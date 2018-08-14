Выше ожиданий: что спецслужбы США думают о встрече Трампа и Путина

После состоявшегося в Хельсинки саммита российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа разведслужбы США сделали вывод, что в Москве довольны результатами превзошедших ожидания переговоров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

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По их словам, несмотря на итоги встречи двух лидеров, российские власти удивлены, что улучшения в отношениях Москвы и Вашингтона не произошло.

По мнению источников, российская сторона не учла тот факт, что внешняя политика США определяется не только президентом, но и конгрессом. В конгрессе же ко встрече Трампа и Путина отнеслись неодобрительно.

Член палаты представителей от демократической партии Шейла Джэксон Ли даже внесла в парламент проект резолюции, которая запрещает «любые будущие тайные встречи» двух лидеров. Также в документе отмечается, что Трамп должен согласовать с конгрессом любые договоренности, которые были достигнуты во время встречи с Путиным в Хельсинки.

«[Палата представителей конгресса США] решительно выступает против любых будущих тайных встреч между президентом США и президентом России Владимиром Путиным», — говорится в резолюции.

Кроме того, согласно документу, российская сторона якобы заявила о договоренностях между двумя главами государств, которые «отвечают интересам Кремля».

Жесткие высказывания конгрессменов начались практически сразу после завершения встречи в Хельсинки. Конгрессмен-демократ Стивен Коэн отмечал, что Трамп практически «сдался врагу», то есть Путину. «Где наши военные? Главнокомандующий находится в руках врага!» — написал он в твиттере.

Лидер демократов в сенате Чак Шумер охарактеризовал позицию Трампа как «беспечную, опасную и слабую», добавив, что

«за всю историю нашей страны американцы не видели, чтобы президент США поддерживал противника так, как Дональд Трамп поддержал президента Путина».

А его коллега из палаты представителей Нэнси Пелоси назвала встречу российского и американского лидеров «печальным днем для Америки и для всех западных демократий».

Критика в адрес Трампа сыплется даже со стороны его однопартийцев-республиканцев. В лучшем случае они характеризуют совместную пресс-конференцию с российским президентом как «неуместную».

Такую позицию, например, выразили республиканцы Джастин Амаш и Уолтер Джонс. А их коллега Линдси Грэм даже потребовал проверить футбольный мяч, подаренный Путиным Трампу, на наличие шпионской аппаратуры.

Кстати, чип в мяче в итоге действительно нашли. Однако этот он не является скрытым «сюрпризом» и не делает мяч шпионским устройством. Напротив, эта функция стала частью маркетинговой кампании производителя, который предлагает владельцам мяча использовать чип, чтобы смотреть лучшие моменты матча, получать информацию о футболистах, а также эксклюзивных предложениях и конкурсах.

Сенатор Джон Маккейн назвал саммит «трагической ошибкой», а также «одним из позорнейших выступлений американского президента».

«Урон от наивности и эгоизма Трампа сложно подсчитать, — говорит один из самых ярых республиканцев в сенате. — Заманчиво назвать эту пресс-конференцию жалким разгромом, иллюстрацией того, как опасны неподготовленность и отсутствие опыта. Но речь идет не об ошибочных твитах политика-новичка. Это был сознательный выбор президента, который, похоже, решил реализовать свои галлюцинации о теплых отношениях с режимом Путина».

«Никогда не думал, что увижу день, когда наш президент встанет рядом с российским и возложит вину за российскую агрессию на США. Это позор», — заявил в свою очередь сенатор-республиканец Джефф Флейк.

Впрочем, потепление в российско-американских отношениях, которое так претит американским конгрессменам, судя по всему, откладывается. Причиной тому — новые санкции, которые вводятся Госдепом в связи с так называемым «делом Скрипаля» и которые в России назвали «незаконными» и «драконовскими».