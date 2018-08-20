«Пускай американцы сами и покупают двигатели»

Лидер «Радикальной партии» Украины Олег Ляшко в своем фейсбуке ответил американским СМИ, обвиняющим Киев в «предательстве интересов Вашингтона». В то время как США обвиняют Украину в поставках авиационных двигателей в Китай, сами американцы приобретать продукцию компании «Мотор Сич» не собираются, заявил Ляшко.

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Депутат Верховной рады отметил, что

если Киев будет действовать в американских национальных интересах, то авиационная компания обанкротится, а тысячи высококвалифицированных украинцев останутся без работы.

Ляшко подчеркнул, что США оказались в положении собаки на сене – они запрещают продавать двигатели Пекину, но и сами не покупают украинские двигатели. При этом, по словам депутата, именно его страна – один из пяти производителей самых современных авиационных двигателей в мире.

Напомним, 17 августа газета The Washington Times призвала Вашингтон оказать на Украину политическое давление из-за поставок Киевом реактивных двигателей в КНР. Еще в 2016 году «Мотор Сич» заключила с китайской стороной контракт о продаже 250 двигателей для учебно-боевых самолетов JL-10 за $380 млн.

Украина отправила в Китай уже 20 двигателей этого типа, а на оснащенных этими моторами машинах китайские военные учат своих авиаторов приземляться на палубы авианосцев, отмечается в публикации.

Экс-советник комитета Сената США по международным отношениям Уильям Триплетт полагает, что авиационные поставки Украины в Китай помогают властям Поднебесной разобраться с производством собственных реактивных двигателей. Он подчеркнул, что Киев «берет деньги американских налогоплательщиков», нанося «удар в спину военно-морским силам США».

Эксперт Международного центра Стратегии и Оценки Рик Фишер, в свою очередь, отметил необходимость «надавить на Киев», чтобы пресечь дальнейшие поставки реактивных двигателей украинского производства в Китай.

Комментируя статью The Washington Times, представители украинской авиастроительной компании «Мотор Сич» заявили, что в публикации «замечен российский след», и

«лишь слепой не увидит за поднятой шумихой» активного лоббирования интересов производителей из России. По мнению украинских двигателестроителей, методы «лоббирования» имеют «признаки недобросовестной конкуренции».

В «Мотор Сич» убеждены, что если Украина прекратит поставки двигателей в Китай, то их место охотно займут производители из РФ. КНР в случае смены поставщика не проиграет, и боеспособность ВВС Китая не изменится. Тем не менее украинские производители отметили вероятное ухудшение ситуации в отрасли и неизбежный рост безработицы в случае следования интересам США.

Россия полагает, что Украина использует «универсальное оправдание» — так называемый «российский след», заявил в разговоре с RT член Совета по межнациональным отношениям при президент России Богдан Безпалько. Он подчеркнул, что Киев «всегда и во всем» может обвинить Москву, а изначальной причиной публикации The Washington Times стала торговая война, которую США ведут сразу с несколькими странами — в первую очередь, с Китаем.

Кроме того, украинская элита лишена выбора и принуждена слушаться американскую элиту, убежден Безпалько. Он добавил, что Украина находится под внешним управлением, начиная с 2014 года, а также отметил зависимость Киева от Международного валютного фонда, выдавшего Украине большое количество солидных кредитов. При этом главным вкладчиком МВФ являются именно США, напомнил Безпалько.

В конце июня депутат Верховной рады и президент Всеукраинского еврейского конгресса Вадим Рабинович заявил, что до конца 2018 года перед Киеву необходимо вернуть $12,5 млрд госдолга, в 2019 году — $12,1 млрд, а до конца 2020 года расплатиться с долгами

на сумму еще в $10,2 млрд. Поэтому принимать новые транши от Евросоюза и МВФ для Украины «подобно смерти», считает нардеп.

Рабинович оценил суммарные долговые обязательства Украины в $117 млрд. Он констатировал, что в этой ситуации украинская экономика обречена на крах.

«Любая организация, у которой есть даже не компьютер, а счеты, может сосчитать легко, что Украина не в состоянии вернуть эти деньги», — подчеркнул нардеп, призывая Киев не действовать в интересах Международного валютного фонда, а объявить на Украине дефолт. Это единственный способ спасти страну, уверен Рабинович.