«Конгресс поставил Трампу ультиматум»

Законопроект, предполагающий имплементацию новых санкций против России, предложил член Республиканской партии США Линдси Грэм и три других сенатора. Они призывают президента США Дональда Трампа противостоять вмешательству в деятельность госучреждений «со стороны правительства России или других иностранных игроков». Кроме того, они выступили с предложением признать российскую сторону «государством — спонсором терроризма», пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ.

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Согласно тексту законопроекта, который носит название «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля»,

Россия должна прекратить поддержку сирийского лидера Башара Асада, а также «вернуть Крым под контроль правительства Украины».

Цель законопроекта – объединить действующие ограничения под одной юрисдикцией, создав «координационный санкционный офис» для контроля над санкционной политикой Вашингтона. Сенаторы также предлагают координировать санкционную политику США с ЕС.

Автор же Линдси Грэм обещает, что санкции будут «прямиком из ада».

Кроме того, инициаторы законопроекта не скрывают, что их цель — связать президента США Дональда Трампа в его действиях по налаживанию связей с Россией. При этом законопроект появился за несколько месяцев до промежуточных выборов в американский конгресс, которые глава Белого дома рассматривает как возможность укрепления позиций своих сторонников.

В Госдуме уже отреагировали на новый законопроект. Первый зампред комитета нижней палаты российского парламента по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что принятие США закона о новых санкциях против России станет очередным витком «холодной войны», передает РИА «Новости».

«Мы имеем сейчас очередную инициативу, связанную с введением санкций, причем ее готовы поддержать как представители Республиканской, так и Демократической партий. Это повышает вероятность принятия соответствующего законопроекта, и если это случится, это станет очередным витком новой «холодной войны»,

— сказал Новиков.

Против Москвы уже действует объемный пакет санкций в связи с событиями в Крыму и на Украине. Они связаны с ограничением доступа к кредитам и технологиям, эмбарго на поставку в Россию определенных товаров.

Законом о санкциях конгресс фактически поставил президенту ультиматум, ограничив его свободу во внешнеполитическом маневрировании.

Санкции имеют секторальный характер и подразумевают ужесточение ограничений в отношении компаний ТЭК.

Недавно сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо также внес в конгресс США законопроект о санкциях в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщается на сайте политика.

По его словам, данный законопроект предоставляет странам НАТО возможность избежать «политического принуждения и манипуляций со стороны России». Он также добавил, что закон повышает энергетическую безопасность стран НАТО в Европе и предоставляет партнерам США стабильные и надежные энергоресурсы.

На прошлой неделе сенаторы внесли законопроект, в соответствии с которым санкции в отношении России за предполагаемое вмешательство в выборы в США будут сохранены, пишет американская газета The Washington Post.

Вместе с тем некоторые эксперты полагают, что санкции против России не работают, отмечает газета. Тем не менее, из недавнего доклада Центра анализа европейской политики следует, что существующие антироссийские санкции все больше подрывают способность Кремля распределять финансовые потоки в обмен на политическую поддержку.

Крымский вопрос, к которому апеллируют американские политики, однако, не стоит в повестке дня для России. Полуостров вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума, итогов которого не признали в Киеве, Вашингтоне и в ряде других стран мира. Украина продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. Россия неоднократно заявляла, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма для Москвы закрыт.