«Москва все подрывает»: Британия призвала мир бороться с Россией

Новый министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выступил с речью в Институте мира в Вашингтоне в рамках своего первого визита в США. Британский министр рассказал об угрозах мировому порядку, к которым отнес и Россию.

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Накануне глава британского МИДа заявил о намерении призвать Евросоюз к усилению антироссийских санкций в связи с отравлением «Новичком» в Солсбери. В заявлении министра, в частности, говорилось, что британская сторона не отказывается от диалога с Москвой, но считает, что внешняя политика страны при президенте Владимире Путине сделала мир опаснее.

«И сегодня Соединенное Королевство просит своих союзников пойти еще дальше, призывая Евросоюз обеспечить, чтобы его санкции против России были всеобъемлющими и чтобы мы по-настоящему стояли плечом к плечу с Соединенными Штатами», — говорится в речи. Он уточнил, что просьба Соединенного Королевства предполагает единую критику Москвы, а также реакцию на правонарушения, к которым якобы причастна российская сторона.

Выступая в Институте мира в Вашингтоне 21 августа, Хант перечислил целый ряд подобных «нарушений» — по его словам, Москва «постоянно подрывает основы мирового порядка».

«Аннексия Крыма в 2014 году стала первым эпизодом насильственного присоединения территории в Европе с использованием вооруженных сил с 1945 года», — заявил он.

Напомним, в 2014 году Крым стал российским регионом по итогам референдума. При этом западные страны отказались признать результаты плебисцита и объявили вхождение полуострова в состав РФ «аннексией». Между тем, российская сторона неоднократно подчеркивала, что референдум был проведен в соответствии с международным правом, а вопрос о статусе Крымского полуострова «исторически закрыт».

Выступая в Институте мира в Вашингтоне, Хант также вспомнил о случаях применения химического оружия в последние годы — и вновь заговорил о Москве. «Мы видим, что страны используют химическое оружие в нарушение международных норм — это Россия и Сирия, которые являются сторонами, подписавшими конвенцию о запрещении химического оружия», — сказал британский министр.

Он особо подчеркнул, что «российское правительство» якобы использовало химическое оружие «прямо на улицах в Солсбери, пытаясь убить Сергея и Юлию Скрипаль». «В результате трагическим образом погибла гражданка Соединенного королевства. Такое агрессивное и вредоносное поведение подрывает международный порядок, который позволяет нам находиться в безопасности», — заключил Хант, добавив, что внешняя политика России «сделала мир опасным местом».

В то же время новый глава Форин-офиса отметил, что европейские страны и США тоже несут ответственность за сложившуюся ситуацию — по его словам, недостаточно резкая реакция на нарушения международного порядка привела к повторению таких ситуаций.

«Слабая реакция международного сообщества на вторжение России в Грузию в 2008 году сделала более вероятной аннексию Крыма в 2014-м. Провал реализации программы по уничтожению химического оружия в Сирии в 2013 году как минимум был одной из причин, по которой Сирия решила использовать его снова в 2014, 2015 и 2017 году», — заявил Хант.

Он выразил мнение, что единственный способ противостоять этим «вызовам», включая «российскую агрессию», — сохранять единство. В качестве примера он привел отравление Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери, после которого британская сторона бездоказательно обвинила Москву в применении химического оружия на своей территории. Хант напомнил, что из-за этого инцидента Великобритания, США и солидарные страны выслали в общей сложности 153 российских дипломатов.

«Нам нужно было ответить на атаку в Солсбери, и мы выслали 153 российских дипломатов из наших стран. Нам надо вставать плечом к плечу. Нам надо помнить о важности единства, не только по этим проблемам, но и по многим другим, включая Иран, Сирию, справедливое распределение финансовой нагрузки по обеспечению деятельности НАТО», — отметил британский министр.

Хант также заявил, что не сомневается в поддержке со стороны ЕС и США, даже несмотря на Brexit и расхождения Великобритании и Вашингтона по ряду вопросов международной повестки — по его словам, ситуация с отравлением Скрипалей стала подтверждением того, что западные страны способны действовать сообща.

В ответ на вопрос одной из журналисток, может ли Лондон положиться на Вашингтон, британский министр напомнил, что именно США стали первой страной, высказавшейся за введение санкций в отношении РФ за якобы использование нервно-паралитического вещества «Новичок» в Великобритании.

«Когда речь зашла о ведении санкций, именно его администрация первой объявила, что введет экономические санкции в отношении России за ситуацию в Солсбери. То есть хотя эта ситуация произошла в Европе, первыми санкции захотели ввести США», — подчеркнул министр.

Напомним, после инцидента в Солсбери Соединенные Штаты выслали наибольшее количество сотрудников российской дипмиссии — в результате США покинули 60 дипломатов из РФ.

Стоит отметить, что уже 22 августа в США вступят в силу экономические меры в отношении России, введенные в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери.

Вашингтон, в частности, намерен запретить поставки в РФ электронных устройств и иной продукции двойного назначения.

Эти меры могут применяться в отношении всех государственных компаний РФ или компаний, которые финансируются государством, и могут негативно отразиться на авиационно-космической отрасли, хотя в рамках программ сотрудничества в космической сфере допускаются определенные исключения.

В своей речи 21 августа глава МИД Великобритании уточнил, что единая позиция с США касательно общих угроз еще не подразумевает безусловного согласия двух стран по всем вопросам. «Мы стояли плечом к плечу, но это не означает, что мы всегда будем принимать те же решения, что и США. Мы можем быть самыми близкими союзниками, и это все еще не означает, что мы должны быть согласны абсолютно по всем вопросам», — признал глава Форин-офиса, приведя в качестве примера ситуацию с выходом США из иранской ядерной сделки.

Говоря о возможных способах противостояния «российской угрозе», Хант подчеркнул, что любые агрессивные и вредоносные действия со стороны России или любой другой мировой державы должны встречать единый и слаженный ответ международного сообщества — в частности, сохранение и усиление санкционного режима.

Ранее в беседе с «Газетой.Ru» cотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев отмечал, что отказ от санкционной политики невыгоден для Европы, поскольку грозит ей «потерей лица».

«Это невыгодно в политическом плане, потому что для них это означает потерю лица, означает, что вся политика, которую они ведут на протяжении уже четвертого года, по сути, неверна», — пояснил эксперт.