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Подготовка к сессии: Киев составит новую резолюцию по Крыму

Порошенко поручил подготовить резолюцию по Крыму для Генассамблеи ООН

Президент Украины Петр Порошенко дал поручение дипломатам подготовить к следующей сессии Генассамблеи ООН новую резолюцию по Крыму. Это нужно, чтобы «остановить любые спекуляции» относительно статуса региона, пояснил он. Политик также отметил, что Киев делает все, чтобы восстановить права крымчан, которые якобы притесняются российскими властями, в частности, улучшить положение крымских татар, «переживающих издевательства».

Украинский президент Петр Порошенко поручил дипломатам составить новую резолюцию касательно статуса Крымского полуострова к следующей сессии Генассамблеи ООН. Об этом президент республики написал на своей странице в фейсбуке.

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«Я дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма», — написал Порошенко.

Он также подчеркнул, что Генассамблея ООН уже не раз поддерживала украинскую позицию по поводу полуострова. В этом же сообщении политик заявил, что Киев продолжает борьбу за «права и свободы крымско-татарского народа». Порошенко напомнил, что 9 августа является Международным днем коренных народов мира.

«Для Украины эта дата — напоминание о судьбе крымских татар, которые сегодня живут в условиях российской оккупации и переживают притеснения и издевательства», — отметил он.

По словам украинского лидера, Киев делает все, чтобы приблизить тот день, когда татары будут развивать и «лелеять уникальные традиции своих предков» в «украинском Крыму».

Следующая, 73-й сессия Генеральной Ассамблеи ООН начнет свою работу 18 сентября.

Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк в ответ на заявления Порошенко отметил, что на следующей сессии Киев поддержит еще меньшее количество стран.

«За это время в Крыму побывало огромнейшее количество различных делегаций: это и общественники, и политики, и депутаты, и деятели культуры, представители различных национальных общин. С учетом того, что они увидели, как Крым на сегодняшний день развивается, я думаю, желающих поддержать украинскую резолюцию будет еще меньше», — отметил крымский парламентарий.

По его словам, все те люди, которые посещали Крым, прекрасно знают, как Украина нарушала права крымчан путем введения различных блокад, включая экономическую, энергетическую и водную.

«Я думаю, сработает эффект бумеранга и Киев сам получит в лоб своей же резолюцией», — резюмировал Черняк в беседе с ФАН.

Крымский политолог Владимир Джаралла, в свою очередь, считает, что Порошенко пытается использовать любую возможность, чтобы напомнить о себе и об Украине, поскольку западные политики теряют интерес к этой стране.

Украинскому лидеру «остается лишь эксплуатировать тему конфликта и гражданской войны, не предпринимая никаких шагов для разрешения проблемы», отметил политолог.

Ранее стало известно, что МИД Украины выразил протест в связи с посещением Крыма российским президентом Владимиром Путиным. В сообщении ведомства отмечается, что поскольку глава РФ не согласовал свой визит с Киевом, его приезд на полуостров является «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Владимир Путин прибыл в Крым 4 августа на открытие фестиваля «Опера в Херсонесе». В прошлом году глава государства также посещал это мероприятие вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

В конце июля Госдеп США опубликовал Крымскую декларацию, согласно которой Соединенные Штаты не признают Крым частью России. Документ, подписанный госсекретарем Майком Помпео, опубликован на сайте внешнеполитического ведомства страны.

«Как мы сделали в случае с Декларацией Уэллеса 1940 [года] (документ фиксировал негативное отношение США к присоединению трех балтийских республик к СССР. — «Газета.Ru»), США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией [Крыма]», — говорится в декларации.

По мнению составителей документа, Крым был «захвачен силой, что противоречит международному праву». Также американские власти призвали Россию прекратить «оккупацию» Крыма и «уважать» принципы международного права.

При этом госсекретарь Помпео также заявил, что Вашингтон не снимет с Москвы санкции до тех пор, пока Крым является частью Российской Федерации. Петр Порошенко, в свою очередь, призвал «друзей Украины» поддержать «декларацию Помпео».

В посольстве России в США в ответ на заявления Вашингтона сообщили, что «ничего нового» не услышали. «С декларациями и заявлениями по Крыму Госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности», — говорится в сообщении российской дипмиссии.

Представители посольства отметили, что власти США обращаются к международным правовым нормам и праву на самоопределение, однако эти же принципы были в основе процесса воссоединения Крыма с Россией. В дипмиссии подчеркнули, что «сотни тысяч украинцев» приезжают отдыхать в Крым, что не укладывается в миф «о российской «оккупации» и «агрессии».

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации весной 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за вступление в состав РФ. Киев итогов плебисцита не признал и продолжает считать Крым своей, но «оккупированной территорией». В то же время Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт и на повестке он не стоит.