использовала химическое или биологическое оружие в нарушение международного права.

Однако Кремль считает неприемлемой «увязку» новых санкций со стороны США с делом Скрипалей, поскольку Москва не раз указывала, что в деле до сих пор отсутствуют доказательства причастности российской стороны к происшествию.

Член Совета Федерации, зампред комитета по науке Игорь Морозов в разговоре с «Газетой.Ru» отметил: «Если бы не было дела Скрипалей, был бы найден другой повод или создан очередной «миф».

За первым пакетом последует вторая волна санкций, которая вступит в силу через 90 дней после первой, то есть в 20-х числах ноября 2018 года.

Эти меры будут введены, если Россия откажется выполнять поставленные США условия. В частности, Москва должна в течение трех месяцев предоставить гарантии, что не будет использовать химическое оружие, а также согласиться на допуск международных инспекторов на свои объекты, где это химоружие, предположительно, может производиться.

Санкции, введенные в соответствии с законом «О контроле над химическим и биологическим оружием», будут действовать по меньшей мере год. Президент США может инициировать их отмену, если подпадающее под санкции государство не только выполнит поставленные перед ним условия о предоставлении гарантий, но также возместит ущерб потерпевшей от применения химоружия стороне.

Однако российские эксперты скептически оценивают возможности американского лидера Дональда Трампа повлиять на отмену санкций против России.

Так, политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок полагает, что Трамп не станет лично отменять антироссийские ограничительные меры, поскольку это может навредить его репутации. Американский истеблишмент из обеих партий уверен, что Россия является серьезным врагом США, и ее необходимо сдерживать, пояснил эксперт. Любая попытка Трампа отменить санкции будет расценена политическими элитами как подтверждение его «сговора с Кремлем», передает ФАН.

21 августа замглавы американского минфина Сигал Манделькер сообщил, что Штаты заблокировали российские активы в стране на сотни миллионов долларов. При этом Вашингтон продолжит вводить санкции против России, если «Москва не изменит свое поведение», отметил она.

В этот же день США ввели санкции против шести российских судов, двух граждан России и четырех компаний. На этот раз меры были связаны с органичениями против КНДР, а также якобы из-за действий России в киберпространстве.

Ограничительные меры в отношении российских граждан и компаний, связанных с Пхеньяном, предусматриваются законом «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). Президент США Дональд Трамп подписал его в августе 2017 года.