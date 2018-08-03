США готовят санкции против российских правоохранителей

В Конгрессе США заявили о необходимости ограничить право России на использование механизма объявление в международный розыск лиц по линии Интерпола из-за того, что Москва якобы злоупотребляет этой опцией, передает ТАСС со ссылкой на источник на Капитолийском холме.

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Соответствующие нормы содержатся в тексте законопроекта о резком ужесточении американских санкций в отношении России. Американские сенаторы заявили, что Москва злоупотребляла механизмом «красных уведомлений» международной полиции с преимущественно политическими целями и для осуществления допросов и преследования своих политических оппонентов.

«Генпрокурору в координации с министром внутренней безопасности следует использовать влияние Соединенных Штатов в Интерполе для ограничения и пресечения злоупотребления правительством РФ механизмами Интерпола, включая временный запрет на использование правительством Российской Федерации механизма «красных уведомлений», — говорится в документе.

Кроме того, в Конгрессе выразили убеждения в том, что лицам, объявленным в розыск Интерполом по запросу России, не должен ограничиваться въезд в США, а также за ними нужно закрепить право подавать документы на получение политического убежища.

Неделей ранее заместитель официального представителя МИД России Артем Кожин заявил, что Москва заявила Вашингтону протест в связи со следственными действиями в отношении россиянки Марии Бутиной. По словам дипломата, на Бутину оказывали «жесточайшее психологическое давление», передает НСН.

«Чего стоит хотя бы восьмичасовой обыск при аресте, когда ворвавшиеся в арендованную квартиру агенты ФБР, вооруженные автоматами,

в буквальном смысле ломали мебель, перетряхивали и даже рвали вещи, вскрывали полы и стены. Ничего предосудительного они не нашли, но, несмотря на полное отсутствие доказательств вины, ей отказано в освобождении», — подчеркнул Кожин.

В посольстве России в США, в свою очередь, заявили, что расследование об отравлении бывшего полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери проходит в том же стиле, что и расследование дела обвиненной в шпионаже Марии Бутиной.

«Вызывает удивление позиция стороны обвинения, которая настойчиво ходатайствует о засекречивании материалов дела, тем самым стремится ограничить доступ общественности к деталям ведущегося разбирательства. Аналогичную тактику, как мы видим, используют британские спецслужбы в деле Скрипалей», — указывалось в сообщении дипмиссии.

В коммюнике также подчеркивалось, что власти США не предоставили фактов, которые свидетельствовали бы о причастности Бутиной к незаконной деятельности на территории Соединенных Штатов. Российские дипломаты заверили, что гражданке России будет оказываться вся необходимая помощь и поддержка.

В феврале нынешнего года российское посольство в США призвало Вашингтона прекратить похищать россиян по всему миру, заявил представитель дипломатического ведомства. Диппредставительство призвало власти США наладить взаимодействие между компетентными органами Москвы и Вашингтона по Договору о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года, передает ФАН.

Как отметили в посольстве, в настоящее время российская сторона добивается от США данных о местонахождении россиянина Петра Левашова, которого экстрадировали из Испании в Соединенные Штаты. В ведомстве отметили, что продолжают оказывать всестороннюю помощь гражданам РФ, попавшим в беду.

Позднее спецпрокурор США по «российскому вмешательству в выборы» Роберт Мюллер обвинил 13 физических и три юридических лица из России в возможном влиянии на исход президентской гонки в Соединенных Штатах в 2016 году. Однако Россия подчеркнула, что обвинения являются голословными, никаких фактов, подтверждающих их, американская сторона так и не привела.

Президент России Владимир Путин в интервью NBC заявил, что Москва не выдаст Вашингтону своих граждан, обвиненных во вмешательстве в президентские выборы.

«Никогда. Россия вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо, так же, как и США», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что обвиненные в США россияне не представляли власти РФ. Глава государства подчеркнул, что не имеет понятия, что сделали обвиняемые граждане РФ, и призвал Соединенные Штаты направить Москве доказательства.

«Если они сделали что-то, то, может быть, это американские коллеги что-то рассказывают. Пусть они не с прессой разговаривают, а предоставят нам материалы, детали, данные. Мы готовы посмотреть на это и поговорить об этом», — заявил Путин.