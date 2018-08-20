Пока подождем: Киев не будет возвращать Крым военным путем

Киевские власти на данный момент не планируют возвращать Крым военными методами, заявил заместитель представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов.

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По его словам, сейчас у Киева «пока нет решения о военном освобождении Крыма». При этом Гданов напомнил, что по-прежнему остается в силе решение украинского президента «относительно усиления давления на агрессора».

Он также призвал государственные учреждения на Украине проработать вопрос реализации и расширения антироссийских санкций.

Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в ответ на заявления Гданова отметил, что Украина никогда не сможет вернуть полуостров в свой состав ни мирным, ни военным путем. Он пояснил, что если Киев применит вооруженную силу против Крыма, то Россия ответит на этот акт агрессии.

«Я думаю, в этом случае Украина развалится просто на глазах. Если говорить о планах Украины вернуть Крым в свой состав, не думаю, что власти рассматривают подобный сценарий всерьез. Сомневаюсь даже, что подобные намерения у них действительно существуют», — цитирует политика ФАН.

Цеков также считает, что украинские чиновники делают заявления о планах по возвращению Крыма, чтобы оправдать свое нахождение на высоких должностях.

Рано или поздно украинские власти признают, что Крым невозможно вернуть в состав своего государства и начнут выстраивать свою политику в соответствии с этим фактом, уверен сенатор.

Крымский полуостров вошел в состав России в результате народного референдума в 2014 году. Тем не менее, в Киеве заявляют, что регион является временно оккупированной частью страны и высказывают различные предположения, как именно он вернется в состав Украины.

Так, экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что Киев планирует «вернуть и реинтегрировать» Крым к декабрю 2019 года. Об этом он написал в фейсбуке, подчеркнув, что «это не вымысел кого-либо, а конкретная задача, поставленная в документе». Он также прикрепил к своему посту отсканированный файл.

Журавко отметил, что план был разработан постпредом президента Украины Петра Порошенко в Крыму Борисом Бабиным и одобрен 20 июня.

Согласно документу, Украина намеревается собрать и представить «доказательства нарушения прав человека в Крыму», искать улики против России для подкрепления исков в Международный уголовный суд, поддерживать деятельность международной платформы «Друзья деоккупации Крыма» (экстремистская организация, запрещенная в России), а также финансировать проукраинские структуры и организации на полуострове.

Депутат Верховной рады, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко также разработала собственный план по возвращению полуострова Украине.

Для его реализации стране необходимо укрепить армию и провести переговоры в Будапештском формате, считает она. Политик также призвала не допустить «теневую легализацию» воссоединения полуострова с Россией. По мнению Тимошенко, необходимо «не позволить миру разделить вопрос Крыма и Донбасса».

«Это наша территория, и никто не может с нами вести разговор о том, чтобы отдать ее часть. Мы не позволим это сделать», — заявила политик.

Она отметила, что для возвращения Крыма на Украину нужно дипломатическим путем достичь мира «на базе Будапештского меморандума», и в то же время создать на Украине «мощную вооруженную армию, способную защитить границы и прекратить войну».

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Крым можно вернуть в состав страны, если предоставить ему особый статус. Как подчеркнул политик, власти страны должны были в прошлом предоставить Крыму статус территориальной, а не национальной автономии.

Он также подчеркнул, что вопрос о «возвращении» Крыма в состав Украины стоит рассматривать отдельно от Донбасса.

Однако некоторые украинские политики публично признают, что Киев не сможет вернуть полуостров.

Так, в июне бывший руководитель Главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк усомнился в том, что Донбасс и Крым в ближайшее время вернутся под юрисдикцию Киева.

«Сегодня объективная реальность и оперативная обстановка говорят о том, что в ближайшее время мы не видим возможности освобождения наших территорий. Ближайшее время — это 5, 10, 15 лет», — заявил Вовк.

При этом он добавил, что «надо говорить правду, а не смешить людей, что «весь Донбасс на 99% готов завтра вернуться в Украину».

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что украинские власти не могут предпринять реальные действия по возвращению острова Тузла в состав Украины. Таким образом он прокомментировал новость, что Крым передал в федеральную собственность России участок Тузлинской косы, по которой проходит мост через Керченский пролив.

По его словам, политические заявления в ситуации с островом Тузла — единственное, что может сделать украинская сторона. При этом он добавил, что Киев собирает данные о «нарушениях» со стороны России, а также выразил уверенность, что Крым все-таки вернется в состав Украины.

В то же время российские власти неоднократно заявляли, что для Москвы вопрос территориальной принадлежности Крыма исторически закрыт.