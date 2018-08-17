«Это чепуха»: в Москве не поняли шумихи вокруг визита Путина в Австрию

В Москве назвали «бредовыми» призывы члена Европарламента от Австрии Михеля Раймона к австрийскому министру иностранных дел Карин Кнайсль уйти в отставку, потому что она пригласила на свою свадьбу президента России Владимира Путина.

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер указал, что такие заявления от австрийских политиков больше похожи на истерику, чем на здоровое политическое мышление, передает ФАН.

«Свадьба — это неформальное, частное мероприятие, и каждый человек вправе приглашать на свою свадьбу кого угодно. Тем более что изначально говорилось, что визит Путина на торжество Кнайсль не является официальным. За что предлагают увольнять главу МИД Австрии?» — добавил политолог.

Эксперт указал на признаки паранойи, смешанной с русофобией, прослеживающиеся в таких выступлениях австрийских парламентариев.

«Наблюдаемая на Западе антироссийская риторика — это вторичное явление. А первичное — это виртуальная или фантомная русофобия, которая заставляет враждебно относиться ко всему, что даже отдаленно напоминает Россию и русских, потому что все это якобы может угрожать западному порядку.

И если подозревать начали уже и гостей на свадьбе, то это значит, что болезнь зашла слишком далеко», — пояснил аналитик.

Он также напомнил, что у канцлера ФРГ Ангелы Меркель назначена встреча с российским лидером на 18 августа.

«И Меркель тогда — в отставку, так? По этой логике, ей тоже не следует встречаться с Владимиром Путиным. В таком случае надо смотреть друг на друга исключительно через прицел баллистических ракет», — детализировал специалист.

О необходимости МИД Австрии уволиться Раймон написал в твиттере днем ранее.

«Министр иностранных дел Кнайсль несет за это ответственность и должна немедленно уйти в отставку, чтобы предотвратить нанесение ущерба Австрии. Если она не пойдет на это добровольно, федеральный канцлер должен сегодня выйти с предложением к президенту о ее увольнении», — заявил политик.

В МИД Австрии же отметили, что присутствие президента России на свадьбе Кнайсль не влияет на внешнюю политику Вены и не несет политического подтекста.

Австрийский политолог Герхард Манготт также раскритиковал решение Вены пригласить Путина. Он указал, что визит российского президента «наносит ущерб» Вене и «возбуждает подозрение» в том, что Австрия является «троянским конем России в ЕС».

Завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер указал на то, что отношения Москвы и Вены и без того достаточно хорошие, и весь мир об этом знает, передает НСН.

«Это все абсолютная чепуха, потому что у нас с Австрией традиционно хорошие отношения, личные контакты развиваются все время. При этом неважно, кто президент России и канцлер Австрии, у нас регулярные контакты», — пояснил российский политолог.

Он добавил, что в самом Евросоюзе много несогласованности между лидерами стран, к чему Москва не имеет никакого отношения.

«Что касается «троянского коня от России», то это чепуха,

потому что Австрия голосует по основным вопросам, как Евросоюз. Да, у них есть особая позиция по вопросам миграции. Германия хочет разместить на территории Австрии лагеря беженцев, которых они хотят вернуть на их Родину. И Вена этого не хочет. И в данном случае, ни о какой России речи не идет. Так что все это домыслы для желтой прессы», — резюмировал эксперт.

Немецкое агентство DPA рассказало, что президент России подарит Кнайсль: Путин привезет с собой 10 членов казачьего ансамбля, которые исполнят для молодоженов свадебную песню.

Торжество пройдет в федеральной земле Штирия. На праздник приглашены около сотни гостей, в том числе — канцлер Австрии Себастьян Курц. Обеспечивать безопасность мероприятия будет элитное австрийское спецподразделение «Кобра».

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, приглашение на свадьбу министра иностранных дел Австрии президент России получил во время визита в Вену и «с удовольствием его принял». Посетить торжество Путин собирается по пути в Берлин.