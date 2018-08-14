«Рабы в Древнем Египте зарабатывали больше»

Лидер украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о бедственном положении жителей страны и сравнила их с рабами Древнего Египта. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

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По ее словам, отношение нынешних властей Украины к населению является «издевательством». «В украинских деревнях начали принимать яблоки с приусадебных участков и садов. Цена феноменальная: 30-40 копеек за килограмм.

Рабы в Древнем Египте во времена Тутанхамона имели большие заработки», — пояснила Тимошенко.

Она также подчеркнула роль, которую играют в экономике страны украинцы, работающие на территории Польши. Их денежные переводы позволяют существовать тем, кто остался в стране. Тимошенко заявила, что нужно создавать на Украине такие условия, чтобы гражданам не приходилось уезжать за границу.

«Речь сегодня идет не только об оттоке за рубеж мозгов и интеллекта, а о миграции большого количества украинских рабочих. Это те люди, которые должны поднимать национальную экономику Украины, но из-за безвыходного положения они поднимают чужую», — пишет Тимошенко.

Стоит отметить, что тему работающих за границей украинцев политик поднимает уже второй раз за неделю. До этого Тимошенко в том же фейсбуке писала, что экономика Украины еще держится на плаву именно благодаря украинцам, работающим за границей и перечисляющим деньги родственниками на территорию Украины. Она уточнила, что за 2018 год они перевели в бюджет страны примерно €5 млрд.

«Это как раз та сила, которая держит национальную экономику на плаву. Это простые люди, которые пытаются выжить наперекор «реформам» и реально заботятся о своей семье и стране», — написала Тимошенко.

Она также раскритиковала нынешнее руководство в Киеве, которое живет «все лучше и лучше», в то время как украинцы живут «все хуже и хуже».

Тимошенко подчеркнула, что власти не предпринимают конкретных шагов для улучшения ситуации, и предложила им съездить «на заработки» в другие страны.

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко отмечает, что заявление Тимошенко является фактом, и без трудовых мигрантов «на Украине был бы коллапс». По его данным, за первое полугодие 2018 года украинские гастарбайтеры перечислили около $7 млрд, что в 3,5 раза превышает все зарубежные инвестиции.

«В этом году ВВП Украины вырос больше, чем на 3%, во многом благодаря деньгам трудовых мигрантов. Большинство людей трудятся на неквалифицированных работах. Условия не самые хорошие, но зарплаты выше, чем на Украине», — передает слова эксперта RT.

При этом Охрименко подчеркнул, что Тимошенко не может предложить ничего, чтобы люди работали на Украине, а не за рубежом, так как в стране недостаточно рабочих мест с достойной зарплатой.

Однако отсутствие экономической программы не мешает Тимошенко набирать политические очки за счет популистской риторики.

По данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», лидер партии «Батькивщина» заняла первую строчку в рейтинге кандидатов в президенты Украины.

Согласно результатам, за Тимошенко готовы отдать свои голоса 17,7% определившихся с выбором избирателей, и она возглавляет президентский рейтинг. Действующий глава государства Петр Порошенко занимает лишь пятую строчку с результатом 8,3%.

В пресс-релизе также сообщается, что за экс-министра обороны Анатолия Гриценко могут отдать свои голоса 10,7%, за лидера партии «Оппозиционный блок» Юрия Бойко — 8,9%, за лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко — 8,5% избирателей. Причем почти каждый пятый украинец еще не определился с выбором.

Социологи также отметили, что антирейтинг президентской гонки продолжает возглавлять Петр Порошенко. Более половины респондентов не проголосовали бы за него «ни при каких обстоятельствах».

Социологический опрос был проведен с 20 июля по 3 августа 2018 года среди 2000 респондентов в возврате от 18 лет. Погрешность исследования составляет не более 2,2%.