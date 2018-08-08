Навстречу выборам: Тимошенко оставила Порошенко позади

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко закрепилась на первой строке рейтинга украинских политиков, свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

«Лидером президентского рейтинга остается Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 17,7% тех, кто примет участие в голосовании и уже определился с выбором»,

— цитирует ТАСС сообщение социологов.

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Вместе с тем социологи фиксируют «твердый электоральный рейтинг практически во всех макрорегионах», наиболее высокий уровень поддержки фиксируется на западе, в центре и на юге страны.

Остальными фаворитами гипотетической президентской гонки группа «Рейтинг» называет лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко (10,7%), главу «Оппозиционного блока» Юрия Бойко (8,9%) и лидера Радикальной партии Олега Ляшко (8,5%).

Примечательно, что действующий президент Украины Петр Порошенко может рассчитывать на поддержку лишь 8,3% избирателей. Более того, он возглавляет антирейтинг. «Половина респондентов не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах», — подчеркивают социологи.

Всего в опросе, который проходил с 20 июля по 3 августа, приняли участие 2 тыс. человек от 18 лет и старше, погрешность исследования составляет не более 2,2%.

При этом о своей готовности принять участие в выборах президента, которые должны пройти на Украине 31 марта 2019 году, заявили более половины граждан этой страны. Следует подчеркнуть, что по политической традиции Украины будущие кандидаты в президенты начинают активную деятельность еще задолго до официального старта избирательной кампании.

При этом действующий президент Порошенко пока что не делал официальных заявлений относительно своего намерения баллотироваться на новый срок.

Несмотря на то что старт избирательной кампании еще не дан, Порошенко уже успел «заранее» обвинить Россию во вмешательстве в украинские выборы и даже дал поручение Совету национальной безопасности и обороны страны провести отдельное заседание, чтобы противодействовать масштабному вмешательству в выборы со стороны России. Об этом украинский лидер сообщил 7 августа на своей странице в фейсбуке.

По его словам, в Киеве, Брюсселе, Вашингтоне и ряде других столиц мира мало кто сомневается в том, что Москва якобы готовит «масштабные вмешательства в избирательные процессы». Других доказательств Порошенко не привел, однако выразил уверенность, что Россия планирует нарушить «европейское единство и солидарность с Украиной», а также «внести раскол в трансатлантическое единство».

Очевидно, Порошенко встраивает свои обвинения в общую повестку американского расследования так называемого российского следа в избирательной кампании в США в 2016 году. Следствие по «вмешательству» в Вашингтоне идет все это время, однако конкретных доказательств так и не было предоставлено. Москва же неоднократно и последовательно отвергает подобные обвинения и даже предлагает совместно расследовать инциденты, если таковые все же имели место быть. Ответа, впрочем, не последовало.

Российские эксперты со скепсисом оценили заявления Порошенко, подчеркнув, что он пытается таким образом обеспечить себе сохранение президентского кресла после марта 2019 года.

«Я не исключаю, что сейчас сделана закладка, чтобы потом заявить — Россия вмешивается [в избирательный процесс], поэтому выборы провести невозможно — и отложить их.

Может быть, [по итогам заседания СНБО будет] сделано заявление, что мы обнаружили совершенно конкретные проявления вмешательства России. Какие конкретно, сказано не будет. Но закладка будет сделана, чтобы потом сказать, что в таких условиях выборы проводить невозможно»,

— рассказал заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин в беседе в РИА «Новости».

Об угрозе электоральным процессам на Украине еще ранее заявляли и в ЦИК страны, однако акценты здесь расставлялись чуть иначе. Глава комиссии Михаил Охендовский, в частности, говорил, что нестабильная политическая обстановка является главной угрозой президентским выборам.

По его словам, никто не способен сильнее «дискредитировать украинские выборы и подорвать доверие общества к их результатам, чем украинские политики».