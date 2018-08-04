Российский связной: Сигал получил работу в МИДе

Киноактера Стивена Сигала, который является гражданином России, назначили специальным представителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей. В ведомстве подчеркнули, что работать он будет на общественных началах. В задачи спецпредставителя входит содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, то есть Сигалу предстоит в том числе осуществлять международное взаимодействие в области искусства, культуры, общественных и молодежных обменов, написали в сообщении дипломатического ведомства «ВКонтакте». «Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной. В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН», — подчеркнули в МИДе.

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Свое назначение прокомментировал и сам Сигал.

«У меня всегда были очень сильные стремления сделать все возможное для того, чтобы помочь российско-американским отношениям стать лучше.

Я неустанно работаю над этим в течение многих лет неофициально, и теперь я очень благодарен за возможность делать то же самое официально» — приводит слова актера RT.

Российское гражданство голливудский актер получил 3 ноября 2016 года. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля. «В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 года в Соединенных Штатах Америки», — было написано в указе за подписью президента России Владимира Путина.

Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, актер на протяжении долгого времени довольно настойчиво добивался официального признания его гражданином России. «Сигал известен своими достаточно теплыми чувствами в отношении нашей страны, он никогда это не скрывал. Одновременно с этим он является достаточно известным актером, что и дало основания для приема его в гражданство Российской Федерации», — отметил Песков.

О том, что актер намеревается стать россиянином, он сообщил в сентябре того же года на сахалинском фестивале «Край света». «Я думаю, российское гражданство где-то на горизонте. Я бы очень хотел несколько месяцев в году проводить со своими друзьями в России, с людьми, которые меня здесь любят и ждут», — подчеркнул актер. Как отметил он сам, в России его привлекает богатая культура.

Российский паспорт Стивену Сигалу Владимир Путин вручал лично во время их встречи в Кремле 25 ноября 2016 года. Глава государства отметил, что получение российского гражданства в значительной степени упростит актеру общение с друзьями и реализацию профессиональных планов. К тому же президент предположил, что данное событие, «может быть, признак постепенной нормализации наших межгосударственных отношений». После получения российского паспорта Сигал поблагодарил президента на русском языке.

Кстати, у киноактера и президента сложились довольно доверительные отношения.

Сам Сигал в беседе с блогером Максимом Додоновым, которую разместил телеканал «Звезда», говорил о том, какие темы они с Владимиром Путиным обсуждают на личных встречах. Актер признался, что политики в ходе таких бесед они не касаются. «Мы встречались много раз, но не обсуждали политику», — подчеркнул актер и добавил, что в беседах с Путиным они обсуждают боевые искусства, историю и другие интересующие их обоих темы.

Есть также мнение о том, что знакомство Владимира Путина и Стивена Сигала было спланировано. 3 июля этого года американский продюсер Боб Ван Ронкель рассказал NPR, что его наняли для обеспечения выступления Стивена Сигала на одном из мероприятий, на котором присутствовал российский лидер. В его обязанности также входило представить их друг другу, после чего Путин и Сигал стали «лучшими друзьями». Факт того, что именно Ронуель обеспечил встречу и знакомство киноактера и российского президента, подтвердил и друг Сигала Чиро Орсини. Как передает издание, налаживанием этих и других связей Ронкель занимался на протяжении многих лет. Был период, когда он «наводил мосты» между российской элитой и западным миром шоу-бизнеса.

По информации издания, Ронкель взаимодействовал с влиятельными россиянами и связывал их с голливудскими знаменитостями. Его «клиенты» платили ему за то, чтобы он привозил в Россию и страны постсоветского пространства таких людей, как Майк Тайсон, Шон Пенн и Канье Уэст.

Помимо Владимира Путина, Сигал также дружит и с другими известными россиянами, среди которых генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.