Киев протестует: Путин не согласовал с Украиной визит в Крым

Министерство иностранных дел Украины негативно отреагировало на визит российского президента Владимира Путина в Крым. Об этом сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

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«МИД Украины выражает протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 4 августа 2018 года президента России В. Путина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины — Автономную Республику Крым и Севастополь», — говорится в сообщении.

В Киеве также заявили, что считают этот визит и любые другие поездки российских чиновников в Крым и Севастополь «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Владимир Путин прибыл в Крым 4 августа, чтобы посетить открытие фестиваля «Опера в Херсонесе». В прошлом году глава государства также посещал это мероприятие вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, комментируя заявление МИД Украины, подчеркнул, что президент Путин приехал в российский регион, а заявления украинского внешнеполитического ведомства связаны с желанием Киева отвлечь внимание граждан от внутриполитических проблем.

«Что же касается реакции господина [президента Украины Петра] Порошенко и его окружения, то это фантомные боли.

Власть ничего из себя представить не может, поэтому им надо демонстрировать видимость борьбы за «территориальную целостность Украины», за некий возврат потерянных территорий по одной простой причине — успеха внутри государства нет, коррупция разлагает Украину, предстоящие выборы не оставляют шансов на победу Порошенко. Следовательно, нужен внешний враг.

— сказал Колесниченко в эфире Sputnik.

3 августа Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента членами Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко и рядом депутатов Госдумы, избранных от Крыма и Севастополя.

Согласно закону, устанавливается новая памятная дата России: 19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). В пояснительной записке говорится, что в ее названии отражены подлинные геополитические события, побудившие 19 (8) апреля 1783 года императрицу Екатерину II подписать высочайший манифест «о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую».

Авторы закона также указали, что Крымский референдум 16 марта 2014 года стал логическим продолжением истории российского Крыма, начало которой было положено высочайшим манифестом императрицы.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, прошедшего в марте 2014 года. Тогда 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Путин в интервью с иностранными журналистами также подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Так, в преддверии встречи российского и американского лидеров в Хельсинки 16 июля СМИ высказывали предположения, что на саммите главы государств также коснутся темы Крымского полуострова.

Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма не подлежит обсуждению, поскольку он уже решен. «Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России», — сказал представитель главы государства.