Санкции без конца: три удара по Москве

Что происходит?

На минувшей неделе за две последних торговых сессии доллар подорожал примерно на 4 рубля, достигнув уровня 2016-го года. На торгах 13 августа рубль продолжает чувствовать себя неуверенно. Причиной тому — новые санкции, которые США намерены применить в отношении России.

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8 августа Госдепартамент США объявил о намерении ввести новые санкции против России из-за обвинений в ее причастности к отравлению в британском городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

США открыто заявляют о вине России в этом инциденте, несмотря на то что расследование еще не завершено, поэтому Москва, с точки зрения Вашингтона, нарушила нормы международного права.

В этом случае американский закон «О контроле над химическим и биологическим оружием» от 1991 года обязывает американское правительство ввести санкции против России.

Кстати, этот закон применяется лишь в третий раз. Впервые санкции в соответствии с этим законом были введены против Сирии в 2013 году. Второй раз он был применен в 2018 году — США обвинили КНДР в использовании химического оружия против брата Ким Чен Ына в Малайзии в 2017 году.

Однако санкции из-за дела Скрипаля — не единственная причина нестабильности российской экономики в последние дни.

В начале августа были опубликованы детали законопроекта, подготовленного американскими сенаторами Линдси Грэмом, Робертом Менендесом, Кори Гарднером и Беном Кардином, каждый из которых известен своими антироссийскими взглядами.

Само название законопроекта — «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA) — является очень красноречивым. Москва, реагируя на сообщения об этих санкциях, назвала их «незаконными» и «драконовскими».

В чем суть новых санкций?

«Госдеповский» пакет санкций подразумевает прекращение оказания России иностранной помощи со стороны США, прекращение поставок вооружений и финансирования для закупок оружия, отказ в американских госкредитах и запрещение экспорта в Россию товаров и технологий, «чувствительных с точки зрения национальной безопасности» США. Как отмечает NBC, речь идет об электронных устройствах двойного назначения и их компонентах, в том числе используемых в авиационной отрасли.

«Мы намерены ввести санкции в отношении Российской Федерации по ряду направлений, самым существенным из которых является презумпция отказа, касающаяся поставки всех «чувствительных» товаров и технологий сферы национальной безопасности, которая контролируется министерством торговли США в соответствии с правилами экспортного контроля», — заявил официальный представитель Госдепартамента в ходе телефонного брифинга для журналистов.

Во многом, этот пакет санкций повторяет уже и так существующие реалии российско-американских торговых отношений. Россия не покупает американские вооружения, а американцы не предоставляют нашей стране каких-либо кредитов.

Торговля с США также не будет полностью оборвана: закон от 1991 года предполагает введение исключений, чем США непременно будут пользоваться.

По словам представителя Госдепартамента, Вашингтон выведет из списка ограничений товары, необходимые для обеспечения безопасности коммерческой авиации, а также товары и технологии, ограничение к продаже которых может негативно отразиться на российско-американском сотрудничестве в космосе.

Кстати, и вопрос оказания иностранной помощи также не является закрытым. Представитель Госдепа пообещал, что США продолжат «оказывать иностранную помощь России и ее народу».

Эти санкции начнут действовать 22 августа. Именно в этот день сообщение о первом пакете санкций будет опубликовано в Федеральном реестре США. Тогда же можно будет узнать о санкциях более подробно. Однако меры, предусмотренные американским законопроектом на этом не закончатся, — второй раунд санкций по «делу Скрипаля» будет введен еще через три месяца.

Что еще за второй этап?

Вторая волна санкций может последовать через 90 дней после первой. Здесь нет никакой конкретики, в том числе относительно того, будут ли вообще применяться эти санкции или нет. «Надеюсь, до этого не дойдет, но это вопрос скорее к России, а не к нам», — сказал на брифинге представитель Госдепа.

В Госдепе отмечают, что второй раунд санкций может быть отменен в случае выполнения Россией поставленных условий.

Москва в течение трех месяцев должна предоставить гарантии, что не будет использовать химическое оружие, и дать согласие на допуск международных инспекторов на свои объекты, где это химоружие предположительно может производиться.

В противном случае Россию могут ждать несколько вариантов. Всего закон «О контроле над химическим и биологическим оружием» предусматривает шесть мер, которые могут быть введены на втором этапе. При этом чтобы закон считался исполненным, достаточно будет ввести всего три. Хотя могут применить и все шесть.

