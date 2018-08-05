Атака дронов: на Мадуро совершено покушение

На президента Венесуэлы Николаса Мадуро совершено покушение. Инцидент произошел 4 августа по время парада, посвященного проблемам восстановления национальной экономики. На видеозаписи, распространенной в сети, видно, что во время речи венесуэльского лидера раздается взрыв, после чего охранники загораживают Мадуро. Сам президент в этот момент пытается закончить свое обращение, однако вскоре его все же прерывает и удаляется. В этот момент слышен еще один взрыв.

Реклама

Ответственность за покушение на убийство взяла на себя подпольная группа «Фланелевые солдаты». «Операция состояла в полете двух дронов, груженных взрывчаткой С4, к президентской трибуне. Снайперы почетной гвардии сбили дроны до того, как они прибыли к цели.

Они уязвимы, сейчас не получилось, но это вопрос времени», — такое сообщение появилось в твиттере организации.

В Венесуэле уже рассматривают произошедшее как теракт. С таким заявлением выступил глава Верховного суда государства Майкель Морено.

«Я решительно осуждаю сегодняшние террористические действия, целью которых было покушение на жизнь президента республики, а также высшего военного командования и представителей властей», — заявил Морено, добавив, что целью акции была попытка создать хаос и привести и без того хрупкое внутриполитическое состояние государства к политической дестабилизации.

Фоторепортаж: На президента Венесуэлы совершено покушение с помощью дронов __is_photorep_included11884051: 1

Мадуро в результате покушения не пострадал и чувствует себя хорошо. Более того, он уже успел пообещать максимально жестокое наказание за данное преступление.

«Справедливость и максимальное наказание! Прощения не будет. Я клянусь в этом будущим народа, будущим Родины», — заявил президент Венесуэлы в ходе телеобращения к нации.

По его мнению, подготовкой неудавшегося покушения занимались правые силы в сотрудничестве с колумбийскими правыми и президентом этой страны Хуаном Мануэлем Сантосом.

Кроме того, он заявил, что некоторые из организаторов акции живут в американском штате Флорида, и даже попросил президента США Дональда Трампа помочь в борьбе с этими «террористическими группами».

Обвинения Мадуро в причастности Колумбии к организации покушения, впрочем, были встречены с недоумением в Боготе.

«Заявления, что колумбийский лидер может быть ответственным за предполагаемое покушение на венесуэльского президента, выглядят абсурдными, и у них нет никакого основания», — говорится в коммюнике МИД этой страны.

Вместе с тем надо отметить, что в некоторых СМИ появилась иная версия событий. Например, по данным AP, за взрыв, который венесуэльские власти трактуют как покушение на убийство президента, приняли хлопок газа в квартире одного из домов, расположенного неподалеку. Однако подтверждения этой информации нет.

Так или иначе, Мадуро после инцидента был экстренно эвакуирован, однако уже вернулся к нормальному рабочему графику, сообщают местные СМИ.

Кризис без конца

Политическая ситуация в Венесуэле далека от стабильной. В мае здесь прошли выборы президента, по итогам которых победу одержал Николас Мадуро. Оппозиция и многие государства мира — включая США, Канаду, Аргентину и страны ЕС — отказались признавать итоги голосования.

При этом явка в стране, охваченной глубоким экономическим и политическим кризисом, составила всего 46%. Для сравнения — на выборах 2013 года, когда Мадуро избирался впервые, явка составила 74,71%, а его ключевой соперник Энрике Каприлес уступил ему менее 1,5%.

Досрочные выборы в 2018 году проходили в условиях тяжелого социально-экономического кризиса — инфляция в стране достигала 4000%. При этом ситуация в Венесуэле после выборов ушла в пике —

Международный валютный фонд предрекает, что к концу текущего года инфляция в Венесуэле может достигнуть 1 000 000%.

И даже эта цифра является весьма приблизительной. По словам главы департамента МВФ по Западному полушарию Алехандро Вернера, инфляция может дойти до уровня как 800 000%, так и 1 200 000%.

Всемирный банк также дает неутешительные прогнозы — здесь ожидают, что ВВП Венесуэлы в 2018 году сократится на 18%, что будет означать, что за последние пять лет венесуэльский ВВП обрушился на 50%.

При этом меры, предпринимаемые правительством Мадуро, пока не приносят результата.

Эксперты ожидают, что катастрофическое положение в экономике страны спровоцирует миграционные потоки из Венесуэлы в другие государства региона.

Политологи считают, что масштабные акции протеста, которые сотрясали Венесуэлу в 2017 году, могут возобновиться. Однако здесь сдерживающим фактором также может выступить армия, которая в настоящий момент контролируется Николасом Мадуро, говорил «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Эмиль Дабагян.