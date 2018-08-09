Подготовка к сессии: Киев составит новую резолюцию по Крыму

Украинский президент Петр Порошенко поручил дипломатам составить новую резолюцию касательно статуса Крымского полуострова к следующей сессии Генассамблеи ООН. Об этом президент республики написал на своей странице в фейсбуке.

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«Я дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма», — написал Порошенко.

Он также подчеркнул, что Генассамблея ООН уже не раз поддерживала украинскую позицию по поводу полуострова. В этом же сообщении политик заявил, что Киев продолжает борьбу за «права и свободы крымско-татарского народа». Порошенко напомнил, что 9 августа является Международным днем коренных народов мира.

«Для Украины эта дата — напоминание о судьбе крымских татар, которые сегодня живут в условиях российской оккупации и переживают притеснения и издевательства», — отметил он.

По словам украинского лидера, Киев делает все, чтобы приблизить тот день, когда татары будут развивать и «лелеять уникальные традиции своих предков» в «украинском Крыму».

Следующая, 73-й сессия Генеральной Ассамблеи ООН начнет свою работу 18 сентября.

Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк в ответ на заявления Порошенко отметил, что на следующей сессии Киев поддержит еще меньшее количество стран.

«За это время в Крыму побывало огромнейшее количество различных делегаций: это и общественники, и политики, и депутаты, и деятели культуры, представители различных национальных общин. С учетом того, что они увидели, как Крым на сегодняшний день развивается, я думаю, желающих поддержать украинскую резолюцию будет еще меньше», — отметил крымский парламентарий.

По его словам, все те люди, которые посещали Крым, прекрасно знают, как Украина нарушала права крымчан путем введения различных блокад, включая экономическую, энергетическую и водную.

«Я думаю, сработает эффект бумеранга и Киев сам получит в лоб своей же резолюцией», — резюмировал Черняк в беседе с ФАН.

Крымский политолог Владимир Джаралла, в свою очередь, считает, что Порошенко пытается использовать любую возможность, чтобы напомнить о себе и об Украине, поскольку западные политики теряют интерес к этой стране.

Украинскому лидеру «остается лишь эксплуатировать тему конфликта и гражданской войны, не предпринимая никаких шагов для разрешения проблемы», отметил политолог.

Ранее стало известно, что МИД Украины выразил протест в связи с посещением Крыма российским президентом Владимиром Путиным. В сообщении ведомства отмечается, что поскольку глава РФ не согласовал свой визит с Киевом, его приезд на полуостров является «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Владимир Путин прибыл в Крым 4 августа на открытие фестиваля «Опера в Херсонесе». В прошлом году глава государства также посещал это мероприятие вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

В конце июля Госдеп США опубликовал Крымскую декларацию, согласно которой Соединенные Штаты не признают Крым частью России. Документ, подписанный госсекретарем Майком Помпео, опубликован на сайте внешнеполитического ведомства страны.

«Как мы сделали в случае с Декларацией Уэллеса 1940 [года] (документ фиксировал негативное отношение США к присоединению трех балтийских республик к СССР. — «Газета.Ru»), США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией [Крыма]», — говорится в декларации.

По мнению составителей документа, Крым был «захвачен силой, что противоречит международному праву». Также американские власти призвали Россию прекратить «оккупацию» Крыма и «уважать» принципы международного права.

При этом госсекретарь Помпео также заявил, что Вашингтон не снимет с Москвы санкции до тех пор, пока Крым является частью Российской Федерации. Петр Порошенко, в свою очередь, призвал «друзей Украины» поддержать «декларацию Помпео».

В посольстве России в США в ответ на заявления Вашингтона сообщили, что «ничего нового» не услышали. «С декларациями и заявлениями по Крыму Госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности», — говорится в сообщении российской дипмиссии.

Представители посольства отметили, что власти США обращаются к международным правовым нормам и праву на самоопределение, однако эти же принципы были в основе процесса воссоединения Крыма с Россией. В дипмиссии подчеркнули, что «сотни тысяч украинцев» приезжают отдыхать в Крым, что не укладывается в миф «о российской «оккупации» и «агрессии».

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации весной 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за вступление в состав РФ. Киев итогов плебисцита не признал и продолжает считать Крым своей, но «оккупированной территорией». В то же время Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт и на повестке он не стоит.