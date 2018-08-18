Путин на свадьбе в Австрии: Украина недовольна

Приглашение президента России Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль не оставило равнодушными не только австрийских политиков, но и казалось бы далеких от намечающегося торжества украинских властей.

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Так, глава МИД Украины Павел Климкин в твиттере выразил разочарование визитом российского лидера в Австрию, а также сообщил, что не верит в заявление Вены о том, что присутствие президента России на свадьбе Кнайсль не влияет на внешнюю политику австрийских властей и не несет политического подтекста.

«Я светскую жизнь обычно не комментирую, но если МИД Австрии вынужден оправдываться, уверяя в неизменности внешнеполитического курса в свете «частного» визита, то это уже интересная новая форма, которая вызывает грустную улыбку», — указал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Свадьба Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера состоится 18 августа. Австрийская общественная телерадиокомпания ORF сообщила также, что Кнайсль хочет провести рабочую беседу с Путиным во время свадьбы.

На празднестве будет присутствовать, среди прочих, канцлер Австрии Себастьян Курц. Владимир Путин посетит торжество по пути в Берлин, где проведет встречу с Ангелой Меркель.

Ранее депутат от австрийской партии «Зеленых» Михель Раймон раскритиковал визит Путина в страну, отметив, что он не может рассматриваться в качестве вопроса чисто личных взаимоотношений. Политик даже предложил Курцу отправить Кнайсль в отставку. Курц никак не отреагировал на подобное заявление, передает ФАН. Раймон также подверг Кнайсль обструкции.

«Министр иностранных дел Кнайсль несет за это ответственность и должна немедленно уйти в отставку, чтобы предотвратить нанесение ущерба Австрии. Если она не пойдет на это добровольно, федеральный канцлер должен сегодня выйти с предложением к президенту о ее увольнении», — заявил политик.

Комментируя такие настроения, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер предложил австрийским политикам требовать и отставки Ангелы Меркель на основании встречи с Путиным. Аналитик также пояснил, что такие заявления от австрийских политиков больше похожи на истерику, чем на здоровое политическое мышление.

«Свадьба — это неформальное, частное мероприятие, и каждый человек вправе приглашать на свою свадьбу кого угодно. Тем более что изначально говорилось, что визит Путина на торжество Кнайсль не является официальным. За что предлагают увольнять главу МИД Австрии?» — добавил политолог.

Политолог указал на признаки паранойи, смешанной с русофобией, прослеживающиеся в таких выступлениях австрийских парламентариев.

«Наблюдаемая на Западе антироссийская риторика — это вторичное явление. А первичное — это виртуальная или фантомная русофобия, которая заставляет враждебно относиться ко всему, что даже отдаленно напоминает Россию и русских, потому что все это якобы может угрожать западному порядку», — резюмировал специалист.

Свадебная песня в исполнении десяти участников донского казачьего ансамбля, которые приедут из России вместе с президентом страны, станет музыкальным подарком Кнайсль от Путина, передает НСН.

Свадьба пройдет в ресторане Gasthaus Tscheppe на территории Штирии — федеральной земле на юго-востоке Австрии. Безопасность будут обеспечивать полиция и австрийское спецподразделение «Кобра».

Также известно, что поездка Кубанского казачьего хора на свадьбу Кнайсль обойдется российскому бюджету не менее чем в 1,8 млн рублей. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на портал госзакупок.

Из данных госзакупок следует, что 17 музыкантов ансамбля поехали в Вену из Краснодара через Стамбул. Для хора забронировали семь номеров по 63 тысячи рублей за две ночи, остальные — по 90 тысяч рублей за две ночи в отеле Loisium Wine & Spa Resort Südsteiermark, который находится в 9 км от ресторана, в котором, предположительно, и состоится свадьба.

Художественный руководитель хора Виктор Захарченко заявил, что «не может комментировать» эту поездку. Гендиректор ансамбля Анатолий Арефьев подтвердил факт поездки ансамбля в Вену, но не ее цель.