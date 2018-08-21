Трамп: Москва должна сделать что-то хорошее для нас

В Москве отреагировали на слова президента США Дональда Трампа об условиях для снятия санкций с России.

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«Мы слышим много различных заявлений. Тут, конечно, нужно понимать, о каких именно условиях идет речь. Мы, безусловно, приветствуем заявления, которые подтверждают готовность сотрудничать. Но еще больше мы приветствовали бы какие-либо конкретные действия», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее Трамп обозначил условия, при которых Вашингтон может снять санкции с России. Он отметил, что готов обсудить этот вопрос в случае, если Москва будет сотрудничать с Вашингтоном по урегулированию сирийского и украинского конфликтов.

«Я вообще не рассматриваю это. Нет. Я бы подумал об этом, если бы они сделали что-то хорошее для нас. Есть много вопросов, которые мы могли бы разрешить друг для друга», — заявил Трамп агентству Reuters.

При этом он добавил, что российский президент Владимир Путин ни разу не поднимал вопрос об отмене ограничений во время июльских переговоров в Хельсинки.

По словам Трампа, в ходе личных бесед он обсудил с российским коллегой вопросы безопасности Израиля, трубопровода «Северный поток — 2», конфликты в Сирии и на востоке Украины.

Он также отметил, что затронул вопрос Крыма, поскольку всегда упоминает его, когда говорит об Украине. Трамп еще раз подчеркнул эффективность встречи в Хельсинки для обеих сторон.

Российская сторона уже отреагировала на заявления американского лидера о возможной отмене санкций. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что слова Трампа — его «очередная попытка найти возможность диалога с Россией». При этом на американского лидера оказывают давление его оппоненты, уверен парламентарий, и это вызывает затруднения в продвижении диалога между Россией и США.

«Мы неоднократно предлагали пути, где наши интересы могут совпадать, — это проблемные вопросы по Украине, это Сирия, борьба с терроризмом, ряд иных вопросов, которые могут быть интересны другим странам», — цитирует депутата RT.

В Совете Федерации критически отнеслись к новости о том, что американский президент рассматривает подобный вопрос, поскольку не в его власти отменить закон об антироссийских санкциях, принятый конгрессом США.

«Я не верю этому заявлению. В соответствии с законом, который год назад был принят американским конгрессом и подписан Трампом, он больше не имеет права отменять санкции. Для этого нужно решение конгресса, а его получить практически невозможно. Поэтому это всего лишь игра слов, попытка показать свое якобы доброе отношение к России», — заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН.

По его мнению, Москве необходимо привыкнуть к тому факту, что Россия будет долгое время развиваться в условиях ограничительных мер со стороны Штатов.

Джабаров также подчеркнул, что не видит поля для сотрудничества между Россией и США по Украине или Сирии. «На Украине чисто внутренние украинские события», — отметил он. Что касается Сирии, то российская сторона уже освободила большую часть этой страны от боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и установила «законное право Асада управлять страной», заявил сенатор.

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок также считает, что Трамп не станет лично отменять ограничительные меры против России, поскольку это может навредить его репутации. Американский истеблишмент из обеих партий уверен, что Россия является серьезным врагом США, и ее необходимо сдерживать, пояснил Бышок.

Любая попытка Трампа отменить санкции будет расценена политическими элитами как подтверждение его «сговора с Кремлем».

«У президента Трампа в известной степени связаны руки в вопросе России. Он может, конечно, писать в твитере о том, что не существует никакого сговора между ним и Кремлем и что он сделает все возможное, чтобы поладить с российским президентом Владимиром Путиным. Но это заявления, а по факту санкции против РФ в основном принимал конгресс, конгресс и должен их отменять, если посчитает нужным», — рассказал Станислав Бышок ФАН.

22 августа вступит в силу очередной пакет санкций против России. На этот раз причиной ограничительных мер является якобы причастность Москвы к отравлению Скрипалей в британском Солсбери.

Новые санкции направлены против российских банков, добывающих компаний и товаров двойного назначения. К последним относятся отдельные виды сырья, материалов, оборудования, а также технологии, которые могут использоваться не только в гражданских, но и в военных целях.

Пакет санкций, подготовленный Госдепартаментом, подразумевает также прекращение оказания России иностранной помощи со стороны США, прекращение поставок вооружений и финансирования для закупок оружия, отказ в американских госкредитах и запрещение экспорта в Россию товаров и технологий, «чувствительных с точки зрения национальной безопасности» Америки.