«Москва прорабатывает ответные меры»

Россия предпримет зеркальный санкционный ответ, реагируя на новые ограничительные меры со стороны США, приводит РИА «Новости» заявление директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой, сделанное в ходе визита в Сербию.

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В ответ на вопрос, может ли Москва ввести запрет на продажу российских ракетных двигателей американской стороне, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства обратила внимание на специфику американских ограничительных мер.

«Сейчас наши ответные меры прорабатываются. Мы заявили, что, к сожалению, вынуждены были в очередной раз вместо того, чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, отвечать зеркально. Мы об этом сказали открыто и публично», — пояснила дипломат.

Она также напомнила, что жесткую санкционную политику Вашингтон в последнее время ведет не только в отношении Москвы, но и в отношении КНДР, Ирана, а также своего давнего торгового партнера – Евросоюза.

«Дело не в России, дело в том, что, возможно, США просто понимают, что теряют ресурсы дальнейшего развития,

те самые ресурсы, которых им хватало для выхода из регулярных кризисов, которые, действительно, переживает мир. Этих ресурсов больше нет, и нужны все новые и новые, нужна реальная экспансия, политическая, финансовая, экономическая, которую мы все и наблюдаем», — резюмировала Захарова.

За два дня до этого госдеп сообщил, что новые антироссийские санкции вступят в силу 22 августа — спустя 15 дней после уведомления конгресса. По сообщению американской стороны, ограничительные меры вводятся в рамках утверждений Запада о причастности Москвы к отравлению бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ожидается, что ограничительные меры будут заключаться, в частности, в запрете на выдачу лицензий на экспорт в Россию товаров двойного назначения, представляющих большое значение для национальной безопасности.

Запрет распространится на поставки в Россию ряда электронных устройств и их частей. Также ограничительные меры коснутся испытательного и калибровочного оборудования — и в целом компонентов систем, разработанных для использования в авиации в качестве бортовой электроники.

Еще чуть ранее сообщалось о подготовке пакета новых санкций, подготовленных республиканцем Линдси Грэмом и его тремя коллегами. В нем речь идет о возможном замораживании средств семи российских банковских структур, а также запрет на ведение ими операций в США.

Речь идет о Сбербанке, ВТБ, ВЭБе, Газпромбанке, Россельхозбанке, Промсвязьбанке, Банке Москвы.

Вскоре президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ возможные новые ограничительные меры со стороны Вашингтона. Участники совещания сошлись во мнении, что анонсированные санкции абсолютно нелегитимы с точки зрения международного права, передает НСН.

В свою очередь, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев считает, что введение американцами новых жестких санкций против России будет означать объявление экономической войны.

«Если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо, нужно будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а, в случае необходимости, и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать», — заявил глава кабмина.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев указал, что глава Белого дома Дональд Трамп на фоне «объявления экономической войны» России теряет доверие в США, передает ФАН.

«Введя санкции самостоятельно, администрация Трампа делает ненужным принятие законопроекта, который был внесен Линдси Грэмом и другими сенаторами», — сказал американист.

По словам эксперта, санкции администрации Трампа могут быть легко отменены или смягчены. А закон изменить гораздо сложнее. Однако это создает для самого президента США еще одну проблему — ему перестали доверять.

Аналитик добавил, что недавно в адрес Трампа уже звучали обвинения в государственной измене, теперь у обвинителей есть больше оснований для упреков. Васильев сравнил эту историю с событиями 1963 года, когда американский истеблишмент обвинял в измене президента Джона Кеннеди.