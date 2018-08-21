Мюллер, это провал: присяжные не договорились по Манафорту

На четвертый день заседаний жюри присяжных по делу Пола Манафорта — экс-главы избирательной кампании Дональда Трампа — стало известно, что участники коллегии присяжных не могут договориться по крайней мере относительно одного пункта вердикта. Из-за этого они направили судье Ти-Эс Эллису записку, в которой попросили дать разъяснения, как действовать в этой ситуации.

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Просьба относится к рекомендациям, как заполнить форму вердикта, «если мы не можем прийти к консенсусу». И хотя из слов судьи не до конца ясно содержание записки, можно сделать вывод, что расхождение позиций коллегии заключается все же в каком-то одном пункте, а не во всех сразу, указывает The Washington Post.

И хотя в подобных просьбах «нет ничего неожиданного или необычного» — Ти-Эс Эллис уже передал соответствующие инструкции через адвокатов, —

можно сделать предположение, что дело первого фигуранта спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование так называемого «российского дела», протекает не так гладко, как того хотелось бы инициаторам следствия.

Суд над Манафортом начался 31 июля 2018 года. Первым, кто выступил во время заседания, был как раз Роберт Мюллер. Обвинение заявило, что бывший руководитель кампании Трампа «поставил себя и свои деньги выше закона». Команда Мюллера считает, что Манафорт якобы открыл более 30 иностранных счетов в трех государствах, чтобы «получать и прятать» деньги, полученные от украинской стороны.

По версии следствия, Манафорт якобы осуществлял в США лоббистскую деятельность от имени экс-президента Украины Виктора Януковича. По крайней мере, на это указывает ряд документов, датированных 2013 годом и опубликованных несколько недель назад Мюллером.

В частности, в этих документах речь шла о попытках Манафорта оказать влияние на дебаты в конгрессе и американских СМИ в связи с тюремным заключением украинского экс-премьера Юлии Тимошенко.

Сам Манафорт возглавлял команду американских политтехнологов, работавших с Виктором Януковичем в период его избирательной кампании в президенты Украины. Обвинение полагает, что в последние 10 лет основным источником доходов Манафорта были украинские бизнесмены и политики, переводившие экс-главе кампании американского президента со своих кипрских счетов деньги за политические консультации.

Следствие полагает, что таким образом, Манафорт заработал около $60 млн.

При этом среди тех, кто платил Манафорту, значатся экс-премьер Украины Сергей Тигипко, экс-глава администрации Януковича Сергей Левочкин, бизнесмен Ринат Ахметов и другие. Часть фигурантов списка до сих пор обладают влиянием на Украине. Так, Левочкин в настоящее время — замглавы фракции «Оппозиционного блока» в Раде.

При этом бывший партнер Манафорта — Рик Гейтс, — выступающий свидетелем по этому делу, утверждает, что среди клиентов обвиняемого в свое время был и действующий президент Украины Петр Порошенко, хотя Киев отвергает подобные заявления.

Но это не единственные обвинения против Манафорта — его подозревают в подделке документов для приобретения недвижимости, а также в получении крупных кредитов в обмен на обещания должности в администрации Трампа одному из руководителей кредитной организации.

Кроме того, Мюллер обвиняет Манафорта в попытке оказать давление на свидетелей по своему делу, когда он находился под арестом. 4 июня был опубликован судебный отчет, согласно которому Манафорт нарушил условия освобождения из-под стражи, поскольку пытался связаться со свидетелями по своему делу. До этого — в декабре 2017 года — Манафорт был освобожден из-под стражи под залог в $10 млн.

Коллегия присяжных заседателей удалилась для совещаний еще 17 августа, попросив времени до 24 августа для согласования позиций. До этого судебные прения длились 13 дней — были допрошены 27 свидетелей.

Однако еще в октябре 2017 года Роберт Мюллер предъявил Полу Манафорту обвинения по 12 пунктам, и если его вина будет доказана, то даже их будет достаточно, чтобы назначить ему наказание в виде 80 лет лишения свободы, писало агентство Associated Press.

В то же время в сентябре начнутся слушания по другому делу — о предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США 2016 года, где Манафорт также проходит одним из фигурантов.

В любом случае, у присяжных заседателей остается еще несколько дней для того, чтобы вынести вердикт Манафорту — срок истекает 24 августа, в ближайшую пятницу.

В настоящее время Манафорт — самая крупная добыча спецпрокурора. Кроме того, 20 августа Мюллер попросил суд арестовать еще одного фигуранта — экс советника президента США Дональда Трампа Джорджу Пападопулоса. По его мнению, Пападопулос должен быть заключен в тюрьму на срок до шести месяцев за дачу ложных показаний.

Расследования по «российскому делу» ведутся с 1 октября 2017 года, а сама комиссия спецпрокурора работает с мая прошлого года.

В докладе опубликованы данные о тратах Мюллера по 31 марта 2018 года. Согласно отчету минюста, около $2,7 млн было потрачено на зарплаты сотрудникам и другим работникам. Личные траты Мюллера на расследование составили $4,5 млн.

При этом министерство юстиции США уже планирует свои траты на 2019 год — в бюджете заложена сумма в $10 млн, отмечает агентство Bloomberg.