Первая из шести возможных мер предполагает блокирование предоставления любой финансовой или технической помощи для России со стороны международных финансовых организаций, таких как МВФ. Вторая мера носит схожий характер и предполагает запрет на кредитование российского правительства со стороны самих США.

Еще две из возможных мер касаются ограничений экспорта и импорта.

США могут практически полностью ограничить свой экспорт в Россию, а также ограничить свой импорт российских товаров. Пятая мера предполагает понижение или приостановку дипломатических отношений.

Последняя из возможных мер предполагает полный запрет на полеты в США самолетов российских госавиакомпаний. Эта мера может коснуться, в первую очередь, «Аэрофлота» — в случае второй волны санкций «посадка» в США его самолетов и поставка ему американских товаров будет запрещена, так как перевозчик является государственным.

Санкции, введенные в соответствии с законом «О контроле над химическим и биологическим оружием», будут действовать по меньшей мере год. Отменены они могут быть по инициативе президента США, в случае если попадающее под санкции государство не только выполнит поставленные перед ним условия о предоставлении гарантий, но также возместят ущерб потерпевшей от применения химоружия стороне.

А тот законопроект «против агрессии Кремля»? Что с ним?

Документ, который готовят в Конгрессе, предполагает две крупных экономических меры против Москвы. Речь идет о запрете на операции с новым российским госдолгом и запрете на долларовые расчеты с использованием корсчетов в США для российских госбанков (Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Банка Москвы).

Что касается политических мер, законопроект обяжет президента США как минимум через полгода после вступления документа в силу ввести санкции против «политических фигур, олигархов и других лиц, которые способствуют противозаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно в интересах президента Российской Федерации», против членов семей таких лиц, а также против российских государственных структур, которые способствуют таким «противозаконным и коррупционным действиям».

«Эти возможные санкции действительно очень серьезные. И это еще не конец,

— отметил в разговоре с «Газетой.Ru» президент Американского университета в Москве, профессор МГУ Эдуард Лозанский. — Дело в том, что сейчас вкладываются значительные средства в специальные новые мозговые центры, задача которых — разработка еще более «эффективных» санкций. Практически нет предела для ухудшения отношений».

Впрочем, законопроект еще не одобрен конгрессом, документ может претерпеть значительные изменения или вообще не быть принят.

«Поскольку республиканцы в сенате — все-таки они понимают, что это не столько против России санкции, сколько против Трампа. Трамп сможет наложить вето, для преодоления которого нужно две трети в Конгрессе. И такое количество республиканцев, которые поддерживают санкции, которые направлены против Трампа, скорее всего, не наберется», — отмечает Лозанский.

В любом случае, эти санкции точно не примут раньше сентября, когда сенат США выйдет из отпуска.

Чем нам это все грозит?

Агентство Associated Press отмечает, что первый этап санкций может иметь ограниченное влияние, вторая стадия, которая ожидается в течение нескольких месяцев, может значительно ударить по российской экономике и загнать и без того напряженные отношения в хаос.

Однако насколько тяжелым для российской экономики будет новый виток американских санкций, не знает никто. Позиции официальных лиц и бизнеса разошлись кардинально. Официальная реакция МИД России сводилась к уже привычной формуле: разговаривать с Россией с позиции силы нельзя, против США будут применены ответные меры. Впрочем, какой-либо конкретики по возможному ответу на американские меры пока нет.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сделал попытку успокоить бизнес и население. По его словам,

российские экономика и платежный баланс в последние годы стали гораздо более устойчивыми к внешним воздействиям, будь то колебания нефтяной конъюнктуры или введение экономических ограничений.

Правительство РФ и Центробанк осуществляют мониторинг ситуации, обладают всем необходимым инструментарием для обеспечения финансовой стабильности, заверил правительственный чиновник.

Российские парламентарии тоже демонстрировали спокойствие. Глава комиссии Госдумы по законодательному обеспечению предприятий ОПК Владимир Гутенев заявил, что «новость о санкциях, конечно, не радостная, но она не вызывает особой тревоги».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен в устойчивости финансовой системы России. «Она доказала свою устойчивость в достаточно непростые времена», — сказал кремлевский чиновник.