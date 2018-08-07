Порошенко заранее обвинил Россию

Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) провести отдельное заседание по противодействию якобы готовящемуся вмешательству России в предстоящие выборы. Об этом он написал 7 августа в фейсбуке.

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По его словам, в большинстве западных столиц, в том числе Киеве, Брюсселе и Вашингтоне, «нет никаких сомнений в подготовке Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы». Россия якобы планирует нарушить «европейское единство и солидарность с Украиной», а также «внести раскол в трансатлантический альянс», уверен украинский президент.

«Договорились с лидерами ЕС и США тесно координировать наши усилия и взаимодействовать на всех уровнях. Поручаю СНБО Украины предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательству в выборы», — написал Порошенко.

Также он призвал власти готовиться к тому, чтобы вместе с международными партнерами «противодействовать гибридным вызовам свободному демократическому волеизъявлению наших граждан».

Российские эксперты оценили слова украинского главы и пояснили, зачем он обвиняет РФ во вмешательстве в выборы еще до старта избирательной кампании. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что единственный шанс для Порошенко остаться у власти — полагаться исключительно на силовое решение данного вопроса.

По его словам, украинский президент не выиграет президентскую гонку в случае проведения обычных выборов, поэтому он может ввести, например, военное положение в стране.

«Вопрос в том, решится ли он [ввести военное положение]. Насколько я понимаю, у него не настолько богатый силовой ресурс. Опять-таки это еще и вопрос времени: если он решится сделать это, то решаться надо до октября», — подчеркнул политолог в беседе с ФАН.

После октября, продолжает эксперт, на Украине начнется активная фаза избирательной кампании, а потому приказы Порошенко будут выполняться все хуже и хуже.

Заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин высказал мнение, что заявления о вмешательстве Кремля нужны Порошенко, чтобы на их почве и вовсе отменить выборы в стране в следующем году.

«Я не исключаю, что сейчас сделана закладка, чтобы потом заявить — Россия вмешивается, поэтому выборы провести невозможно и отложить их. Может быть сделано заявление (по итогам заседания СНБО. — «Газета.Ru»), что мы обнаружили совершенно конкретные проявления вмешательства России. Какие конкретно, сказано не будет. Но закладка будет сделана, чтобы потом сказать, что в таких условиях выборы проводить невозможно», — приводит слова эксперта РИА «Новости».

Ранее глава ЦИК Украины Михаил Охендовский назвал нестабильную политическую остановку в стране главной угрозой президентским выборам.

По его словам, никто не способен сильнее «дискредитировать украинские выборы и подорвать доверие общества к их результатам, чем украинские политики».

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года, а осенью того же года — парламентские.

По данным опросов, в настоящий момент президентский рейтинг на Украине возглавляет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По подсчетам социологической группы «Рейтинг», в июле за Тимошенко проголосовали бы около 17% украинцев. Согласно опросу, Порошенко в прошлом месяце поддержали меньше 8% респондентов, притом что действующий глава государства возглавляет антирейтинг — почти половина участников опроса заявили, что ни в коем случае не проголосовали бы за него.

В своем стремлении обвинить Москву в якобы вмешательстве в выборы, Порошенко явно копирует обвинение со стороны США, которые с 2016 года заявляют о якобы вмешательстве России в выборы президента. Вместе с тем никаких конкретных доказательств этого за почти два года американское следствие не нашло. Москва неоднократно отвергала все обвинения и даже предлагала провести совместное расследование фактов, если Вашингтон сумеет их предоставить.